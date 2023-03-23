Романы, браки, разводы: почему «шальная императрица» Ирина Аллегрова не нашла семейного счастья

Ирина собиралась после школы поступать в консерваторию, но перед вступительными экзаменами сильно заболела, и планы пришлось изменить. Чтобы не ждать целый год, Ирина поступила в Ереванский оркестр, которым управлял Константин Орбелян.

Потом последовала работа в других музыкальных коллективах. Начинающая певица успешно гастролировала по стране, пела в оркестре Леонида Утесова… Впрочем, Аллегрова легко меняла место работы: пыталась найти себя, свое призвание.

Попав однажды в вокально-инструментальный ансамбль «Факел», певица познакомилась с Игорем Крутым, он играл там на пианино. А когда пришлось сделать перерыв в творческой карьере, Ирина не растерялась и стала зарабатывать на жизнь другим искусством — она мастерски пекла сладости на заказ. Этому научила ее мама.

И все же Аллегрова продолжала стремиться строить карьеру певицу. Оставив маленькую дочь матери, она уехала в Москву. Поначалу пришлось работать в ресторанах, где она постоянно получала непристойные предложения. Это совсем не нравилось Ирине, поскольку шло вразрез с ее принципами.

Но потом в ее жизни начался новый виток: она познакомилась с известным композитором Оскаром Фельцманом. Впечатленный ее голосом, мэтр написал специально для Ирины песню «Голос ребенка». И она принесла певице удачу. Ее пригласили на фестиваль «Песня года», а потом приняли в ансамбль «Огни Москвы».

Ирина Аллегрова: «Электроклуб»

