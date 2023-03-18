Как живут после раннего ухода любимых вдовы знаменитых артистов.

«Дом стоит, свет горит, из окна видна даль - так откуда взялась печаль?» - пронзительные строчки из песни группы «Кино» особенно близки тем, кто хотя бы когда-то терял близких. Особенно если утрата случилась внезапно и трагически. Так нередко происходило и с отечественными звездами, ушедшими на пике карьеры. «Телепрограмма» вспоминает этих артистов и их вдов, которые мужественно продолжают жизнь после смерти любимых.

Светлана Бодрова (55 лет)

Все, кто любит творчество Сергея Бодрова-младшего, отлично знают в лицо его жену. «Брат 2», как известно, начинается со встречи сослуживцев в студии ТВ-6, где всеми руководит строгая девушка, режиссер ток-шоу, на которое пришли герои. Сыграла ее Светлана Михайлова - впоследствии Бодрова. По сути, в картине Алексея Балабанова она сыграла саму себя, ибо она на самом деле работала режиссером на ТВ.

Светлана трудилась в популярнейших проектах - и в «МузОбозе», и в «Акулах пера», и в «Жди меня», и в «Непутевых заметках». Бодров был от нее без ума: по воспоминаниям, Сергей и Света сутки напролет проводили друг с другом («Говорили так, будто до этого молчали всю жизнь»). В 1998 году они поженились, в том же году родилась дочь Оля (сейчас ей 24 года, она актриса), а в 2002 году, незадолго до пропажи Сергея в экспедиции на съемках фильма «Связной», на свет появился и сын Саша (20 лет, рэпер). После пропажи мужа Светлана осталась верна ему.

Продолжила работу на телевидении, в театре (в частности, подбирала музыку для спектакля «Современника» «Шагает солнце по бульварам»). В публичном пространстве Бодрова никак себя не проявляет, интервью почти не дает. И тихо хранит воспоминания о муже в навсегда разбитом сердце. 17 марта Светлане Бодровой исполняется 56 лет.

Дарья Михайлова (58 лет)