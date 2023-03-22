Этот полет Прохор Шаляпин не забудет никогда: «В небе над Китаем образовалась пробка»

Фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», за два дня проката ставший лидером в кинотеатрах, рассказывает о реальном событии: пилот Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолета в поле и спас пассажиров и экипаж.

Тeleprogramma.pro побеседовала с Прохором Шаляпиным о полете, который доставил ему самые острые ощущения.

- Прохор, расскажите, какой из полетов на самолете запомнился вам больше других.

- Я вообще не люблю летать на самолетах… Для меня это всегда стресс.

- А почему?

- Потому что у меня по физике была двойка. И я не могу понять, каким образом тяжелый самолет, да еще с большим количеством толстых людей, держится в воздухе. Это не значит, что я не доверяю пилотам и конструкторам – доверяю, поэтому и сажусь в самолет. Но, если есть возможность выбора – с удовольствием поеду на поезде. Железнодорожный транспорт обожаю!

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- Давайте вернемся к самолетам!

- На всю жизнь я запомнил полет из Сеула в Москву. Только мы взлетели, как огромный лайнер начало сильно трясти – пассажиров буквально подбрасывало, и при этом раздавались жуткие звуки. Я начал молиться, и другие пассажиры стали беспокоиться. В этот момент пилот объявил, что мы попали в зону сильной турбулентности, потому что в небе над Китаем, где мы пролетали, образовалась огромная пробка.

- Пробка – в небе?

- Представляете? Мы привыкли к пробкам на земле, а у них там – еще и в небесах пробки! И нам пришлось лететь по другому маршруту, через зону турбулентности. Практически по «бездорожью». Было очень страшно, я молился, успел простить всех своих врагов и поклялся, если вернусь, стать другим человеком – никого не буду обижать, не буду грубить, начну всех любить. Но недолго музыка играла. Опять всех ненавижу!

