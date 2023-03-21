Не только МакSим: 8 провальных выступлений российских звезд

После концерта МакSим в Сочи 18 марта соцсети буквально разрывает на части: певица с самого начала явно была не в форме, у нее срывался голос, она не попадала в ноты, а, исполнив несколько композиций, и вовсе ушла со сцены.

Позднее стало известно: в тот день певица плохо себя чувствовала, у нее поднялось давление, кружилась голова, она чувствовала слабость… Поклонники, узнав об этом, засыпали аккаунт Марины пожеланиями выздоровления и просьбами поберечь себя. Артисты периодически попадают в неловкие ситуации – по разным причинам. Выходят из положения они по-разному.

Дима Билан – нетрезвый концерт

