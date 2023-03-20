Что Началова говорила дочке из больницы: «Верусь, проблем нет! Сейчас полечат, и домой...»

Вера Алдонина старается держать свою боль в себе. Потерю самого близкого человека — мамы — она переживала со своей семьей. Девочка живет с дедушкой и бабушкой по материнской стороне. Также наследница Юлии Началовой часто видится с отцом — бывшим футболистом Евгением Алдониным.

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Когда Юлия попала в больницу из-за проблем с ногой, ее дочка должна была лететь с классом в Лондон. В беседе с Лерой Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» Вера Алдонина вспомнила, как созванивалась с мамой. И та была настроена оптимистично. Началова думала, что ее выпишут через неделю. А вышло совсем иначе... Когда Вера вернулась домой, ее ждала сокрушительная новость. Ее мамы не стало.

Лера Кудрявцева спросила Веру о том, переживает ли она из-за того, что на ее концертах присутствуют только бабушка и дедушка, но не мама. В то время, как у других детей приходят родители.

«Не могу сказать, что это меня как-то сильно бьет! У меня есть родные люди, которые рядом со мной — бабушка, дедушка, папа. У меня довольно-таки не маленькая семья. Это не самая болевая точка!» — отметила Вера.

Также дочка Юлии Началовой вспомнила свой телефонный разговор с мамой. Тогда она считала, что все будет хорошо.