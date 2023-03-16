Павел Майков: как стал звездой мюзиклов, попал в «Бригаду», увел жену у своего друга

Актер театра и кино Павел Майков полюбился многим соотечественникам благодаря сериалу «Бригада». Однако криминальная телеистория сыграла с ним злую шутку, о которой он до сих пор сокрушается. Что это было, и как отзывается о сериале исполнитель роли бандита Пчелы - читайте далее.

Павел Майков: детство, родители

Павел Майков появился на свет 15 октября 1975 года в городе Мытищи, Московской области в семье водителя Сергея Сергутина и художницы Анны Майковой. У него в дворянском роду по матери – знаменитые предки: тайный советник Аполлон Николаевич Майков, художник Василий Майков, поэт и директор императорских театров Аполлон Александрович Майков.