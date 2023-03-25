Как «инфоцыгане» делают деньги из воздуха

Народ удивился - откуда такие заработки у блогера?! Рассказываем, как «инфоцыгане», которым теперь грозит тюремный срок, зашибают миллионы.
Налоги за 3 года: >1,5 млрд руб.
30-летняя Лерчек стала одной из первых успешных «инстамамочек» - блогеров, которые размещают в соцсетях фото- и видеоистории о детях, муже, семейном быте. Сначала зарабатывала, размещая рекламу в блоге, а потом придумала марафон о том, как похудеть и стать стройной, - она продает участие в нем. Бизнес быстро раскрутился. Помогает блогерше муж Артем, отец ее троих детей.
Чекалиной предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а Артему - в пособничестве в уклонении. По данным следствия, за 3-й и 4-й кварталы 2020 года и за весь 2021 год Чекалина недоплатила налогов на сумму 311 млн руб.
Блогер применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, тогда как на самом деле ее доходы были существенно выше. Так как на неуплате налогов их поймали первый раз, то, оплатив долг, супруги могут отделаться штрафом.
Но на них завели еще одно уголовное дело, по статье «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По версии следствия, чтобы легализовать 133 млн руб. (часть неоплаченных налогов), их поменяли на доллары США. По этой статье можно получить реальный срок.
...а вот в суде Валерия выглядела растерянной: как же так, ведь они все рассчитали! Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Сейчас блогеры под подпиской о невыезде, их счета заблокированы, на имущество наложен арест, они обязаны ночевать по месту постоянного проживания, два месяца им запрещено пользоваться интернетом, телефоном, почтой. Чекалиных проверяют на причастность и к другим финансовым преступлениям.
Деньги Чекалины зарабатывали на продаже косметики, доставке правильной еды, но главные миллионы к ним текут за марафоны. За них и недоплатили налоги. Если предположить, что блогер должна была заплатить только 311 млн руб. налогов (33% дохода в виде НДС и НДФЛ), то их доход за полтора года составил 1,5 млрд руб.! На самом деле их доход еще выше, ведь 311 млн - это только недоплаченные налоги. Сама Лерчек сообщила, что «за прошлые три года мы заплатили в бюджет 1,5 млрд руб. налогов».
Чекалины живут роскошно, что и говорить. У них автопарк из дорогих иномарок и куча недвижимости: участок и дом площадью более 2 тыс. кв. м на Новорижском шоссе в поселке «Агаларов Эстейт» (около 1 млрд руб.); коттедж в подмосковном поселке «Ильинка Лейнхаус» (около 120 млн руб.); две квартиры в Москве - стоимостью 30 и 70 млн руб. Так сколько они зарабатывают?!
Выручка за марафон: 100 млн руб.
Оксана Самойлова, Джиган и их четверо детей. Недавно пара с шиком отметила 10-ю годовщину свадьбы. Трансляция торжества набрала 11 млн просмотров. Фото: соцсети
Самые большие заработки блогерам приносит продажа тренингов и марафонов на разные темы. Чаще всего они ориентированы на женщин: как стать счастливой, худой, богатой, уверенной в себе, выйти замуж, исполнить заветное желание и т. п. Блогеры рекламируют «продукты» в соцсетях, после чего их подписчики становятся участниками марафонов, которые проходят на других площадках.
У Лерчека в социальной сети 10,5 млн подписчиков. Многие из них хвастаются, что покупали ее марафоны по 2 - 3 раза. Марафон Валерии и Артема Чекалиных «Стройное тело» можно смотреть на онлайн-платформе или через приложение.
Схема у всех марафонщиков похожа. Участники оплачивают марафон и получают на месяц (реже на два) доступ в чат - там эксперты и реже сам хозяин марафона отвечают на вопросы; ежедневно публикуются видеоуроки (лекции, мастер-классы) от эксперта по теме. Иногда блогер выходит на связь в прямом эфире.
Чекалины - самые продвинутые в инфобизнесе, у них большая команда, которая постоянно придумывает маркетинговые уловки - например, среди тех, кто круто похудел на их марафоне, разыгрывают призы - от смартфона до 1 млн руб. Марафон Лерчека «Стройное тело» идет 4 недели: там дают программу тренировок для продвинутых и новичков (показывают упражнения сами Чекалины), дают советы по меню.
Считаем: базовый тариф за марафон - 2590 руб.; базовый для пар - 4090 руб. Среднее число купивших один марафон - 30 - 50 тыс. человек. Итого средняя выручка - 100 млн руб. А за год можно провести хоть десять марафонов.
Чаще всего цена марафона - 3 - 4 тыс. руб. Но некоторые блогеры в рекламных целях устанавливают очень широкую вилку цен. Так, Оксана Самойлова с экспертами учила покупателей своего марафона «Стратегия на миллион» много зарабатывать. Цена курса зависела от тарифа: от 3,5 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Завышенные тарифы блогеры дают для имиджа - пишут, что места на них проданы, хотя на самом деле их никто не берет. По некоторым данным, на марафоне блогерша заработала свыше 100 млн руб.
Чаще всего на марафонах звучит информация, которую можно бесплатно найти в сети. Однако число покупателей постоянно растет - людям нравится находиться в компании кумира-блогера, получать ощущение участия в полезном для себя деле.
К примеру, советы у Самойловой были такого плана: «Набрать с нуля подписчиков легко - надо писать комментарии известным блогерам, и, может, на вас тоже кто-нибудь подпишется». Или «Когда вы избавляетесь от старого, то показываете Вселенной, что готовы принять новое в свою жизнь»; «Создайте собственную карту желаний» и т. п. То есть на марафонах блогеры раскрывают секрет Полишинеля.
Лерчек не стесняется того, что научилась делать деньги «из воздуха». На дне рождения «королевы инфоцыган» Елены Блиновской Чекалина заявила следующее: «Они называют нас инфоцыганами. Зато у нас есть деньги, и мы можем позволить себе такие шикарные вечеринки. Да, я торгую воздухом и горжусь этим!»
Успех и подписчики к Лерчеку пришли, когда она была беременна и активно размещала в блоге информацию о хлопотах будущей мамы, о материнстве, рецепты, освещала другие популярные у женской аудитории темы. Ей повезло - она стала одной из первых, кто угадал интересы публики и открыл для себя возможности заработка в Инстаграме (запрещен на территории России). А теперь аудитория соцсети кормит и ее, и мужа, и троих детей.
Марафон у звезды: 3 - 39 тыс. руб.
Если у блогеров их марафоны - единственный источник заработка, то звезды и поют, и пляшут, и ведут, и продюсируют. Но не упускают шанс подзаработать по-блогерски. Чтобы продать марафон, нужна аудитория в соцсетях и доверие к продавцу. А у звезд и того и другого хоть отбавляй. Зарабатывали на доверии Регина Тодоренко, Анфиса Чехова, Ксения Бородина, Яна Рудковская и другие.
Певица Семенович тоже начала «марафонить». Один из тарифов марафона Анны. Фото: соцсети
Сейчас певица Анна Семенович набирает народ в «Закрытый женский клуб». Звучит красиво, а по факту тот же марафон с апреля на месяц. Обещают научить себя любить, ценить, справляться со стрессом, правильно питаться, улучшить здоровье, найти любимую работу, повысить доход, стать независимой, научиться себя вести на публике и на первом свидании и т. п. Учить будут и Семенович, и куча экспертов: астропсихолог, нумеролог, таролог, фитнес-тренер, косметолог, маркетолог, предприниматель, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, психолог, сексолог.
Фото: annasemenovich.onlin
Обычный тариф - 3510 руб.: сюда входит общение в чате, эфиры экспертов, групповые встречи онлайн с Семенович. VIP-тариф - 39 900 руб.: добавляется индивидуальная зум-сессия с психологом и отдельная с Семенович. И ведь найдутся доверчивые женщины...