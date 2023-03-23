Романы, браки, разводы: почему «шальная императрица» Ирина Аллегрова не нашла семейного счастья

Ирина Аллегрова — яркая звезда российского шоу-бизнеса, и остается такой уже много лет. Она уже не выступает так много, как прежде, но ее песни звучат и сегодня. «Угонщица», «Младший лейтенант», «Странник», «Я тучи разведу руками» — под них когда-то танцевали, влюблялись и плакали все девчонки страны.
Ирина Аллегрова: детство и юность
Ирина Аллегрова в детстве. Фото: соцсети
Ирина Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону, в семье певца оперетты и режиссера Александра Саркисова-Аллегрова, армянина по национальности, и оперной певицы Серафимы Сосновской.
Когда Ирине было девять лет, семья перебралась в Баку. Родители мечтали о том, что их дочь станет знаменитой пианисткой. Девочку учили музыке, а еще она занималась в балетной студии и рисовала модели одежды. Словом, росла в творческой атмосфере, окруженная родительской любовью и заботой.
И в гостях у семьи Аллегровых бывали творческие люди: Мстислав Ростропович, Арам Хачатурян… Нередко приходил и Муслим Магомаев, который предложил учить способную девочку вокалу.
Ирина Аллегрова: начало карьеры
Ирина Аллегрова в юности. Фото: соцсети
Ирина собиралась после школы поступать в консерваторию, но перед вступительными экзаменами сильно заболела, и планы пришлось изменить. Чтобы не ждать целый год, Ирина поступила в Ереванский оркестр, которым управлял Константин Орбелян.
Потом последовала работа в других музыкальных коллективах. Начинающая певица успешно гастролировала по стране, пела в оркестре Леонида Утесова… Впрочем, Аллегрова легко меняла место работы: пыталась найти себя, свое призвание.
Попав однажды в вокально-инструментальный ансамбль «Факел», певица познакомилась с Игорем Крутым, он играл там на пианино. А когда пришлось сделать перерыв в творческой карьере, Ирина не растерялась и стала зарабатывать на жизнь другим искусством — она мастерски пекла сладости на заказ. Этому научила ее мама.
И все же Аллегрова продолжала стремиться строить карьеру певицу. Оставив маленькую дочь матери, она уехала в Москву. Поначалу пришлось работать в ресторанах, где она постоянно получала непристойные предложения. Это совсем не нравилось Ирине, поскольку шло вразрез с ее принципами.
Но потом в ее жизни начался новый виток: она познакомилась с известным композитором Оскаром Фельцманом. Впечатленный ее голосом, мэтр написал специально для Ирины песню «Голос ребенка». И она принесла певице удачу. Ее пригласили на фестиваль «Песня года», а потом приняли в ансамбль «Огни Москвы».
Ирина Аллегрова: «Электроклуб»
Ирина Аллегрова в составе группы «Электроклуб». Фото: соцсети
Постепенно менялось творческое направление «Огней Москвы». Молодой композитор Давид Тухманов, который сменил на посту руководителя ансамбля Фельцмана, сделал ставку на современный репертуар. Вскоре он сменил название.
Теперь Ирина Аллегрова пела совсем другие песни, и коллектив стал называться иначе — поп-группа «Электроклуб». Солистами, кроме нее, были еще Раиса Саед-Шах и Игорь Тальков, а визитной карточкой «Электроклуба» стала песня Талькова «Чистые пруды».
Ирина Аллегрова в составе группы «Электроклуб». Фото: соцсети
Через некоторое время на смену Игорю Талькову, который начал давать сольные концерты, пришел Виктор Салтыков. Так у «Электроклуба» началась другая жизнь — с оглушительным успехом у молодежи.
На одном из концертов Аллегрова сорвала голос, кроме того, она с юности пристрастилась к курению, так что вскоре у нее выработался характерный голос с хрипотцой.
Ирина Аллегрова: сольная карьера
Ирина Аллегрова на сцене. Фото: Global Look Press
В 90-х годах окрыленная успехом Ирина решила начать сольную карьеру. И первая же песня, написанная для нее Игорем Николаевым, — «Странник» — стала хитом. За ней последовали «Фотография», «Младший лейтенант», «Верьте в любовь, девчонки»…
На тот момент она была одной из самых успешных исполнительниц: давала порой по 30 концертов подряд в одном городе, собирала стадионы… Конечно, приходилось тяжело, зато благодаря концертам Аллегрова сумела купить себе дом.
Ирина Аллегрова: известные песни
Ирина Аллегрова на сцене. Фото: Global Look Press
В 1992 году Ирина выпустила свой первый альбом — «Странник мой». Спустя два года певица записала еще один диск — «Суженый мой», потом была «Угонщица». Именно так назывались самые популярные ее песни. В 1995-м Аллегрова выступила с новой программой — «Императрица», и с тех пор она получила неофициальное звание — «Шальная императрица».
Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Фото: соцсети
Зрители тепло принимали ее песни «Свадебные цветы», «С днем рождения!», а потом — композиции, написанные Игорем Николаевым: «Столик на двоих», «Незаконченный роман». Пела Аллегрова и вместе с другими популярными исполнителями: Михаилом Шуфутинским, Григорием Лепсом, Прохором Шаляпиным…
Ирина Аллегрова и Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
В 2007 Аллегрова и Лепс стали обладателями «Золотого граммофона» за песню «Я тебе не верю». В 2011 году Аллегрова объявила, что уходит со сцены, и отправилась в «прощальный тур». Но потом изменила решение, назвала все происходящее «перезагрузкой» и продолжила активную творческую жизнь.
Ирина Аллегрова: доход
По данным СМИ, певица соглашается выступать далеко не на всех частных вечеринках и корпоративах. Пригласить Аллегрову могут себе позволить только очень обеспеченные люди: за 50 минут выступления она берет 12 миллионов рублей.
Ирина Аллегрова: личная жизнь
Ирина Аллегрова с дочерью Лалой. Фото: соцсети
Ирина Аллегрова четыре раза пыталась построить семью, которая была бы похожа на счастливый брак ее родителей. Но, видимо, слишком уж высокую планку она поставила: каждый ее супружеский союз заканчивался разводом.
С баскетболистом Георгием Таировым она прожила всего год, родила дочь Лалу, которая стала единственным ребенком певицы. Позднее Ирина рассказывала, что вышла замуж назло бывшему возлюбленному. Георгий, узнав об этом, не захотел оставаться рядом, и они развелись.
Через некоторое время певица связала свою судьбу с Владимиром Блехером — руководителем группы «Веселые ребята». Но и этот брак оказался недолгим. Третьим мужем Ирины стал композитор Владимир Дубовицкий — именно он когда-то познакомил ее с Оскаром Фельцманом.
Это была головокружительная любовь: Владимир виделся Ирине романтичным «белогвардейским офицером», благородным и отчаянным, умеющим удивлять. Но, когда первая страсть улеглась, оказалось, что вместе с ней ушла и любовь.
Ирина Аллегрова и Игорь Капуста. Фото: соцсети
Игорь Капуста танцевал в коллективе Аллегровой. У него были отношения с другой женщиной, но роман с Ириной полностью захватил его. Высокая, статная артистка (63 кг при росте 172 см) всегда привлекала внимание мужчин, и Игорь не стал исключением. У них получилось как в знаменитой песне Аллегровой — «Угонщица»: «Угнала его, угнала, как чужую машину-«девятку»…»
Влюбленные поселились в большом доме Ирины, обвенчались в храме. Правда, в паспортах так и не появились штампы о браке. Счастье продлилось шесть лет, а потом они расстались – из-за измены Игоря.
Ирина Аллегрова сейчас
Ирина Аллегрова с внуком Александром. Фото: Global Look Press
С тех пор Аллегрова замуж больше не выходила. Ее семья — это дочь Лала и внук Александр, который учится в МГИМО. Сейчас певице 71 год. Она продолжает радовать поклонников новыми номерами, хотя, конечно, давно уже не ведет такую активную гастрольную деятельность, как раньше.
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В декабре 2022 года Ирина Аллегрова представила зрителям новую песню — «Возвращайтесь, мальчики», посвященную российским воинам-патриотам. Она по-прежнему одна из самых популярных, успешных и любимых российских певиц, и ее песни звучат повсюду.