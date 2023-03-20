Роман со Стояновым, два развода, болезнь дочери и проблемы с алкоголем: о чем не любит говорить звезда «Покровских ворот» Татьяна Догилева

Татьяне Догилевой пришлось пережить многое: потерю близких, борьбу с зависимостью, неудачи в личной жизни… В фильмографии актрисы – больше 130 ролей, но были и те, которые ей не удалось сыграть.
Татьяна Догилева: детство и юность
Татьяна Догилева в роли юной радистки: ей 14 лет. Фото: кадр из фильма "Отдать швартовы", 1971 г.
Татьяна Догилева – коренная москвичка, она родилась 27 февраля 1957 года в семье простых рабочих. Казалось, на долю этой девочки досталась вся впечатлительность, отпущенная на семью: она плакала, когда смотрела трогательные фильмы, очень переживала за Шурочку в «Гусарской балладе» и мечтала, став взрослой, защищать Родину.
А фильм «Ромео и Джульетта» заставил ее недоумевать: ну почему влюбленным не суждено было быть вместе? Словом, уже к 14 годам Таня точно знала: она будет актрисой, будет так же заставлять зрителей плакать и смеяться.
Татьяна Догилева: начало карьеры, театр
Она поступила в студию юного актера, которая работала при Центральном ТВ, - там ее научили азам актерского мастерства. Тогда же, 14-летней школьницей, она сыграла свою первую роль в кино – фильм назывался «Отдать швартовы!». Следующей ступенькой стал ГИТИС, который Догилева окончила в 21 год.
Татьяна Догилева в юности. Фото: соцсети
На несколько лет ее «вторым домом» стал «Ленком», но в 1985 году Догилева уволилась, чтобы больше времени отдавать кино. Потом она играла в театре имени Ермоловой, но постепенно кинематограф стал забирать все время актрисы, и в 2012 году она уволилась по собственному желанию – после того, как два десятилетия не выходила на сцену.
Татьяна Догилева: кино и сериалы
Татьяна Догилева и Олег Меньшиков. Фото: кадр из фильма "Покровские ворота", 1982 г.
Сразу после окончания ГИТИСа молодую фактурную актрису снимали много и охотно: Татьяна была не похожа на других, это подкупало и режиссеров, и зрителей. Пожалуй, самой известной ее киноработой того периода стала роль Светланы в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота».
Блестящий актерский состав – вместе с Татьяной играли Леонид Броневой, Олег Меньшиков, Анатолий Равикович, Инна Ульянова, - превратил работу на площадке в удовольствие. Правда, хитом фильм стал не сразу, а лишь спустя десяток лет.
Татьяна Догилева и Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма "Блондинка за углом", 1984 г.
Другая яркая работы Догилевой – роль продавщицы Нади в «Блондинке за углом». И вот здесь актрисе пришлось понервничать. Ее партнер, Андрей Миронов, донимал Татьяну шуточками и колкостями: например, то и дело с упреком спрашивал, почему на роль утвердили именно ее, а не Александру Яковлеву, - мол, с ней бы он играл с большим удовольствием.
В конце концов, Догилева вспылила и спросила напрямик: что Миронов имеет против нее? И знаменитый актер неожиданно смутился и признался: он потому и подшучивает над Таней, что она ему очень нравится. Больше между ними никаких недоразумений не было, и Догилева признавалась, что благодарна Миронову за совместную работу.
Татьяна Догилева и Леонид Филатов. Фото: кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты", 1987 г.
Большой удачей Догилева считает работу в двух картинах Эльдара Рязанова: «Вокзал для двоих» и «Забытая мелодия для флейты». Ей очень хотелось сняться в «Интердевочке», но режиссер Петр Тодоровский выбрал на главную роль Елену Яковлеву.
Есть у Татьяны Анатольевны и другие несыгранные роли: например, в сериале «Что сказал покойник» ей не удались кинопробы, и главную героиню сыграла польская актриса Марта Клубович.
Татьяна Догилева: другие проекты, ТВ
Догилева пробовала себя и в качестве режиссера, поставив спектакли «Лунный свет, медовый месяц», «Московские страсти», «Не отрекаются, любя…» и несколько других. Кроме того, недолгое время она вела «Утреннюю почту» и психологическое ток-шоу «Две правды» на канале НТВ. Настоящим испытанием для актрисы стало участие в реалити-шоу «Последний герой»: потом ей долго снился экзотический остров и испытания, который пришлось пройти.
Татьяна Догилева: доход
Несколько лет назад Татьяна Догилева рассказывала, что получает пению 14 тысяч рублей. «Я не жалуюсь», - добавила актриса. Но все же призналась, что ей обидно: неужели не заслужила большего за десятки ролей в кассовых фильмах? По данным СМИ, за съемки в кино Догилевой платят 100 тысяч рублей за смену.
Татьяна Догилева: личная жизнь
Татьяна Догилева и Юрий Стоянов. Фото: кадр из сериала "Вампиры средней полосы", 2021 г.
В студенчестве Татьяна Догилева встречалась с однокурсником Юрием Стояновым. Позднее оба признавались: это нельзя было назвать любовью, скорее – юношеской страстью, которая довольно быстро прошла, оставив после себя теплые воспоминания. И замуж она впервые вышла тоже под влиянием страсти – за молодого человека по имени Александр. Но брак распался спустя три месяца.
Михаил Мишин. Фото: соцсети
А вот во второй раз актриса пошла под венец уже осознанно. Ее избранником стал писатель-сатирик Михаил Мишин. В 1994 году их семья пополнилась дочкой Катей. Но в 2008-м супруги расстались. Для 14-летней Кати это стало ударом. Девочка замкнулась в себе, у нее развилась анорексия, с которой пришлось долго и упорно сражаться.
Татьяна Догилева с дочерью Екатериной. Фото: Global Look Press
Повзрослев, Екатерина перебралась в США, где окончила Академию театрального искусства и начала строить карьеру актрисы. Через годы после развода между бывшими супругами наладились вполне дружеские отношения. Об этом Татьяна Анатольевна рассказывала в передачах «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой и «Жена. История любви» Киры Прошутинской.
Татьяна Догилева: трудные времена
У Догилевой был родной брат Владимир. К сожалению, он родился с инвалидностью, а в последние годы своей жизни он увлекся алкоголем. Актриса не афишировала эту подробность, но старалась помогать брату – подыскивала ему работу, поддерживала деньгами. Она оставалась рядом с ним до его последней минуты, сделав все возможное, чтобы облегчить его страдания.
Примерно в то же время умерли и отец, и мама. Для Татьяны Анатольевны наступил трудный период: у нее не осталось никого из близких, кроме дочери. Именно тогда ее стали все чаще видеть в нетрезвом состоянии. СМИ писали о ее зависимости. А Догилева этого и не скрывала. Впрочем, у актрисы хватило силы воли на то, чтобы отправиться в наркологическую клинику и пройти там курс лечения.
Татьяна Догилева: внешность и пластика
Татьяна Догилева до и после пластики. Фото: кадр из фильма "Дети понедельника", 1997 г., и из фильма "Восток-Запад", 1999 г.
Татьяна Анатольевна рассказывала и о том, что ей пришлось пережить неудачную пластическую операцию, после которой актрису попросту перестали узнавать. В 2018 году поклонники отметили, что Догилева сильно поправилась, и заподозрили, что актриса больна.
Сама же Татьяна Анатольевна уверяла, что все в порядке и она чувствует себя хорошо, а поправилась она из-за того, что много работала и «заедала» стресс. При росте 164 см актриса когда-то весила 51 кг, но сейчас явно набрала не один десяток килограммов.
Татьяна Догилева сейчас
Фото: Татьяна Догилева в фильме "Многоэтажка", 2022 г.
Сейчас актрисе 66 лет. Она давно перестала посещать светские мероприятия и ведет закрытый образ жизни. Но при этом продолжает сниматься. В 2022 году зрители увидели ее в фильме «Многоэтажка» - она сыграла управдома. Незадолго до этого на экраны вышли сериалы «Обычная женщина 2» и «Вампиры средней полосы» с участием Татьяны Догилевой.
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Среди последних по времени киноработ Догилевой – роль Бабы-Яги в фильме «Волшебный участок». Словом, тяжелые времена, похоже, остались для нее в прошлом, и нам предстоит увидеть еще немало проектов с участием Татьяны Анатольевны.