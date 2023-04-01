Знаменитости, решившие взять отпуск в начале весны - куда едут

Анна Семенович позирует на фоне виллы, которую арендовала на время отпуска, - вот такой у нее симпатичный домик на Мальдивах. «Здесь я расцветаю и наполняюсь энергией, - признается Анна. - Для меня это волшебные острова, я полюбила их с первого раза, когда 20 лет назад попала на этот райский курорт. Находясь посреди Индийского океана, ощущаешь мощную силу воды, солнца, ветра и песка.

Я хожу босиком, мажусь от кончиков пальцев до кончиков волос кокосовым маслом и загораю до веснушек. А еще стараюсь каждый день пить сок кокосового ореха и съедать его мякоть, так как он богат витаминами, восстанавливает не только баланс жидкости в организме, но и полезные микроэлементы!»