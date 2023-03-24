Нелли Уварова: развод, выкидыш и другие тайны личной жизни звезды «Не родись красивой»

Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в небольшом литовском городе Мажейкяе. Когда ей было два года, семья переехала в Тбилиси. Но вскоре начались межэтнические конфликты. Найти работу в русской фамилией было невозможно. Нелли вспоминала, что какое-то время приходилось очень туго: вся семья питалась одними кашами, потому что не было заработков.

В конце концов Уваровы перебрались в Москву, хотя в столице у них не было ни единого знакомого человека. Если в Грузии Нелли чувствовала себя чужой из-за русской фамилии, то в Москве ее начали дразнить за особый южный говор.

«На тебя все оборачиваются и опять ты слышишь «понаехали». Ощущение, что ты там не свой, и здесь не свой. Тебе в принципе нет места, потому что у тебя мама армянка, папа русский, ты родилась в Литве, жила в Грузии, ты в принципе нигде не свой. Нужно было либо сразу с этим агрессивно справляться, либо забить и сказать: «По-моему, у вас проблемы, а у меня их нет, я везде своя». Я выбрала второй вариант, потому что путь агрессии ни к чему хорошему не приведет», — вспоминала актриса.

После школы Нелли поступила во ВГИК, и еще долго училась говорить правильно, без акцента — на этом настаивали преподаватели.

Нелли Уварова: театр

