Максим Аверин и его женщины: почему звезда «Глухаря» и «Склифосовского» так и не женился

Максим Аверин родился 26 ноября 1976 года в Москве. Он всегда знал, что станет актером, — ведь его детство прошло в удивительной атмосфере «Мосфильма», где работали родители. При этом они не были артистами: мама создавала костюмы для кино, а отец был художником-декоратором. Но то, что происходило в закулисье, приводило мальчика в восторг.

«Я видел, как снимались фильмы «Чучело» и «Мы из джаза». В декорациях к «Мэри Поппинс» с друзьями вообще играли. «Мосфильм» для меня — это волшебный мир. Даже сейчас, когда мне 45 лет, я уже знаю всю эту индустрию изнутри, я вхожу на студию, и у меня возникает ощущение, что я попал в родительский дом. «Мосфильм» — моя жизнь», — вспоминал Максим позднее.

Впервые он снялся в кино в шесть лет: отец привез его в Махачкалу, где снимали «Похождения графа Невзорова», и маленький Максим сыграл в одном из эпизодов. А в девять лет Аверин-младший играл одну из главных ролей в спектакле «Бранденбургские ворота», что шел на сцене Театра миниатюр. Видя способности сына, родители записали его в студию при Доме кино.

Максим Аверин: начало карьеры

