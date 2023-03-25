Как «инфоцыгане» делают деньги из воздуха

Самые большие заработки блогерам приносит продажа тренингов и марафонов на разные темы. Чаще всего они ориентированы на женщин: как стать счастливой, худой, богатой, уверенной в себе, выйти замуж, исполнить заветное желание и т. п. Блогеры рекламируют «продукты» в соцсетях, после чего их подписчики становятся участниками марафонов, которые проходят на других площадках.

У Лерчека в социальной сети 10,5 млн подписчиков. Многие из них хвастаются, что покупали ее марафоны по 2 - 3 раза. Марафон Валерии и Артема Чекалиных «Стройное тело» можно смотреть на онлайн-платформе или через приложение.

Схема у всех марафонщиков похожа. Участники оплачивают марафон и получают на месяц (реже на два) доступ в чат - там эксперты и реже сам хозяин марафона отвечают на вопросы; ежедневно публикуются видеоуроки (лекции, мастер-классы) от эксперта по теме. Иногда блогер выходит на связь в прямом эфире.

Чекалины - самые продвинутые в инфобизнесе, у них большая команда, которая постоянно придумывает маркетинговые уловки - например, среди тех, кто круто похудел на их марафоне, разыгрывают призы - от смартфона до 1 млн руб. Марафон Лерчека «Стройное тело» идет 4 недели: там дают программу тренировок для продвинутых и новичков (показывают упражнения сами Чекалины), дают советы по меню.

Считаем: базовый тариф за марафон - 2590 руб.; базовый для пар - 4090 руб. Среднее число купивших один марафон - 30 - 50 тыс. человек. Итого средняя выручка - 100 млн руб. А за год можно провести хоть десять марафонов.

Чаще всего цена марафона - 3 - 4 тыс. руб. Но некоторые блогеры в рекламных целях устанавливают очень широкую вилку цен. Так, Оксана Самойлова с экспертами учила покупателей своего марафона «Стратегия на миллион» много зарабатывать. Цена курса зависела от тарифа: от 3,5 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Завышенные тарифы блогеры дают для имиджа - пишут, что места на них проданы, хотя на самом деле их никто не берет. По некоторым данным, на марафоне блогерша заработала свыше 100 млн руб.

Чаще всего на марафонах звучит информация, которую можно бесплатно найти в сети. Однако число покупателей постоянно растет - людям нравится находиться в компании кумира-блогера, получать ощущение участия в полезном для себя деле.

К примеру, советы у Самойловой были такого плана: «Набрать с нуля подписчиков легко - надо писать комментарии известным блогерам, и, может, на вас тоже кто-нибудь подпишется». Или «Когда вы избавляетесь от старого, то показываете Вселенной, что готовы принять новое в свою жизнь»; «Создайте собственную карту желаний» и т. п. То есть на марафонах блогеры раскрывают секрет Полишинеля.

Лерчек не стесняется того, что научилась делать деньги «из воздуха». На дне рождения «королевы инфоцыган» Елены Блиновской Чекалина заявила следующее: «Они называют нас инфоцыганами. Зато у нас есть деньги, и мы можем позволить себе такие шикарные вечеринки. Да, я торгую воздухом и горжусь этим!»

Успех и подписчики к Лерчеку пришли, когда она была беременна и активно размещала в блоге информацию о хлопотах будущей мамы, о материнстве, рецепты, освещала другие популярные у женской аудитории темы. Ей повезло - она стала одной из первых, кто угадал интересы публики и открыл для себя возможности заработка в Инстаграме (запрещен на территории России). А теперь аудитория соцсети кормит и ее, и мужа, и троих детей.

Марафон у звезды: 3 - 39 тыс. руб.

Если у блогеров их марафоны - единственный источник заработка, то звезды и поют, и пляшут, и ведут, и продюсируют. Но не упускают шанс подзаработать по-блогерски. Чтобы продать марафон, нужна аудитория в соцсетях и доверие к продавцу. А у звезд и того и другого хоть отбавляй. Зарабатывали на доверии Регина Тодоренко, Анфиса Чехова, Ксения Бородина, Яна Рудковская и другие.