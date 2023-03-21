«Меня с этого дела стянули»: Лолита вспомнила, сколько денег просадила в казино

Певицу Лолиту Милявскую, которая в свое время сильно увлекалась казино, спросили, сколько же она просадила в этих заведениях. 59-летняя артистка рассказала, что страсть к казино появилась у нее из-за нежелания иди домой после концертов. И как-то раз ей показали такой вид досуга, и звезда пристрастилась к игровым автоматам.
«Сначала по чуть-чуть, потом больше. Потом я бронировала аппарат, уезжала, два-три корпоратива отпела, приехала, это все (заработок, - Прим. авт.) засадила. И так по трое суток», - призналась Лолита в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
При этом певица могла что-нибудь учудить в казино, напиться, взять кредит, рядом проходили какие-то разборки. И однажды хозяин заведения, где играла звезда, подошел к ней и по-доброму сказал, что она в этот день «по нулям», то есть, заработала столько, сколько и проиграла, - и это ее шанс завязать с азартными играми без потерь.
«Короче, я не помню, за какое время, он мне сказал, это был миллион семьсот долларов. Это за длительное время», - назвала сумму Лолита, вызвав аплодисменты в зале.
«Они (хозяева казино, - Прим. авт.) ко мне хорошо относились, мне повезло. Они понимали, что у меня что-то очень сильно не клеится в жизни. Потому что я не просто играла – я творила еще чудеса, могла разное сделать… Я считаю, что они меня с этого дела стянули».
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Певица призналась, что она «запойный» человек, поэтому либо вообще не пьет, либо пьет, но так, что ух! И с азартными играми тоже самое. Поэтому, когда в России вышел запрет на казино, Лолита спокойно выдохнула, что осталась «по нулям», и у нее пропал азарт.
В последний раз Милявская играла в Болгарии, где строила дом. Однажды она выпила, поехала в казино и выиграла там 80 тысяч евро. Ужаснувшись, что может просто просадить эти деньги обратно, артистка пригласила людей, которые строят бани из бруса, и заказала им баню на всю эту сумму.
«И они мне сделали *** (прекрасную, - Прим. авт.) баню. И теперь у меня эта баня – символ выигрыша в казино, который остался. Потому что все остальное это был круговорот… Сансара», - подытожила рассказ Лолита.