Павел Майков: как стал звездой мюзиклов, попал в «Бригаду», увел жену у своего друга

Актер театра и кино Павел Майков полюбился многим соотечественникам благодаря сериалу «Бригада». Однако криминальная телеистория сыграла с ним злую шутку, о которой он до сих пор сокрушается. Что это было, и как отзывается о сериале исполнитель роли бандита Пчелы - читайте далее.
Павел Майков: детство, родители
Павел Майков появился на свет 15 октября 1975 года в городе Мытищи, Московской области в семье водителя Сергея Сергутина и художницы Анны Майковой. У него в дворянском роду по матери – знаменитые предки: тайный советник Аполлон Николаевич Майков, художник Василий Майков, поэт и директор императорских театров Аполлон Александрович Майков.
Маленький Павел Майков с родителями и сестрой Анастасией Стоцкой. Фото: соцсети
Когда мальчику исполнилось 5 лет, родители развелись. Мама переехала в Киев и повторно вышла замуж за врача-реаниматолога Александра Стоцкого.
Во втором браке родилась дочка Анастасия, ставшая знаменитой певицей – разница в возрасте между братом и сестрой составляет 7 лет.
Павел Майков и Анастасия Стоцкая. Фото: соцсети
В Киеве Павел окончил среднюю и музыкальную школы, решил поступать в театральный вуз в Москве, и семья переехала в столицу в 1992 году. Майков целился в Щукинское училище, но не смог пройти вступительные испытания.
И следующие два года пробовал себя в самых разных сферах: трудился продавцом, курьером. Но с мечтой о сцене не прощался – начал ходил на курсы во МХАТ, устроился в кукольный театр «Зеркало» и вновь попытался стать студентом. На этот раз в ГИТИСе, но снова не прошел по конкурсу.
Павел Майков в молодости. Фото: Global Look Press
Третья попытка поступить была в 1998 году, и он стал, наконец, студентом ГИТИСа. Но вопреки ожиданиям, дипломированный артист не был нарасхват у театров. И он смог трудоустроится лишь в «Сферу».
Павел Майков: театр, мюзикл
В театре «Сфера» Мацков проработал год, играл в спектакле «Вестсайдская история» персонажа Рифа. Затем трудился в театре у Сергея Арцибашева.
В 1999 году актер смог пройти кастинг в мюзикл «Метро», и ему досталась сразу главная роль. Премьера состоялась в октябре, постановка прославила Майкова как талантливого актера и исполнителя.
Павел Майков в спектакле "Проявления любви". Фото: Global Look Press
В 2000 году Павел вошел в актерский состав спектакля «Пена дней» в «Театральной компании Сергея Виноградова». С 2000 по 2005 годы служил в Театре им.Моссовета, в котором играл в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» и спектакле «Шиворот-навыворот».
Через три года в течение сезона актер сотрудничал с театральным агентством «Лекур», где играл в спектакле «С ума сойти» по пьесе Жана Кокто «Ужасные родители».
Павел Майков в спектакле "Сокровище острова Пеликан". Фото: Global Look Press
В последующие годы Майков сотрудничал с театром под руководством Михаила Горевого «Фабрика театральных событий», где играл в спектаклях «Черта» и «Куда бежал Колобок…».
В «Другом театре» актер исполнил роли в пьесах «Проявления любви», «День выборов», «…в Бореньке чего-то нет».
Павел Майков: кино, сериалы, «Бригада»
Прежде чем имя актера Майкова прогремело на всю страну, Павел снялся в паре картин, которые не принесли какого-либо успеха. В 2002 году он попал в состав сериала «Бригада», где исполнил роль бандита из ОПГ 90-х Виктора Пчелкина по прозвищу Пчела.
Слава обрушилась на него и его напарников по картине буквально после первой серии – он, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев стали настоящими звездами.
Павел Майков с Сергеем Безруковым в сериале "Бригада". Кадр из сериала
Тот период вскружил голову Майкову, он буквально обезумел от свалившейся на него популярности. Только на лаврах актер почивал недолго – после сериала его год не звали в проекты.
Не так давно Майков вспоминал про бандитскую сагу и сетовал, что его герой стал кумиром на долгие годы – ведь «Бригада» любима до сих пор.
«С выхода «Бригады» в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред», - говорил артист.
Однако, постепенно карьера Майкова выправилась. Брат Анастасии Стоцкой снялся в сериалах «Курсанты», Солдаты», «Неслужебное задание», «Алиби на двоих», «Десант есть десант» и многих других.
Очень много в фильмографии актера армейских или военных ролей – внешность и физические данные в виде роста 184 см и веса 82 кг позволяли ему выглядеть фактурно в кадре. Например, в сериале «Гончие: Западня» в 2012 году он сыграл начальника розыска УФСИН.
Павел Майков в сериале "Гончие: Западня". Кадр из сериала
Яркой в карьере Майкова стала картина «Департамент» - криминальный сериал 2013 года. В 2015 году он появился в проекте ТНТ «Измены», сыграв с Еленой Лядовой и Кириллом Кяро.
Еще один яркий проект с Майковым появился в 2016 году – сериал «Вы все меня бесите», в 2018 таковым стал «Лед», а с 2018 по 2020 годы Павел был задействован в многосерийном фильме «Тобол».
Павел Майков в сериале "Тобол". Кадр из сериала
Последние годы стали очень богаты на проекты с Майковым: «Дылды», «Контакт», «Шерлок в России», «Отпуск», «Девушки с Макаровым», «Нулевой пациент», «Мажор в Сочи».
В 2023 году на экраны выйдет уже четвертый сезон сериала «Девушки с Макаровым» - Майков в роли майора угрозыска очень полюбился зрителям.
Павел Майков в сериале "Девушки с Макаровым". Кадр из сериала
Павел Майков: музыка
С детства Павел тянулся к музыке, а успех в мюзиклах уже в зрелом возрасте привел к тому, что Майков в 2008 году вместе с актером Алексеем Секириным, бывшим мужем его сестры, сколотил группу «7 процентов», презентовал проект московской публике и начал сочинять песни.
Павел Майков играет на гитаре. Фото: соцсети
В 2011 году Майков основал уже другой коллектив - группу «БуттерБродский» (ButterBrodsky), автором и исполнителем в которой стал сам.
Изначально песни группы были написаны на стихи Иосифа Бродского, Джона Донна и Байрона. Коллектив проработал до конца 2016 года.
Майков в 2017 году изменил состав ButterBrodsky и создал группу «Магрит», с которой выступает до сих пор.
Павел Майков и группа "Магрит". Фото: соцсети
Павел Майков: другие проекты
Майков был ведущим телепередачи «Главная дорога» на НТВ с 2005 по 2006 год в паре со Светланой Берсеневой, а также проектов «Паноптикум» и «Найди меня». С 2007 по 2009 год вел документальный цикл канала ТВЦ «Московские профи».
Кроме того, актер выступил в качестве режиссера при сотрудничестве с коммерческими театрами. В 2008 году он поставил пьесу «Остаться в живых, или На плоту» в Театрально-концертном центре «Новое искусство», в 2009-м - «Две комнаты» в Международном театральном центре «Шанс» совместно с «Честным театром», в 2012-м — «Внутри» в кафе «Чайковский» в здании Концертного зала имени Чайковского, в 2015-м — «Изобретение Вальса» для АНКО «Театральный марафон».
Павел Майков: личная жизнь
В студенчестве Майков встречался с однокурсницей Марьяной Березовской, они встречались на протяжении трех лет, но расстались. В 2001 году он женился.
Первой женой Павла стала актриса Екатерина Масловская, брак стал продолжением их служебного романа – они встретились во время работы над мюзиклом «Метро». В 2003 году родился сын Даниил, но семьей они пробыли недолго.
Павел Майков с первой женой Екатериной и сыном Даниилом. Фото: соцсети
В другую Майков влюбился, будучи еще в браке. Его новой возлюбленной стала Мария Саффо, жена его друга Михаила Горевого, а также коллега по театру. Причем, Саффо стала крестной их с Масловской сына.
Павел Майков и Мария Саффо. Фото: Global Look Press
Но сердцу, как говорится, не прикажешь. Актер ушел из семьи, женился на любимой, и они счастливы по сей день. Детьми пока не обзавелись, несмотря на все попытки.
Павел Майков сегодня
Майков достаточно закрытый человек, в соцсетях он демонстрирует только музыкальную часть своей карьеры. Причем, личного аккаунта у актера нет, он посвящен группе «Магрит».
Сейчас актер активно снимается в сериалах, а также дает концерты с группой «Магрит», регулярно выступая в московских клубах.