Алексей Кортнев: «Мы на самолете приземлились в чистом поле, поперек полосы!»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев теперь знает: иногда самолеты приземляются поперек взлетно-посадочной полосы…

- Алексей Анатольевич, мы собираем интересные случаи, связанные с самолетами. У вас случалось что-то необычное в полете?

- У меня вообще с самолетами связано много интересного, я много летал… Расскажу, какой случай запомнился больше других. Мы летели со спектаклем «День радио» из Сочи в Саратов. Нам пришлось нанимать специальный самолет: прямых рейсов Сочи-Саратов тогда не было. Это был самолет типа Як-42 или Як-40. Забираться в него пришлось по приставной лесенке. Благополучно долетели до Саратова, но, когда приземлялись, увидели, что самолет пересекает взлетно-посадочную полосу поперек. Мы вдруг осознали, что мы приземлились буквально в чистом поле.

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- Почему так получилось?

- Об этом мы спросили пилотов, вытирая холодный пот со лба – все-таки очень испугались. И нам ответили: «Вы знаете, у нас с Саратовским аэропортом нет договора, поэтому они не предоставляют нам взлетно-посадочную полосу. Но у нашего самолета хорошие дутые колеса, поэтому мы все равно садимся здесь поперек полосы – им назло».

