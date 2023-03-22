«Называли проституткой»: Лолита вспомнила, как ее отчитывали на партсобрании за роман с Цекало

Певица Лолита Милявская вспомнила, как «увела» Александра Цекало из семьи и сама ушла от мужа, после чего артисты прожили вместе 12 лет. Однако начало этого бурного романа пришлось на конец советской эпохи, за что обоим не ценящим институт брака артистам «прилетело» от суровой партийной организации.

«За то, что я «развела» как бы, по мнению коммунистического сообщества и комсомольской бригады Одесской филармонии, где я служила с Сашей, меня вызвали на комсомольское собрание, где сидели симфонический оркестр, который бесконечно ездил по заграницам, комик-труппа «Маски» и группа, в которой мы работали», — вспоминает Лолита в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«Меня отчитывали, называли проституткой, говорили, что мне не место, и чтобы, скорее всего, я уезжала в «свою Москву». Выслушав все, я единственное, что спросила у парторга-женщины: «Слушайте, а почему всегда достается бабе? Мужик же тоже изменял жене. А чего не он сука?» В общем, нас выперли двоих (с Цекало. — Прим. авт.) из Одесской филармонии, и мы переехали в Москву, как нам и пророчил парторг коммунистической организации. За что ей спасибо».