«Кафе «Куба», «Чики», первый «МакДональдс»: 5 самых ярких придорожных закусочных в фильмах и сериалах

Флаг Острова Свободы, портрет Че Гевары на стене, пальмы… И все это – в российской провинциальной забегаловке. Кафе «Куба» - антуражное заведение, где разворачивается действие одноименного сериала ТНТ. Хозяйка Тамара (Марина Федункив) - женщина яркая, эмоциональная и сильная. Правда, ее дело оказывается под угрозой.

Когда-то Тамара открыла «Кубу» вместе с мужем, но потом супруг сбежал к другой. Десять лет спустя выясняется, что коварный изменник умер, а его вторая жена Наталья (Мария Смольникова) требует наследство - половину кафе. Некогда враги, а теперь бизнес-партнеры Тамара и Наталья вынуждены работать вместе, что порождает множество комических ситуаций. События в сериале происходят 20 лет назад, так что с 13 марта можно приятно поностальгировать на канале ТНТ.

«Жареные зеленые помидоры», 1991 г.

