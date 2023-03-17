«Кафе «Куба», «Чики», первый «МакДональдс»: 5 самых ярких придорожных закусочных в фильмах и сериалах

«Главное - вовремя подкрепиться!». Эти слова Винни-Пуха особенно актуальны в путешествии. Кстати, в придорожных заведениях порой случается немало неожиданного: они даже меняют человеческие судьбы!
«Кафе «Куба», 2023 г.
Фото: кадр из сериала «Кафе «Куба», 2023 г.
Флаг Острова Свободы, портрет Че Гевары на стене, пальмы… И все это – в российской провинциальной забегаловке. Кафе «Куба» - антуражное заведение, где разворачивается действие одноименного сериала ТНТ. Хозяйка Тамара (Марина Федункив) - женщина яркая, эмоциональная и сильная. Правда, ее дело оказывается под угрозой.
Когда-то Тамара открыла «Кубу» вместе с мужем, но потом супруг сбежал к другой. Десять лет спустя выясняется, что коварный изменник умер, а его вторая жена Наталья (Мария Смольникова) требует наследство - половину кафе. Некогда враги, а теперь бизнес-партнеры Тамара и Наталья вынуждены работать вместе, что порождает множество комических ситуаций. События в сериале происходят 20 лет назад, так что с 13 марта можно приятно поностальгировать на канале ТНТ.
«Жареные зеленые помидоры», 1991 г.
Фото: кадр из фильма «Жареные зеленые помидоры», 1991 г.
Роман американской писательницы Фэнни Флэгг о двух подругах, которые держали кафе «Полустанок», вышел в конце 80-х и практически сразу приобрел статус культового. Эта экранизация книги также стала настоящей классикой, поэтому, если вы ее еще не видели, то самое время! История разворачивается сразу в двух временных отрезках.
В 80-х уставшая от жизни домохозяйка Эвелин (обладательница «Оскара» Кэти Бейтс) вынуждена навещать в доме престарелых свою свекровь. Там она знакомится с одинокой пенсионеркой Нинни и узнает от нее о двух удивительных подругах Иджи и Рут, которых Нинни знала в юности. Девушки работали в кафе, противостояли мужу-абьюзеру Рут и пытались выжить во времена, когда женщинам не позволялось не только работать, но и иметь собственное мнение.
«Чики», 2020 г.
Фото: кадр из сериала «Чики», 2020 г.
Раскаленный асфальт трассы «Дон», поля, засеянные подсолнечником, и придорожная забегаловка под громким названием «Колизей». Все это - среда обитания трех подруг: Светы (Ирина Носова), Люды (Варвара Шмыкова) и Марины (Алена Михайлова). Девушки вынуждены зарабатывать на хлеб древнейшей профессией, большинство клиентов они находят тут же - рядом с кафе. Но однажды в их жизнь врывается бывшая «коллега» Жанна (Ирина Горбачева).
В поисках счастья и надеждах на другую судьбу персонажи пытались открыть не общепит, а фитнес-клуб. Между тем, «Колизей» - одна из важнейших локаций проекта. Если вы хоть раз уезжали за пару сотен километров от большого города, наверняка видели подобные заведения. Да, те самые, где и пельмени, и котлетка от условной «тети Норы», и шашлык, юг все-таки! Понятно, что Ричарда Гира в «Колизее» подругам не встретить, но «Чики» и не «Красотка», тут намного больше правды, за что и любим эту историю.
«Основатель», 2016 г.
Фото: кадр из фильма «Основатель», 2016 г.
Небольшая забегаловка в глуши, фирменные блюда - гамбургеры и картошка. Название у кафе тоже незамысловатое - «МакДональдс» – по фамилии братьев-владельцев. Нет, мы ничего не перепутали, ведь это фильм об истории превращения маленького заведения в крупнейшую сеть фастфуда. Майкл Китон тут играет Рэя Крока - человека, который построил империю «МакДональдс», по сути присвоив чужое дело.
Однажды 52-летний амбициозный продавец миксеров привез заказ в крохотную, но очень успешную закусочную. Хозяева придумали собственное «ноу-хау»: готовить еду как на конвейере, чтобы быстро обслуживать большой поток посетителей. Крок предлагает им сделать франшизу, и вот уже «МакДональдсы» разрастаются в геометрической прогрессии. Правда, быстро выясняется, что большой бизнес - место для торговцев, а не творцов, и, чтобы в нем выжить, нужна не только классная идея, но и острые зубы.
«Вокзал для двоих», 1982 г.
Фото: кадр из фильма «Вокзал для двоих», 1982 г.
Советская классика как хорошее вино - не надоедает, слегка опьяняет и никогда не стареет. Мастер историй про маленького человека Эльдар Рязанов снял идеальный фильм про отношения людей, которые давно ничего не ждут, а между тем вдруг встречают настоящую любовь. А еще режиссер подарил Людмиле Гурченко и Олегу Басилашвили, возможно, лучшие роли в их карьерах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Вера - бойкая официантка в кафе на станции. Вся романтика в ее жизни - встречи в купе с усатым проводником под его характерное «сама-сама-сама» (настоящий бенефис Никиты Михалкова). Платон - интеллигентный пианист в процессе суда и развода одновременно. А дальше - невкусный обед, ушедший поезд и вор, укравший деньги, толкают двух совершенно непохожих людей навстречу друг другу. Фильм снимали в Москве на Рижском и в Петербурге на Витебском вокзалах. Ресторанные сцены как раз столичные, так что в этом «заведении» до сих пор можно побывать.