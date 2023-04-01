Знаменитости, решившие взять отпуск в начале весны - куда едут

Вот и на старте весны многие звезды отправились отдыхать.
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Анна Семенович позирует на фоне виллы, которую арендовала на время отпуска, - вот такой у нее симпатичный домик на Мальдивах. «Здесь я расцветаю и наполняюсь энергией, - признается Анна. - Для меня это волшебные острова, я полюбила их с первого раза, когда 20 лет назад попала на этот райский курорт. Находясь посреди Индийского океана, ощущаешь мощную силу воды, солнца, ветра и песка.
Я хожу босиком, мажусь от кончиков пальцев до кончиков волос кокосовым маслом и загораю до веснушек. А еще стараюсь каждый день пить сок кокосового ореха и съедать его мякоть, так как он богат витаминами, восстанавливает не только баланс жидкости в организме, но и полезные микроэлементы!»
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Екатерина Волкова на Мальдивах купалась и объедалась фруктами и морепродуктами, а также хвасталась стройной фигурой в купальнике. Звезда «Ворониных» провела отпускную мартовскую неделю с мужем и дочкой, у которой как раз были каникулы в школе. На этой неделе Катя вернулась в Москву и сразу же, как и положено после вкусного отдыха, села на диету.
Фото: соцсети
Андрей Григорьев-Апполонов на выходные часто летает из Москвы на малую Родину - в Сочи, где сейчас +10 градусов. Солист группы «Иванушки International» впервые побывал на экскурсии на Орлиных скалах - на фото он на горе Прометея. После прогулки артист подкрепился вкусным шашлыком в горной кафешке.
Фото: соцсети
Екатерина Андреева путешествует по Африке. Телеведущая с друзьями отправилась на сафари в ЮАР. Тут и бегемоты, и львы, и леопарды, и крокодилы, и гориллы - кого только не увидишь. Кстати, Андреевой удалось не только покататься по африканским просторам на джипах, но и полетать на огромных воздушных шарах.
Фото: соцсети
Ксения Собчак решила отдохнуть в Нидерландах. На фото вверху она гуляет по Амстердаму.
Фото: соцсети
В том же городе наслаждается работами Яна Вермеера. «Уникальное собрание работ Вермеера со всего мира! - восхищается Ксения. - Каждая картина - с загадками и шифрами внутри. Есть повод пересмотреть «Девушку с жемчужной сережкой».
Фото: соцсети
Ксения Бородина шикует в дорогом парижском отеле (в переводе на рубли сутки проживания тут стоят 150 тысяч). Блогер и телеведущая прилетела с подругой - погулять по французской столице и пройтись по магазинам в поисках обновок.