Роман со Стояновым, два развода, болезнь дочери и проблемы с алкоголем: о чем не любит говорить звезда «Покровских ворот» Татьяна Догилева

Татьяна Догилева – коренная москвичка, она родилась 27 февраля 1957 года в семье простых рабочих. Казалось, на долю этой девочки досталась вся впечатлительность, отпущенная на семью: она плакала, когда смотрела трогательные фильмы, очень переживала за Шурочку в «Гусарской балладе» и мечтала, став взрослой, защищать Родину.

А фильм «Ромео и Джульетта» заставил ее недоумевать: ну почему влюбленным не суждено было быть вместе? Словом, уже к 14 годам Таня точно знала: она будет актрисой, будет так же заставлять зрителей плакать и смеяться.

Татьяна Догилева: начало карьеры, театр

Она поступила в студию юного актера, которая работала при Центральном ТВ, - там ее научили азам актерского мастерства. Тогда же, 14-летней школьницей, она сыграла свою первую роль в кино – фильм назывался «Отдать швартовы!». Следующей ступенькой стал ГИТИС, который Догилева окончила в 21 год.

