«Плакал...»: Вера Алдонина впервые поделилась тем, как отец рассказал ей о смерти мамы

Вера Алдонина рано потеряла маму. В беседе с Лерой Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» на НТВ дочка Юлии Началовой дала понять, что она и представить себе не могла такой исход. Садясь в самолет, девочка считала, что по возвращению увидит маму здоровой. А вернулась Вера на похороны...

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Дочка певицы вспомнила и разговор с мамой. Юлия убеждала дочку, что не задержится в больнице. Считала, что врачам удастся стабилизировать ее состояние, решить проблему с ногу. Еще будучи в Лондоне, куда Вера полетела с классом, она читала в СМИ заголовки, что ее мама в коме. Но не верила этим слухам. Смерть близкого человека застигла ее врасплох.

Раскрыть всю правду дочери пришлось ее отцу Евгению Алдонину. Он взял на себя эту сложную миссию. Вера призналась, что тогда на паркинге, сразу после посадки самолета, они плакали вмести.