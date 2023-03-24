Нелли Уварова: развод, выкидыш и другие тайны личной жизни звезды «Не родись красивой»

Нелли Уварова прославилась ролью Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». На нее обрушилась слава, которая, скорее, мешала, чем радовала. Сейчас актриса снимается нечасто: ее считают «неудобной».
Нелли Уварова: детство и юность
Нелли Уварова в детстве. Фото: соцсети
Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в небольшом литовском городе Мажейкяе. Когда ей было два года, семья переехала в Тбилиси. Но вскоре начались межэтнические конфликты. Найти работу в русской фамилией было невозможно. Нелли вспоминала, что какое-то время приходилось очень туго: вся семья питалась одними кашами, потому что не было заработков.
В конце концов Уваровы перебрались в Москву, хотя в столице у них не было ни единого знакомого человека. Если в Грузии Нелли чувствовала себя чужой из-за русской фамилии, то в Москве ее начали дразнить за особый южный говор.
«На тебя все оборачиваются и опять ты слышишь «понаехали». Ощущение, что ты там не свой, и здесь не свой. Тебе в принципе нет места, потому что у тебя мама армянка, папа русский, ты родилась в Литве, жила в Грузии, ты в принципе нигде не свой. Нужно было либо сразу с этим агрессивно справляться, либо забить и сказать: «По-моему, у вас проблемы, а у меня их нет, я везде своя». Я выбрала второй вариант, потому что путь агрессии ни к чему хорошему не приведет», — вспоминала актриса.
После школы Нелли поступила во ВГИК, и еще долго училась говорить правильно, без акцента — на этом настаивали преподаватели.
Нелли Уварова: театр
Нелли Уварова в театре. Фото: Global Look Press
Дипломированную актрису приняли в труппу РАМТа – Российского академического молодежного театра. Она играла в множестве спектаклей, но самой успешной для нее стала роль в постановке «Правила поведения в современном обществе»: Нелли получила приз фестиваля «Радуга» и номинацию на «Золотую маску». Впрочем, ее работа не ограничивалась одним театром, Уварова выступала и на других сценах.
Нелли Уварова: кино и сериалы, «Не родись красивой»
Нелли Уварова и Григорий Антипенко. Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»
На экране Нелли начала появляться вскоре после выпуска. Однако настоящим прорывом для нее стала главная роль в сериале «Не родись красивой». Одним из режиссеров проекта был педагог Уваровой, Александр Назаров. Он и предложил свою ученицу на роль Кати Пушкаревой. Сделали пробы, но продюсер почему-то не захотел принимать в проект «протеже» Назарова. Ее вычеркнули из списков претенденток.
Стали пробовать других девушек — но все было не то… Время шло, пора было приступать к работе, а главной героини не было. В отчаянии продюсер начал пересматривать все пробы подряд, и, увидев самые первые, с Уваровой, воскликнул: «Это она!» Так Нелли попала в сериал.
Нелли Уварова в образе роковой женщины. Фото: кадр из сериала «Адаптация»
«Не родись красивой» сделал актрису звездой. Она не могла теперь просто выйти на улицу — со всех сторон к ней бросались поклонники. Пришлось маскироваться: носить темные неприметные наряды, отказаться от ярких платьев, которые Нелли всегда любила. Но и это не спасало от народной любви — ее все равно узнавали.
Долгое время ей предлагали однотипные роли девушек-отличниц с внешностью «серых мышек». Но спустя время появились и другие предложения. Среди самых ярких киноработ Уваровой — роли в проектах «Атлантида», «Тяжелый песок», «М+Ж»…
Потом последовал сериал «Адаптация», в котором Уварову было не узнать: она предстала перед зрителями в образе яркой роковой женщины. Среди самых удачных проектов с ее участием — сериал «Последний министр», всего же Нелли снялась в трех десятках фильмов и сериалов.
Нелли Уварова: другие проекты
Нелли Уварова — руководитель социального бизнеса. Фото: соцсети
В 2016 году актриса приняла участие в телешоу «Танцы со звездами» — она выступала в паре с Евгением Раевым и получила приз зрительских симпатий. Нередко ее приглашают в различные передачи: «Судьба человека», «Вечерний Ургант»… Поклонники могли видеть ее также в клипах «Ребята с нашего двора» на песню «Любэ» и «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой.
Нелли Уварова: доход
В 2011 году Нелли Уварова стала социальным предпринимателем: открыла проект «Наивно? Очень». Ни на какую поддержку государства она не рассчитывала: прибыль была достигнута силами Нелли и ее подопечных — талантливых людей с психоневротическими расстройствами, о которых актриса говорит: они не инвалиды, а люди с особыми потребностями.
Она помогает им зарабатывать с помощью таланта: в открытом Уваровой интернет-магазине продаются сделанные этими людьми вещи, и они, научившись зарабатывать, стали чувствовать себя более уверенно.
Нелли Уварова: личная жизнь
Нелли Уварова и Александр Гришин с детьми. Фото: соцсети
Однажды на съемочной площадке к Нелли пришла любовь: у нее начался роман с режиссером Сергеем Пикаловым. Они решили пожениться, и Нелли не захотела делать свадьбу публичным событием: торжество устроили без посторонних, только «для своих». Впрочем, этот брак продержался всего три года. Супруги расстались, как объясняла потом Уварова, из-за ее невнимания — у нее просто не оставалось времени на мужа, так много она работала.
Но даже работа не помешала ей снова влюбиться. Актриса долгое время скрывала от публики своего возлюбленного. Только в 2011 году, когда стало известно о том, что Нелли родила дочку, появились сведения и об отце малышки: им оказался актер Александр Гришин. Девочку назвали красивым именем Ия. Влюбленные поженились.
Казалось, в их семье все хорошо, но потом у Нелли случился выкидыш, и она очень тяжело переживала эту потерю. Справившись со страхами, она снова забеременела, и в 2016 году на свет появился сын Игнат. А не так давно Нелли Уварова дала понять поклонникам, что в ее отношениях с мужем уже нет былой страсти и яркости:
«Когда этот человек высказывается, ты падаешь, рушишься, а потом понимаешь: мнение этого человека уже ничего не значит, потому что он давно не авторитет для тебя, он давно врет сам себе! Сложно, сложно…»
Нелли Уварова: внешность и стиль
Нелли Уварова на пресс-конференции. Фото: соцсети
По сюжету героиня Нелли Уваровой в «Не родись красивой», Катя Пушкарева, поначалу выглядит весьма непривлекательной, так что актрисе пришлось согласиться на брекеты, очки, оттопыренные уши и некрасивую одежду. Зрители были поражены, когда на ток-шоу, посвященное сериалу, увидели «настоящую» Нелли — яркую, стильную, уверенную в себе.
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Она много раз меняла внешность — и не только прически и цвет волос (однажды даже побрилась налысо). Для ролей актриса не раз набирала и сбрасывала вес: при росте 165 см она весила то 49 кг, то 55. В последнее время Уварова — яркая блондинка с короткой стрижкой, она весит 68 кг и не переживает по этому поводу.
Нелли Уварова сейчас
Нелли Уварова. Фото: кадр из сериала «Содержанки-3»
Среди последних по времени проектов с участием Уваровой — нашумевший сериал «Содержанки». Однако снимается 43-летняя актриса сейчас нечасто: предпочитает театральную сцену. С кино у нее сложились непростые отношения: У Уваровой — репутация «неудобной» актрисы.
«Если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — признавалась Нелли.
Сейчас Нелли Уварова — блондинка. Фото: соцсети
А что же с личной жизнью? Актриса по-прежнему не спешит делать свои чувства достоянием общественности. На вопросы она отвечает уклончиво, добавляя, что в настоящее время не чувствует себя влюбленной. Возможно, спустя время эта ситуация изменится.