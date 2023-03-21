Личная жизнь Олега Меньшикова: что скрывает от публики звезда «Сибирского цирюльника»

Олег Меньшиков ухитряется совмещать в себе репутацию скрытной личности и в то же время образ «человека-праздника» — яркого, как фейерверк.
Олег Меньшиков: детство и юность
Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Московской области, городе Серпухове, в семье военного инженера и врача-невролога. Такие профессии требовали от отца и мамы полной отдачи, так что чрезмерной опекой они сына не донимали.
«Не лезли ко мне с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось. И, наверное, многое тут зависело от меня», — вспоминал позднее актер.
Как многие дети того времени, Олег занимался в музыкальной школе — научился играть на фортепиано, скрипке и гитаре. А после окончания школы поступил в Щепкинское театральное училище, сразив приемную комиссию не только талантливым исполнением стихов, но и утонченной красотой: многие сравнивали Меньшикова с французским актером Жераром Филипом.
Олег Меньшиков: театр
Получив диплом, Олег пришел работать в Малый театр. Через год его призвали в армию, однако это означало лишь необходимость перейти в Театр Красной армии. Позднее Меньшиков выступал и на других сценах — Театра Ермоловой, Театра имени Моссовета. Зрителям запомнились спектакли с его участием: «Калигула», «Идиот», «Лес»…
А однажды он бросил все и уехал в Лондон, где участвовал в постановке «Как она танцевала»: Меньшиков исполнил роль Есенина, а Айседору Дункан сыграла знаменитая Ванесса Редгрейв. В 1992 году Меньшиков был удостоен премии Лоуренса Оливье Британской Академии искусств. Этот же спектакль с успехом прошел во Франции, Италии…
Олег Меньшиков: кино и сериалы, «Сибирский цирюльник»
Олег Меньшиков. Фото: кадр из фильма «Покровские ворота», 1982 г.
Меньшиков начал сниматься в кино еще студентом — в фильмах «Родня», «Жду и надеюсь». А на последнем курсе «Щепки» он получил роль Костика в «Покровские воротах» — и стал узнаваемым актером. Были в его фильмографии и другие картины: «Мой любимый клоун», «По главной улице с оркестром», «Михайло Ломоносов»…
Но одним из самых ярких образов, созданных Меньшиковым, считают роль Андрея Толстого в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова.
Олег Меньшиков. Фото: кадр из фильма «Сибирский цирюльник», 1998 г.
Может сложиться впечатление, что Меньшиков снимался не так уж много. На самом деле, он никогда не гнался за ролями. Часто случалось так, что после кинопроб ему звонили и сообщали, что его утвердили на роль, на что он отвечал: «А я вас — не утвердил: мне не понравился режиссер».
Такая избирательность сослужила артисту хорошую службу: практически каждый фильм с его участием становился событием.
Олег Меньшиков. Фото: кадр из фильма «Статский советник», 2005 г.
Именно так можно охарактеризовать картины «Кавказский пленник», «Статский советник», «Доктор Живаго. В 2013 году Олег Евгеньевич сыграл легендарного тренера Анатолия Тарасова в картине «Легенда № 17».
Олег Меньшиков. Фото: кадр из фильма «Вторжение», 2019 г.
А потом удивил поклонников, исполнив роль полковника, а потом генерала Лебедева в фантастических фильмах Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение». Среди недавних фильмов с участием Олега Меньшикова — «Псих», «Ваша честь», «Спойлер».
Олег Меньшиков: другие проекты
Помимо актерской работы, Олег Меньшиков много времени отдает озвучиванию: он подарил свой голос персонажам фильмов «Гардемарины, вперед!», «Поезд вне расписания» и другим. Кроме того, в 2005 году он был ведущим новогоднего шоу с интригующим названием «Первая ночь с Олегом Меньшиковым» на НТВ.
Олег Меньшиков: доход
По данным СМИ, только за 2021 год доходы Олега Меньшикова составили более 60 миллионов рублей. А за одну 12-часовую смену на съемочной площадке знаменитому актеру платят 7,5 миллионов рублей.
Олег Меньшиков: скандал в театре
Олег Меньшиков в театре. Фото: Global Look Press
В 2012 году Меньшиков возглавил труппу Театра имени Ермоловой. Поговорка «Новая метла по-новому метет», как оказалось, полностью соответствовала этому назначению. Из старого репертуара новый директор оставил лишь четыре спектакля, заменив большинство другими.
А летом 2021 года грянул скандал: в театре начались массовые сокращения. Многие актеры почувствовали себя обделенными, принялись давать гневные комментарии для прессы. Например, Елена Папанова рассказывала, что из репертуара убрали все спектакли, в которых она играла, а потом предложили подать заявление «по собственному желанию».
Олег Меньшиков и Татьяна Догилева. Фото: кадр из фильма «Мой любимый клоун», 1986 г.
Дошло до того, что актеры театра составили обращение к главе государства, прося проверить, насколько законна устроенная Меньшиковым «оптимизация». Письмо подписали 16 человек. Помимо всего прочего, актеры возмущались размером гонораров и премий Меньшикова.
Больше всех негодовала Татьяна Догилева — подруга молодости Меньшикова. Он даже стал в свое время крестным ее дочери. Догилевой тоже предложили покинуть театр, поскольку она 20 лет не выходила на сцену, продолжая при этом получать зарплату. История закончилась тем, что Олег Меньшиков покинул должность директора и стал художественным руководителем театра.
Олег Меньшиков: личная жизнь — романы и слухи
Маргарита Шубина. Фото: соцсети
Долгое время Олег Меньшиков не давал никаких поводов для разговоров о своей личной жизни. Некоторые даже сомневались в его традиционной ориентации. Однако эти слухи не имели под собой никакого основания.
Еще в юности Меньшиков пользовался большой популярностью у девушек: они буквально бегали за ним. Первой любовью Олега стала однокурсница Виктория Сорокина. Влюбленные встречались два года, но потом они расстались, и Виктория переехала в Великобританию.
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Позднее, уже в Театре имени Моссовета, у Меньшикова появилась симпатичная коллега — молодая актриса Маргарита Шубина. И между ними сразу вспыхнул роман.
«Не влюбиться в Олега было нельзя. Во-первых, он был уже известен на всю страну, во-вторых, он безумного обаяния и таланта. Человек-искра, брызги шампанского», — признавалась актриса.
Людмила Колесникова. Фото: соцсети
В 2002 году появились слухи о новой возлюбленной Меньшикова — воздушной гимнастке Людмиле Колесниковой. Их уже считали почти супругами, но через несколько месяцев роман сошел на нет.
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова. Фото: соцсети
А потом актер познакомился с девушкой, которая стала его женой, — Анастасией Черновой. Они поженились в 2005 году и с тех пор вместе, разница в 23 года не мешает чувствовать себя счастливыми.
Актерская карьера Черновой не сложилась, отчасти Меньшиков винит в этом себя. В какой-то момент Анастасия решила переквалифицироваться — и стала тренером по пилатесу. Единственный момент, омрачающий их семейную жизнь, — отсутствие детей.
Олег Меньшиков сейчас
Олег Меньшиков в театре. Фото: Global Look Press
В 2020 году Олег Евгеньевич лег в больницу на плановую операцию, но что-то пошло не так, и он некоторое время находился в коме — на грани жизни и смерти.
«Когда я пришел в себя, Настя боялась, что я не буду прежним. Теперь понимаю, что после комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все», — рассказывал актер впоследствии.
В свои 62 года актер продолжает оставаться таким же стройным и подтянутым, как в молодости: при росте 174 см он весит 78 кг. По-видимому, нас ждет еще немало фильмов с его участием, ведь Олег Евгеньевич находится в отличной творческой форме.