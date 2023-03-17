Скандалы и провокации Маши Малиновской: почему звезда ТВ перестала верить мужчинам

Гламурная блондинка прославилась своими провокационными выходками и скандалами, а также шокирующими откровенностями.
Маша Малиновская: детство и родители
Маша Малиновская в детстве. Фото: соцсети
Родина Маши Малиновской – Смоленск. Именно там она появилась на свет 21 января 1981 года. Правда, при рождении девочку назвали Мариной, а фамилию она носила Садкова. Детство будущей звезды нельзя назвать счастливым: когда ей было 10 лет, родители развелись. Воспитанием Марины занимались бабушка и дед.
«Я очень переживала. Плакала несколько дней. Для меня это был сильный удар. Папа-военный служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось», - рассказывала Малиновская в программе «Звезды сошлись».
Маша Малиновская: первые места работы, модель
Маша Малиновская в юности. Фото: соцсети
В школе у нее друзей не было – Марина считала себя «гадким утенком», потому что не пользовалась популярностью у сверстников. Повзрослев, она решила одним ударом преодолеть свои комплексы – и поступила в модельное агентство. Приняли ее сразу: Марина покорила жюри высоким ростом, стройностью и привлекательной внешностью.
Она работала на смоленском телевидении, снималась в фотосессиях, а еще училась – в институте искусств. Получив диплом, девушка отправилась в Москву. Она намеревалась строить карьеру.
Маша Малиновская: карьера на ТВ
Маша Малиновская быстро стала популярной ведущей. Фото: соцсети
Скоро ее уже можно было увидеть на канале «Муз-ТВ» - теперь эффектную блондинку звали Машей Малиновской, сменить имя ей посоветовал продюсер. Правда, девушка долго не могла подобрать ничего подходящего. Креативный знакомый посоветовал придумать имя и фамилию, который будут начинаться на одну букву: именно так поступили когда-то Брижит Бардо, Грета Гарбо и Мэрилин Монро - и прославились! Вместе с продюсером выбрали псевдоним Маша Малиновская: и красиво, и звучно, и имя Маша похоже на имя Марина. Яркая внешность позволила ей быстро стать известной: она вела хит-парады, «Фабрику звезд-7», позднее – эротическое шоу «Империя».
Маше исполнилось 24 года, когда она покинула канал «Муз-ТВ» - со скандалом. Она была уверена, что ни дня не останется без работы, ведь она так популярна! Но все оказалось не так. Известность блондинки стала быстро угасать. Через несколько лет Маша вновь появилась на «Муз-ТВ». На этот раз она представила зрителям программу «Соблазны с Машей Малиновской»: гостям шоу помогали проверить свою «вторую половинку» на верность, используя для этого скрытые камеры.
Маша Малиновская: кино, шоу, музыка
Маша Малиновская в кино. Фото: кадр из фильма "Блондинка в нокауте", 2010 г.
Энергии Малиновской хватало не только на телевидение. Она пробовала себя в качестве певицы, работала диджеем, выступала вместе с рэпером T-Killah. Кроме того, Маша снялась в десятке фильмов: ситкоме «Счастливы вместе», криминальной драме «Гена-батон», комедии «Блондинка в нокауте».
В русской версии мультфильма «Мадагаскар» Маша подарила свой голос бегемоту Глории. Поклонники Малиновской знают, что она выпустила книгу «Мужчины как машины» - в ней ведущая и актриса рассказала свою историю общения с сильной половиной человечества.
Маша Малиновская: доходы
Маша вынуждена была распродавать вещи. Фото: соцсети
В одном из шоу Малиновская призналась, что ее зарплата ведущей на «Муз-ТВ» составляла 25 тысяч рублей в месяц, так что она совсем не жалеет, что ушла оттуда. Несколько лет назад она устроила распродажу своего гардероба – во времена своей бешеной популярности Маша могла себе позволить покупать дорогие брендовые вещи, многие из которых не носила вовсе или надевала один-два раза. Распродавала она и драгоценности – об одном из колье поговаривали, что оно стоит 10 тысяч долларов.
Маша Малиновская: внешность и пластика
Маша Малиновская честно признавалась, что увеличила грудь и губы. Фото: соцсети
Еще в юности Маша решилась на увеличение губ, а потом и груди. Эти изменения сразу привлекли к девушке внимание окружающих и помогли ей стать знаменитостью. Увлекшись, Маша уже не могла остановиться: изменила форму век, чтобы сделать взгляд более открытым, удалила комки Биша, сделала ринопластику…
В СМИ ее начали называть «жертвой пластической хирургии». Впрочем, сама Маша никогда не скрывала свои операции, делясь как успехами, так и неудачами: например, в 2021 году выложила фото весов, признавшись, что прибавила 10 кг. А спустя какое-то время ведущая стала постепенно избавляться от силикона, уменьшила грудь и губы, перестала ярко краситься.
Маша Малиновская: скандалы
Маша Малиновская не раз шокировала публику громкими скандалами. Фото: Global Look Press
В конце 2017 года известная ведущая Дана Борисова во всеуслышание обвинила Машу Малиновскую в наркозависимости. Две блондинки встретились в студии ток-шоу «Пусть говорят», чтобы выяснить отношения. По словам Маши, она нередко увлекалась алкоголем, чтобы снять стресс.
А через несколько месяцев в эфире программы «Секрет на миллион» она призналась и в употреблении запрещенных препаратов. Многие сразу решили, что речь идет о той самой наркозависимости, но Маша пояснила: она пила таблетки для похудения, произведенные в Таиланде и запрещенные законодательством России.
Но на этом скандалы с Даной Борисовой не закончились. В 2021 году в эфире YouTube-шоу Arena Дана негативно высказалась о фигуре Маши, на что Малиновская пригрозила прострелить ей колени. Противницы пошли дальше, решив встретиться на боксерском ринге в поп-ММА, но встреча не состоялась.
Маша Малиновская: личная жизнь
Маша Малиновская хорошо изучила мужчин... Фото: Global Look Press
В 2012 году известная телеведущая сделала шокирующее признание: оказывается, в подростковом возрасте она подверглась изнасилованию. Это произошло еще в Смоленске, и девушке долго пришлось залечивать душевную травму.
Приехав в Москву, Маша вступила в фиктивный брак – ей нужна была столичная прописка. Но замужество получилось фиктивным лишь отчасти: Малиновская забеременела от мужа, тот потребовал выяснить пол будущего ребенка и избавиться от него, если окажется девочка. Маша ушла от тирана, сделав аборт. Позднее она рассказывала:
«Я сделала аборт намеренно, потому что не хотела от этого мужчины ни мальчика, ни девочку».
Маша Малиновская: Тимати и другие мужчины
Маша Малиновская и Тимати. Фото: соцсети
Окончательно забыть первого мужа ей помогли новые отношения: 25-летняя Малиновская стала встречаться с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым). Многие запомнили страстный и откровенный поцелуй влюбленных, которым они обменялись на глазах у всей страны во время вручения премии канала «Муз-ТВ».
Впрочем, этот роман продлился недолго. Вскоре стало известно, что Маша Малиновская собирается замуж за Евгения Морозова – бизнесмена, владеющего фирмой по продаже недвижимости. Однако свадьба так и не состоялась.
Маша Малиновская: сын Мирон и его отец
Маша Малиновская с сыном Мироном. Фото: соцсети
И все же Маша вышла замуж, но уже за другого – отдыхая в Куршевеле, она познакомилась с политиком и бизнесменом Денисом Давитиашвили. Этот брак существовал два года. Причиной развода одни называли домашнее насилие, другие – неверность Дениса. Дальнейшая личная жизнь Маши пестрела романами: она встречалась с музыкантом T-Killah, с моделью Петром Рыковым, с другими мужчинами.
От одного из них в 2011 году Малиновская родила мальчика, которого назвала Мироном. Публика терялась в догадках, а сама Маша не спешила признаваться, кто является отцом ребенка. Лишь недавно она рассказала, что Мирон – сын чеченского «авторитета» из криминальных кругов, Мамихана Мальсагова. Малиновская добавила, что Мамихан на тот момент уже был женат и имел детей, а от их совместного ребенка отказался и ничем ей не помогал.
Маша Малиновская сейчас
Маша Малиновская в банном халате. Фото: соцсети
По словам 42-летней Малиновской, сейчас она находится в сложной ситуации: безработная, она вынуждена на всем экономить и не может позволить себе даже поехать в отпуск. Между тем, в ее аккаунте выложено предложение к сотрудничеству в сфере рекламы. Известно, кроме того, что Машу приглашают на частные вечеринки и корпоративы.
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Она по-прежнему выглядит привлекательно и эффектно: при росте 174 см весит 55 кг, одевается со вкусом, хотя порой позволяет себе скандальные выходы в свет: например, появляется на премии «Муз-ТВ» в белом банном халате и с полотенцем на голове. Видимо, стремление Маши Малиновской к эпатажу никуда не делось, и нам следует ожидать от нее новых громких выходок.