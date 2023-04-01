Как Петросян и другие популярные юмористы начинали свою карьеру

Первого апреля принято разыгрывать друг друга, но мы ни над кем шутить не собираемся - просто хотим поздравить звезд юмористического цеха с их профессиональным праздником и напомнить публике, какими были их кумиры на старте карьеры. Впрочем, согласитесь, и здесь без смеха не обойтись, ведь многие из этих фотографий заставляют нас по-доброму улыбнуться.