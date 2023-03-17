Скандалы и провокации Маши Малиновской: почему звезда ТВ перестала верить мужчинам

Скоро ее уже можно было увидеть на канале «Муз-ТВ» - теперь эффектную блондинку звали Машей Малиновской, сменить имя ей посоветовал продюсер. Правда, девушка долго не могла подобрать ничего подходящего. Креативный знакомый посоветовал придумать имя и фамилию, который будут начинаться на одну букву: именно так поступили когда-то Брижит Бардо, Грета Гарбо и Мэрилин Монро - и прославились! Вместе с продюсером выбрали псевдоним Маша Малиновская: и красиво, и звучно, и имя Маша похоже на имя Марина. Яркая внешность позволила ей быстро стать известной: она вела хит-парады, «Фабрику звезд-7», позднее – эротическое шоу «Империя».

Маше исполнилось 24 года, когда она покинула канал «Муз-ТВ» - со скандалом. Она была уверена, что ни дня не останется без работы, ведь она так популярна! Но все оказалось не так. Известность блондинки стала быстро угасать. Через несколько лет Маша вновь появилась на «Муз-ТВ». На этот раз она представила зрителям программу «Соблазны с Машей Малиновской»: гостям шоу помогали проверить свою «вторую половинку» на верность, используя для этого скрытые камеры.

Маша Малиновская: кино, шоу, музыка

