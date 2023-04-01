Как Петросян и другие популярные юмористы начинали свою карьеру

Первого апреля принято разыгрывать друг друга, но мы ни над кем шутить не собираемся - просто хотим поздравить звезд юмористического цеха с их профессиональным праздником и напомнить публике, какими были их кумиры на старте карьеры. Впрочем, согласитесь, и здесь без смеха не обойтись, ведь многие из этих фотографий заставляют нас по-доброму улыбнуться.
Фото: соцсети
Евгений Петросян сохранил в фотоальбоме важнейший для него снимок - первый выход на профессиональную сцену, который случился в 1962 году. Поначалу молодой конферансье работал под псевдонимом Евгений Петров - так продолжалось два года. Завоевав авторитет у публики, Евгений перестал скрывать настоящую фамилию - Петросянц, разве что ее немного подкорректировал.
Фото: соцсети
Сейчас Евгений Ваганович - народный артист России, у него есть свой Театр эстрадных миниатюр и несколько юмористических программ для ТВ. 1 апреля у маэстро концерт - «60 лет на эстраде». Ну а дома уже подрастает смена - на фото артист с 3-летним сыном Ваганом.
Фото: соцсети
На архивном фото - Марина Федункив в начале нулевых в должности заведующей клубом при пермской фармацевтической академии. Марина уже пробилась на тот момент с командой КВН «Добрянка» в Высшую лигу.
Фото: соцсети
Вскоре, в 2003 году, уехала строить карьеру в Москву - затем были сделавшие ее звездой сериал «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman. А после 50 у Марины началась музыкальная карьера - тоже в юмористическом амплуа. А еще у артистки появился муж-итальянец, всегда готовый посмеяться вместе с супругой.
Фото: соцсети
Дмитрий Хрусталев на снимке 1998 года вовсе не в парике - у капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» на самом деле была такая шевелюра.
Фото: соцсети
Сейчас шевелюры уже нет, зато работы полно: комик подменяет Александра Маслякова на посту ведущего КВН, ведет телепередачи, концерты и корпоративы. А в свободное время Митя вяжет шапочки - как раз этим он занят на сделанном недавно фото.
Фото: соцсети
Павел Воля на снимке 1999 года водрузил на голову коробку с магнитофоном не случайно - в то время Паша диджействовал на пензенском радио.
Фото: соцсети
Сейчас все немножко по-другому: Воля - знаменитый комик и телеведущий, недавно отметивший 44-летие. На свежем снимке он как раз принимает подарки.