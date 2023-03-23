Максим Аверин и его женщины: почему звезда «Глухаря» и «Склифосовского» так и не женился

Максима Аверина всегда любили женщины, и чуть не с каждой партнершей по фильму его «женили» поклонники. Но почему он наотрез отказывается разговаривать на тему личной жизни?
Максим Аверин: детство и юность
Максим Аверин в детстве. Фото: соцсети
Максим Аверин родился 26 ноября 1976 года в Москве. Он всегда знал, что станет актером, — ведь его детство прошло в удивительной атмосфере «Мосфильма», где работали родители. При этом они не были артистами: мама создавала костюмы для кино, а отец был художником-декоратором. Но то, что происходило в закулисье, приводило мальчика в восторг.
«Я видел, как снимались фильмы «Чучело» и «Мы из джаза». В декорациях к «Мэри Поппинс» с друзьями вообще играли. «Мосфильм» для меня — это волшебный мир. Даже сейчас, когда мне 45 лет, я уже знаю всю эту индустрию изнутри, я вхожу на студию, и у меня возникает ощущение, что я попал в родительский дом. «Мосфильм» — моя жизнь», — вспоминал Максим позднее.
Впервые он снялся в кино в шесть лет: отец привез его в Махачкалу, где снимали «Похождения графа Невзорова», и маленький Максим сыграл в одном из эпизодов. А в девять лет Аверин-младший играл одну из главных ролей в спектакле «Бранденбургские ворота», что шел на сцене Театра миниатюр. Видя способности сына, родители записали его в студию при Доме кино.
Максим Аверин: начало карьеры
Максим Аверин в сериале «Дельнобойщики», 2001 г. Фото: кадр из сериала
Неудивительно, что, окончив школу, юноша не сомневался в выборе учебного заведения. Только вот поступить в театральный вуз с первого раза у него не получилось, и он год проработал в библиотеке. Став студентом Щукинского театрального института, Аверин успевал и учиться, и подрабатывать на бензоколонке, и сниматься в рекламе: он сыграл веселого ковбоя с шоколадным печеньем в руке.
Максим Аверин: театр
Максим Аверин в спектакле «Лев зимой». Фото: соцсети
Сразу после того, как Аверин получил диплом, Константин Райкин пригласил его в труппу театра «Сатирикон». Эта сцена стала для Максима вторым домов на 18 лет. Он играл в самых известных спектаклях — «Гамлет», «Макбет»…
Потом актер перешел в Театр сатиры, а в последнее время играет в антрепризах. Зрители тепло принимают моноспектакли с участием Аверина: «Все начинается с любви» и «Научи меня жить».
Максим Аверин: кино и сериалы
Максим Аверин в роли Сергея Глухарева. Фото: кадр из сериала «Глухарь»
В начале 2000-х Максим Аверин успел сняться в двух десятках сериалов, однако по-настоящему он узнал вкус славы, когда на экраны вышел сериал «Глухарь». Аверину досталась главная роль — следователя Сергея Глухарева, и проект получился настолько удачным, что позднее было снято еще несколько продолжений.
Аверин вошел в список самых востребованных российских актеров, от предложений сниматься не было отбоя. Успех ждал и сериал «Гастролеры» («Беглецы»), в главные роли в котором исполнили Максим Аверин и Алексей Воробьев.
Максим Аверин в роли доктора Брагина. Фото: кадр из сериала «Склифосовский»
Однако все рекорды популярности побил сериал «Склифосовский», в котором брутальный «мачо» Аверин превратился в хирурга Олега Брагина.
Вместе с ним в проекте играют Ольга Красько, Елена Яковлева, Дмитрий Миллер и другие звезды. Интерес зрителей к «Склифосовскому» не ослабевает, снято уже 11 сезонов, и работа продолжается.
Максим Аверин: другие проекты
Максиму Аверину удивительно идет военная форма. Фото: кадр из сериала «Горюнов»
Кипучая энергия Максима Аверина позволяет ему совмещать гастрольный график, съемки в кино и другие проекты. Например, вот уже несколько лет Аверин – ведущий популярного шоу «Три аккорда», в котором исполняются лучшие образцы шансона.
Когда-то Аверин снялся вместе с Людмилой Гурченко в фильме «Марковна. Перезагрузка»: они исполняли песню дуэтом. Гурченко вообще занимает особое место в душе актера: он всегда восхищался талантом Людмилы Марковны, вел ее юбилейный концерт, а однажды, как он признавался в интервью, даже украл фото актрисы.
В 2020 году, во время самоизоляции, Аверин поддерживал связь с поклонниками, читая на авторском канале стихи и прозу в рамках проекта «Читаем вместе».
Максим Аверин: доход
Как сообщают СМИ, ежегодный доход Максима Аверина от съемок, спектаклей, корпоративов и работы на ТВ составляет около 1 миллиона долларов. При этом за один съемочный день в кино или сериале ему платят 25 тысяч рублей.
Максим Аверин: личная жизнь, романы и слухи
Максим Аверин и Виктория Тарасова. Фото: кадр из сериала «Глухарь»
Личная жизнь обаятельного и талантливого Максима Аверина вызывает горячий интерес поклонников. Высокий привлекательный актер (87 кг при росте 192 см) всегда пользовался вниманием у девушек, но интереснее всего тот факт, что в свои 47 лет он ни разу не был женат.
Сам Максим не любит рассказывать о личной жизни, и это порождает множество домыслов и слухов. Например, многие были уверены, что у него роман с Викторией Тарасовой: они играли влюбленную пару в «Глухаре». Но Аверин признавался: они с Викторией — лишь добрые друзья и коллеги.
Максим Аверин и Мария Куликова. Фото: кадр из сериала «Склифосовский»
Ходили слухи об отношениях между Авериным и Марией Куликовой: они познакомились еще в студенчестве, потом снимались вместе в «Склифосовском»… В 2015 году, когда Куликова развелась с мужем, о ее романе с Авериным снова заговорили, однако слухи так и остались слухами.
Участвуя в шоу «Один в один», Аверин и Анна Ардова всячески демонстрировали нежные отношения: шептались, пересмеивались, обнимались, а потом и вовсе объявили со сцены о своей предстоящей свадьбе. Поклонники поверили — а потом оказалось, что это была шутка.
Максим Аверин и Анна Якунина. Фото: соцсети
Много лет ходят слухи о романе Аверина с коллегой — актрисой Анной Якуниной. Но и об этих отношениях актер сказал: мол, только дружба.
Максим Аверин не посвящает журналистов в подробности своей личной жизни, а возникающие слухи только подогревает: по-видимому, актеру доставляет удовольствие эта игра. Когда его напрямик спрашивают, когда он заведет семью и детей, он отвечает:
«Я хочу! Для этого очень много всего должно произойти...»
Максим Аверин сейчас
Максим Аверин в роли Петра Первого. Фото: кадр из сериала «Собор»
Среди самых недавних работ Аверина в кино — роли Петра Первого в сериале «Собор» и графа Сперанского в сериале «Союз спасения. Время гнева». В новогоднюю ночь, 31 декабря 2022 года, он вел праздничный концерт на Первом канале. В начале 2023-го он вновь появился на экранах в роли доктора Брагина — вышел 10-й сезон «Склифосовского».
А еще вышел художественный фильм «Море. Солнце. Склифосовский» с его участием: главные герои полюбившегося зрителям сериала отправились на отдых, покинув поднадоевшие больничные интерьеры.
Максим Аверин знает толк в модной одежде! Фото: Global Look Press
В начале 2023 года актер запустил собственный бренд одежды. Он так и называется — Maxim Averin. Под этим брендом выпускаются мужские и женские футболки и рубашки — то есть базовые вещи, и цены на товар начинаются от одной тысячи рублей. Кто выступает дизайнером — пока не известно, сам же Максим — вдохновитель и идеолог этого бизнеса.
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Аверин по-прежнему скрывает личную жизнь, при этом известно, что он гостеприимный и хлебосольный хозяин: любит угощать друзей, например, вегетарианским борщом.
Дело в том, что Аверин уже давно перестал употреблять в пищу мясо, считая, что ему, как актеру, необходима на сцене и перед камерой легкость, а мясные блюда делают его «тяжелым». Судя по всему, у Максима Аверина — грандиозные планы на будущее. А что будет с его личной жизнью? Поживем — увидим.