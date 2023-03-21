Не только МакSим: 8 провальных выступлений российских звезд

После концерта МакSим в Сочи 18 марта соцсети буквально разрывает на части: певица с самого начала явно была не в форме, у нее срывался голос, она не попадала в ноты, а, исполнив несколько композиций, и вовсе ушла со сцены.
Позднее стало известно: в тот день певица плохо себя чувствовала, у нее поднялось давление, кружилась голова, она чувствовала слабость… Поклонники, узнав об этом, засыпали аккаунт Марины пожеланиями выздоровления и просьбами поберечь себя. Артисты периодически попадают в неловкие ситуации – по разным причинам. Выходят из положения они по-разному.
Дима Билан – нетрезвый концерт
Дима Билан. Фото: Global Look Press
В сентябре 2019 года жители Самары собрались на концерте Димы Билана. Однако поклонников ждало жестокое разочарование: певец появился в нетрезвом состоянии. Это было заметно невооруженным взглядом: он странно себя вел, сбивался, не попадал в ноты, а потом и вовсе уронил микрофон. На следующий день артист извинился перед публикой в своем микроблоге:
«Я выступал на сцене в нетрезвом виде: встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк и совершенно не рассчитал». Позднее Дима Билан подарил городу детскую площадку – в качестве компенсации за провальный концерт.
Вера Брежнева – чуть не осталась без юбки
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Длинная элегантная юбка сыграла в 2018 году с Верой Брежневой злую шутку: запутавшись в ткани, певица упала на сцене. Впрочем, она не растерялась и нашла в себе силы отшутиться: мол, теперь вы видите, как нелегка жизнь артиста. Интересно, что катастрофа с юбкой случалась у нее и прежде: двумя годами раньше этот предмет одежды каким-то образов расстегнулся, Вера чуть не осталась посреди выступления без юбки, но успела схватить ее рукой, и держала до конца песни.
Егор Крид – упал со сцены
Егор Крид. Фото: Global Look Press
А вот Егор Крид сам улетел со сцены, не рассчитав собственной активности: он так увлеченно двигался, что упал со сцены в толпу зрителей. Поклонники удачно поймали своего кумира и вернули на место. Егор, нисколько не смутившись, продолжил выступление.
Николай Басков – сбил с ног актрису
Николай Басков. Фото: Global Look Press
В 2003 году на концерте «МузТВ» Николай Басков, наступив на подол длинного платья своей соведущей Виктории Бони, рухнул прямиком на актрису Марию Семкину, сбив ее с ног. Виктория под смех и аплодисменты публики заметила: «Ты меня чуть не оставил сейчас без платья!», на что Басков с юмором ответил: «Я сейчас был как легенда на льду».
Ани Лорак – показала грудь
Ани Лорак. Фото: Global Look Press
На концерте в 2014 году Ани Лорак блистала в открытом платье, плотно облегающем фигуру. В какой-то момент, высоко подняв руку, певица не заметила, как верхняя часть платья сползла, открыв большую часть груди. Находчивые операторы, снимавшие выступление, поспешили перевести камеры на лицо Лорак, но из песни слова не выбросишь: зрители все видели. И запомнили.
Сергей Лазарев – отказал звук
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press
В 2010 году, исполняя одну из своих песен, Сергей Лазарев вдруг услышал, что поет в полной тишине: музыкальная фонограмма умолкла. Артист не растерялся и отважно допел композицию до конца – без сопровождения.
Алла Пугачева – вышла из строя фонограмма
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Похожая ситуация однажды произошла на концерте Аллы Пугачевой: что-то пошло не так, выключилась фонограмма. Но и Пугачева нисколько не смутилась: не обращая внимания на неполадки, она продолжила петь.
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Григорий Лепс – бросил микрофон, не допев песню
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
В декабре 2022 года, выступая в Санкт-Петербурге, Григорий Лепс на середине песни «Самый лучший день» швырнул микрофон и ушел со сцены. Позднее директор артиста объяснил, что Лепс плохо чувствовал себя в тот день:
«Немножко приболел артист просто. Лечимся, лечимся, просто очень много было работы. И ездили мы, и очень много гастролировали по всей стране. Под сто концертов Григорий Викторович отработал и просто чуть приболел».