Личная жизнь Олега Меньшикова: что скрывает от публики звезда «Сибирского цирюльника»

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Московской области, городе Серпухове, в семье военного инженера и врача-невролога. Такие профессии требовали от отца и мамы полной отдачи, так что чрезмерной опекой они сына не донимали.

«Не лезли ко мне с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось. И, наверное, многое тут зависело от меня», — вспоминал позднее актер.

Как многие дети того времени, Олег занимался в музыкальной школе — научился играть на фортепиано, скрипке и гитаре. А после окончания школы поступил в Щепкинское театральное училище, сразив приемную комиссию не только талантливым исполнением стихов, но и утонченной красотой: многие сравнивали Меньшикова с французским актером Жераром Филипом.

Олег Меньшиков: театр

