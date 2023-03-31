Александру Збруеву - 85: личные драмы и отношения популярного актера

Сложно поверить, но 31 марта этому вечно молодому и невероятно харизматичному актеру исполняется 85. А кто даст? Озорной взгляд, плутовскую улыбку и густую шевелюру он пронес сквозь годы и расстояния, фильмы и спектакли. Всегда похожий на себя и в то же время бесконечно разноплановый. «Телепрограмма» поздравляет артиста и вспоминает его яркий и насыщенный творческий путь.
Фото: кадр из фильма
Впервые в кино Збруев заявил о себе в картине «Мой младший брат» (1962) - экранизации романа Василия Аксенова «Звездный билет». 24-летний актер сыграл Димку Денисова, наивного бунтаря и максималиста, брата главного героя. Кстати, сам Александр тоже был младшим, а его старший брат Евгений Федоров также был актером. И эта актерская линия продолжилась: любимчик девушек Петр Федоров («Перевал Дятлова», «Ледокол», «Клуб») приходится Збруеву внучатым племянником.
Фото: кадр из фильма
Безусловным бенефисом артиста стал мини-сериал «Большая перемена» (1973). Роль рабочего нефтяного завода Григория Ганжи (в кадре - с актрисой Ниной Богуновой), который пытается учиться и встать на путь истинный в вечерней школе, принесла актеру, к тому моменту уже достаточно известному, настоящую славу. Милый лжец, язвительный тролль и сердцеед - образ, выстроенный на личном опыте (в школе будущий артист дважды оставался на второй год).
В команде собранных в фильме звезд (Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Савелий Крамаров, Ролан Быков, Лев Дуров и многие другие) молодой Збруев не потерялся, дав всем понять, что он в этой компании свой.
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Фото: кадр из фильма
Породистый москвич, выросший на Арбате, мог не только изображать обаятельных красавчиков в милых комедиях, но и выдать смертельно правдоподобную драму. В картине «Батальоны просят огня» (1985) Збруев сыграл командира артбатареи Ермакова, который и за жизнь с бойцом поговорить может, и в бой его повести, и отчитать начальство за напрасную гибель солдат, обрекая себя на трибунал.
Фото: кадр из фильма
Уже в зрелом возрасте Александр Викторович на полутонах и оттенках филигранно отыгрывал лирику. Его инженер Тимошин в картине «Ты у меня одна» (1993, в кадре - с Мариной Нееловой) и бизнесмен Смирнов в фильме «Все будет хорошо» (1995) - яркие примеры того, как даже в предсказуемой мелодраме можно найти что-то искреннее и настоящее.
Фото: кадр из фильма
Одна из относительно свежих работ артиста - «Кино про Алексеева» (2014). В этой картине Збруев появился после десятилетней, если не считать пару эпизодов, паузы в кино. Он воплотил на экране образ вышедшего на пенсию (и в тираж) барда, вынужденного торговать картошкой и прозябать в глуши. Зрители и пресса приняли фильм с восторгом - нота невостребованности и личной трагедии, которую взял артист, кажется предельной.
Сам актер посвятил работу Михаилу Кононову, коллеге по «Большой перемене». Не менее хорош актер был в образе тестя героя Сергея Бурунова в нашумевших «Содержанках» - роль небольшая, но достаточная для того, чтобы провести мастер-класс для тех, кто мечтает показать себя во всей красе, имея сравнительно небольшое количество экранного времени.
Фото: Женя/Сирина «Ленком»
Несмотря на возраст и перенесенный во время пандемии ковид, Александр Викторович регулярно радует публику «Ленкома» тремя спектаклями: «Женитьба» (на фото - с Дмитрием Певцовым, здесь Збруев играет Анучкина), «Ва-банк» (Флор Федулыч Прибытков) и «Вишневый сад» (Гаев).