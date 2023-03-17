Как звезда «Стиляг» Екатерина Вилкова повторила судьбу Золушки: из бедного барака – на экран и под венец с «принцем»

Зрители узнали и полюбили Екатерину Вилкову после выхода фильмов «Стиляги», «Черная молния», «Отцы и дети». С тех пор актриса снялась в десятках проектов. Ее семейное счастье началось с долгих платонических отношений – так решил жених.
Екатерина Вилкова: детство и юность
Екатерина Вилкова в детстве, с родителями и братом. Фото: соцсети
Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в городе Нижний Новгород, который тогда носил название Горький, в семье рабочих – отец работал электриком, мама была вахтером. Детство Кати прошло в коммунальной квартире, в полуподвале деревянного барака. Актриса вспоминала, что у них не было горячей воды, а маленькой Кате не покупали игрушки – не было денег. Да и одежду приходилось порой донашивать за старшим братом.
«Это не значит, что я ощущала себя несчастной или мне было плохо. Нет! Было хорошо, но тесно! Хотелось по утрам чистить зубы не ледяной водой, а теплой. И волосы мыть, когда захочется, а не когда вода на плите согрелась. Думала: «Не хочу такой жизни, как у мамы. Пусть будет по-другому. Хотя бы чуть-чуть!», - рассказывала Вилкова в одном из интервью.
Екатерина Вилкова в детстве. Фото: соцсети
С детства она старалась тоже внести свой вклад в семью – зарабатывала раздачей листовок. Но основное время девочка тратила на занятия художественной гимнастикой. За 11 лет упорных тренировок она добилась немалых успехов, стала кандидатом в мастера спорта. Но, повзрослев, между карьерой тренера и актрисы выбрала вторую: очень уж хотелось дарить людям хорошее настроение.
После окончания Нижегородского театрального училища девушка уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ – сразу на второй курс. Ее дипломным спектаклем стала постановка «С любимыми не расставайтесь». Работу Екатерины оценили высоко, но она к тому времени уже активно снималась в кино – на театральную сцену просто не оставалось времени.
Екатерина Вилкова: начало карьеры, кино и сериалы
Екатерина Вилкова в фильме "Стиляги". Фото: кадр из фильма
После дебюта в историческом сериале «Сатисфакция», где Вилкова сыграла Софью Голицыну, она каждый год исполняла разноплановые роли в нескольких проектах. Но по-настоящему известной Екатерина стала в 2008 году, после выхода на экран музыкального фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». С тех пор Вилкова считается одной из самых востребованных в стране актрис.
Екатерина Вилкова в сериале "Отель "Элеон". Фото: кадр из сериала
Среди множества ее киноработ можно выделить роли в фильмах и сериалах «Вербное воскресенье», «Елки», «Достоевский», «Отцы и дети», «О чем еще говорят мужчины», «Фурцева», «Одноклассницы», «Отель «Элеон», «Шифр» и других.
Девочка из бедного барака стала знаменитостью, а ее заработки позволили подарить родителям новую квартиру – светлую и просторную. Мечты Екатерины о красивой, яркой жизни сбылись: она сама сделала свою судьбу.
Екатерина Вилкова: личная жизнь
Петр Кислов. Фото: Global Look Press
Еще студенткой Екатерина встречалась со своим сокурсником Петром Кисловым, который впоследствии стал известным актером. Она знала, что его называют «казановой» и «ловеласом», но надеялась, что рядом с ней он изменится. Этого не случилось, и спустя некоторое время они расстались.
Дмитрий Липскеров. Фото: Global Look Press
Потом у нее начался роман с известным писателем Дмитрием Липскеровым, бывшим мужем Елены Кориковой, который был намного старше Екатерины. Они были вместе почти год, но потом расстались. О своих отношениях с актрисой Липскеров подробно рассказал в своей книге «Мясо снегиря», не жалея интимных подробностей.
Екатерина Вилкова и Илья Любимов
Свадьба Екатерины Вилковой и Ильи Любимова. Фото: соцсети
Позднее девушка познакомилась с актером Ильей Любимовым. Они мило поболтали и обменялись телефонами, причем Екатерина записала его так: «Отец Илья», потому что знакомые рассказали ей: Илья – глубоко верующий, служит в храме. Роман с Любимовым был платоническим: чтобы не нарушить православных канонов, влюбленные решили подождать с близостью до венчания, а заодно проверить свои чувства временем. У них все получилось. Екатерина не раз говорила, что вера для них с Ильей – настоящий маяк, помогающий находить нравственные ориентиры в жизни.
Екатерина Вилкова с детьми. Фото: Global Look Press
В этом союзе родились двое детей: дочери дали имя Павла, а сына назвали Петром. Актриса не скрывает, что она счастлива в браке. Дочь занимается художественной гимнастикой, в ее копилке уже немало наград. У Екатерины, несмотря на занятость в кино, остается время на то, чтобы побыть с детьми, с семьей: Илья взял на себя немалую часть домашних обязанностей, кроме того, семье помогают няня и домработница.
Словом, Вилкова и Любимов считается одной из самых крепких актерских пар. Они вместе вот уже 12 лет, и за это время ни о Екатерине, ни об Илье не появилось ни одного слуха о возможной неверности. Между супругами не бывает скандалов, - они привыкли все проблемы решать вместе.
«Никогда ничего не хотелось в нем поменять. Не скрою, зазубрины есть, но с ними нетрудно. Мы с Ильей периодически работаем клоунами друг для друга. Юмор снимает дурацкое напряжение. И у детей все хорошо: рядом родители, которые любят друг друга и их. Им не знакомы ссоры, скандалы и ругань», - рассказывала Екатерина.
Екатерина Вилкова: вес и рост
Екатерина Вилкова на светском мероприятии. Фото: Global Look Press
Актриса по-прежнему выглядит привлекательной и стройной: при росте 170 см ее вес редко поднимается выше 53-55 кг. Иногда Екатерине «приписывают» сестру: в российском кинематографе есть еще одна успешная актриса с такой же фамилией - Таисия Вилкова. Однако они – не родственницы, а просто однофамилицы.
Екатерина Вилкова: доходы
По данным СМИ, Екатерина Вилкова входит в топ-10 самых высокооплачиваемых российских актрис с ежегодным доходом 1 миллион долларов. В этом нет ничего удивительного: каждый год на экраны выходит 6-7 фильмов и сериалов с участием Вилковой, она работает практически без выходных и отпусков. Высокий доход для Вилковой – в некотором роде компенсация за бедное детство. Однажды актриса рассказала:
«Мама готовила вкусно, и мне было прикольно, что нет мяса и мы все время едим картошку с огурцами. Зато потом я до отказа заполняла холодильник, при этом не бывала дома, продукты портились. Всякий раз, когда выбрасывала в мусорку банку просроченной красной икры, испытывала муки совести. Но постепенно я как-то успокоилась, и меня уже не тянет скупать все подряд».
Екатерина Вилкова сейчас
Екатерина Вилкова и Илья Любимов. Фото: соцсети
В начале 2022 года Екатерина продолжила исполнять роль следователя Алины Новинской во втором сезоне сериала «Холодные берега». Вышел на экраны и третий сезон сериала «Шифр» с участием Вилковой.
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Что же касается семейной жизни, то Вилкова и Любимов как-то признались: образцом для них являются Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова, которые воспитывают шестерых детей. Возможно, в скором времени мы узнаем о пополнении в семье Екатерины и Ильи, а пока актриса продолжает активно сниматься.