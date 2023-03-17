Как звезда «Стиляг» Екатерина Вилкова повторила судьбу Золушки: из бедного барака – на экран и под венец с «принцем»

С детства она старалась тоже внести свой вклад в семью – зарабатывала раздачей листовок. Но основное время девочка тратила на занятия художественной гимнастикой. За 11 лет упорных тренировок она добилась немалых успехов, стала кандидатом в мастера спорта. Но, повзрослев, между карьерой тренера и актрисы выбрала вторую: очень уж хотелось дарить людям хорошее настроение.

После окончания Нижегородского театрального училища девушка уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ – сразу на второй курс. Ее дипломным спектаклем стала постановка «С любимыми не расставайтесь». Работу Екатерины оценили высоко, но она к тому времени уже активно снималась в кино – на театральную сцену просто не оставалось времени.

Екатерина Вилкова: начало карьеры, кино и сериалы

