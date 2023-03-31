Александру Збруеву - 85: личные драмы и отношения популярного актера

Безусловным бенефисом артиста стал мини-сериал «Большая перемена» (1973). Роль рабочего нефтяного завода Григория Ганжи (в кадре - с актрисой Ниной Богуновой), который пытается учиться и встать на путь истинный в вечерней школе, принесла актеру, к тому моменту уже достаточно известному, настоящую славу. Милый лжец, язвительный тролль и сердцеед - образ, выстроенный на личном опыте (в школе будущий артист дважды оставался на второй год).

В команде собранных в фильме звезд (Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Савелий Крамаров, Ролан Быков, Лев Дуров и многие другие) молодой Збруев не потерялся, дав всем понять, что он в этой компании свой.

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