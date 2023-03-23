Иосиф Пригожин рассказал о самом необычном самолете в своей жизни

После фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» интерес к самолетам мгновенно взлетел вверх. Летать можно по-разному: например, Иосифу Пригожину однажды посчастливилось испытать на себе по-настоящему люксовый комфорт.

- Иосиф Игоревич, расскажите, какой полет никогда не изгладится из вашей памяти и почему?

- Мы летели в Австралию – там у Валерии были гастроли. По пути приземлились на Бали, чтобы отснять клип «Капелька», и полетели дальше. Очень понравились «Сингапурские авиалинии».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Это был не самолет, а практически дом, очень комфортабельный: двуспальная кровать, все условия для приятного полета. Мы думали – это станет для нас испытанием, все-таки очень долго лететь до Австралии. А оказалось, что этот полет стал для нас самым легким и приятным, и туда, и обратно. Мы летели 24 часа, время прошло незаметно: мы отдыхали, спали…

