Ксения Дедюшко не пошла в артистки, а Ольга Бодрова стала мамой

В каждую печальную памятную дату, когда мы вспоминаем рано ушедших из жизни звезд, принято говорить об их достижениях, вспоминать забавные случаи из их биографии. Но редко кто интересуется жизнью осиротевших детей артиста (или артистки). «Телепрограмма» рассматривает фотографии подросших дочерей, рано потерявших своих звездных отцов.
Ксения Дедюшко (32 года)
Ксения - дочь погибшего в ДТП вместе с семьей актера Александра Дедюшко от первого брака с Людмилой Томилиной, с которой актер познакомился еще во времена учебы в Нижегородском театральном училище.
Фото: Global Look Press
Да, девочка переживала, что отец ушел из семьи, но до последних дней любила его (в тот роковой день Ксения тоже должна была ехать в машине с отцом, но, к счастью, заболела). После ухода Дедюшко началась дележка имущества, в которой Ксению с мамой быстро подвинули - им не досталось ничего.
Девушка пробовала учиться в театральном вузе, но вскоре поняла, что это не ее путь, и перевелась на исторический факультет Ярославского университета. Затем поступила в технический вуз, получила второе образование и работала в сфере газоавтоматики. А в 2021 году получила диплом телерадиоведущей в Школе радио и телевидения «На Шаболовке». Не замужем.
Лия Насырова (27 лет)
Фото: соцсети
Певец из Алматы Мурат Насыров пел лирический ресторанный шансон, но знаменит стал благодаря песне «Мальчик хочет в Тамбов». Позже у Насырова появились и другие хиты: «Я - это ты» и «Южная ночь», которые только укрепили его позиции на эстраде. Казалось, его любили все. Тем неожиданнее была новость о внезапной гибели артиста в 2007 году: он вышел с балкона московской квартиры, держа в руках фотоаппарат и православную икону.
Фото: Persona Stars
Дочери Лии тогда было 11 лет. Она выросла, выучилась играть на бас-гитаре, умеет петь, но в шоу-бизнес не пошла: окончила факультет международной экономики Академии им. Плеханова, а затем увлеклась дизайном. Посещала студию театрального мастерства и работала в крупной компании из сферы моды. Судя по комментариям в соцсетях, Лия в перспективе намерена доработать неизданные произведения отца и выпустить их на суд публики. Друзья даже уговаривали Насырову прийти в шоу «Голос», но пока девушка стесняется.
Ольга Бодрова (24 года)
Фото: Владимир Веленгурин/КП
В отличие от многих других детей звезд к дочери Сергея Бодрова всеобщее внимание было приковано сразу после трагедии в Кармадонском ущелье, унесшей жизнь ее отца. Настолько, что мама прятала девочку вместе с ее братом (Александр, 20 лет, рэпер) от журналистов.
Фото: кадр из фильма
Но прошло время, и Ольга сама вышла в публичное пространство. Отучилась на режиссера в ГИТИСе и стала сниматься в кино. И довольно удачно: буквально первая главная роль («Море волнуется раз») принесла Бодровой приз «Кинотавра». Потом была еще пара сериалов, служба в театре «Мастерская Петра Фоменко». А главное событие в жизни девушки случилось в начале текущего года - она стала мамой, родив дочь мужу Сергею Быстрову, актеру Театра Маяковского.
Ксения Турчинская (23 года)
Фото: соцсети
Знаменитый культурист и ведущий Владимир Турчинский по прозвищу Динамит ушел из жизни в 46 лет после процедуры плазмафереза - на даче у него случился инфаркт, врачи скорой ехали слишком долго.
Фото: Global Look Press
Дочь Турчинского унаследовала от родителей яркую внешность и воспользовалась этим, достигнув совершеннолетия, - уехала работать моделью по контракту в Китай. После вернулась в Россию, пытается работать в сфере шоу-бизнеса. Учится на продюсерском факультете Школы-студии МХАТ и делает первые успешные шаги в этой области. Турчинская принимала участие в организации съемок для знаменитостей, среди которых были Юлия Снигирь и Манижа - представительница России на «Евровидении-2021».
Александра Горшенева (13 лет)
Фото: соцсети
Про сериал о группе «Король и Шут» трубят из всех щелей. Ушедший в 39 лет фронтмен коллектива Михаил Горшенев оставил после себя дочь Александру.
Фото: Global Look Press
Еще пять лет назад Андрей Князев, который до сих пор продолжает выступать с песнями «КиШ», выводил девочку на сцену, чтобы она спела хит папы «От женщин кругом голова». Выглядело очень трогательно. Конечно, Саша не могла пройти мимо музыки. Она занимается вокалом, слушает Клаву Коку, иногда приходит на радиоэфиры и пробует себя в модельном бизнесе.