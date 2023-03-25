Ксения Дедюшко не пошла в артистки, а Ольга Бодрова стала мамой

В каждую печальную памятную дату, когда мы вспоминаем рано ушедших из жизни звезд, принято говорить об их достижениях, вспоминать забавные случаи из их биографии. Но редко кто интересуется жизнью осиротевших детей артиста (или артистки). «Телепрограмма» рассматривает фотографии подросших дочерей, рано потерявших своих звездных отцов.

Ксения Дедюшко (32 года)

Ксения - дочь погибшего в ДТП вместе с семьей актера Александра Дедюшко от первого брака с Людмилой Томилиной, с которой актер познакомился еще во времена учебы в Нижегородском театральном училище.