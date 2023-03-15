«Боль адская, кровь ручьем, но надо работать»: Сергей Сафронов вспомнил, как провел шоу с двумя травмами

Трюки иллюзионистов братьев Сафроновых не всегда были безопасными. В новом интервью один из трио – Сергей – поведал, как однажды он выступал перед зрителями в крови и со сломанной рукой.

«Мы с братьями сразу делали опасные трюки в наших шоу, и я всегда рвался вперед, чтобы братья не рисковали», - вспоминает 40-летний Сафронов в своей исповеди на видеоплатформе Premier.

«Был однажды опасный момент: освобождение из спасательной рубашки. Меня подвесили под куполом в центре металлического капкана, и я за 90 секунд должен был освободиться из смирительной рубашки и выпрыгнуть из капкана, если не успеть — он захлопнется».

«Однажды я не успел исполнить трюк. И я слышу, как капкан начинает захлопываться — я быстро спрыгиваю, но металлическая пасть капкана ухватила меня за руку и оторвала часть плоти. Упал, сломал левую руку. А номер стоял в центре шоу — впереди еще порядка десяти номеров. Боль адская, кровь ручьем, но надо работать. Сорвал куртку с постановщика трюков, и отработал шоу до конца».

«Потом поехал к врачу, и он наложил шесть швов. Я отработал еще вечернее шоу. Врач сидел в зале, смотрел шоу, и сказал своей жене: «Я единственный из этой многотысячной публики знаю, что Сергей выполняет этот трюк, и у него одна рука сломана, а на другой наложено шесть швов».