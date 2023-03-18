Как живут после раннего ухода любимых вдовы знаменитых артистов.

«Дом стоит, свет горит, из окна видна даль - так откуда взялась печаль?» - пронзительные строчки из песни группы «Кино» особенно близки тем, кто хотя бы когда-то терял близких. Особенно если утрата случилась внезапно и трагически. Так нередко происходило и с отечественными звездами, ушедшими на пике карьеры. «Телепрограмма» вспоминает этих артистов и их вдов, которые мужественно продолжают жизнь после смерти любимых.
Светлана Бодрова (55 лет)
Все, кто любит творчество Сергея Бодрова-младшего, отлично знают в лицо его жену. «Брат 2», как известно, начинается со встречи сослуживцев в студии ТВ-6, где всеми руководит строгая девушка, режиссер ток-шоу, на которое пришли герои. Сыграла ее Светлана Михайлова - впоследствии Бодрова. По сути, в картине Алексея Балабанова она сыграла саму себя, ибо она на самом деле работала режиссером на ТВ.
Светлана трудилась в популярнейших проектах - и в «МузОбозе», и в «Акулах пера», и в «Жди меня», и в «Непутевых заметках». Бодров был от нее без ума: по воспоминаниям, Сергей и Света сутки напролет проводили друг с другом («Говорили так, будто до этого молчали всю жизнь»). В 1998 году они поженились, в том же году родилась дочь Оля (сейчас ей 24 года, она актриса), а в 2002 году, незадолго до пропажи Сергея в экспедиции на съемках фильма «Связной», на свет появился и сын Саша (20 лет, рэпер). После пропажи мужа Светлана осталась верна ему.
Продолжила работу на телевидении, в театре (в частности, подбирала музыку для спектакля «Современника» «Шагает солнце по бульварам»). В публичном пространстве Бодрова никак себя не проявляет, интервью почти не дает. И тихо хранит воспоминания о муже в навсегда разбитом сердце. 17 марта Светлане Бодровой исполняется 56 лет.
Дарья Михайлова (58 лет)
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Тело актера Владислава Галкина обнаружили 27 февраля 2010 года в его квартире в Москве. Звезде таких хитов, как «В августе 44-го», «72 метра», «Ворошиловский стрелок» и «Диверсант», было 38 лет. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность, однако отец Влада, известный артист Борис Галкин, уверен, что его сына убили: за несколько дней до этого Владислав снял в банке около 140 тысяч долларов, но эти деньги так и не нашлись.
Так или иначе, дело закрыто, а жена актера, актриса Дарья Михайлова, осталась одна. Несмотря на то что перед смертью Галкина, как говорят, внутри пары были разногласия, развестись они не успели, и после трагедии артистка больше не выходила замуж. Она воспитывает дочь от первого брака Василису (сейчас ей 24), которую растил Галкин.
Дарья снималась в кино и сериалах («Людмила», «На дальней заставе»), даже засветилась в британском детективе «Захват». Несколько новых работ должны выйти у Михайловой в текущем году. Кроме того, она руководит актерской мастерской в Институте современного искусства. На светских мероприятиях актриса не появляется, разговоров о муже старается избегать.
Ольга Супонева (47 лет)
Фото: соцсети
Основатель детского ТВ в России, ведущий программ «Зов джунглей» и «Марафон-15» Сергей Супонев разбился на снегоходе в 2001 году, оставив сына Кирилла и дочь Полину. Кирилл родился в первом браке телезвезды, увы, он покончил с собой в 29 лет.
Полину Супоневу родила актриса Ольга Мотина. Мотина влюбилась в Супонева еще в 13 лет, когда увидела его по телевизору, он был ее сбывшейся мечтой. Но после ухода Сергея Ольга не смогла жить одна и сблизилась с акушером Андреем Липманом (на фото - между Сергеем и Ольгой). Именно Андрей принимал роды у Ольги и буквально спас жизнь малышке Полине (сейчас ей 22 года, она учится на лингвиста).
В 2017 году Липман стал третьим мужем Супоневой, несмотря на разницу в возрасте в 17 лет. Теперь Ольга занимается сценариями, среди ее работ сериалы «Кулагин и партнеры», «Доктор Иванов», «Игра с тенью» и др.
Флоранс Илли-Хворостовская (52 года)
Фото: соцсети
Всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского съел рак - замечательный артист скончался в 55 лет, оставив вдовой эффектную швейцарскую вокалистку Флоранс Илли. Флоранс родила мужу двоих детей - сына Максима (19 лет) и дочь Нину (15 лет), которых воспитывает одна.
Но в последнее время появились слухи о ее романе с 48-летним архитектором и телеведущим Джорджем Кларком, в компании с которым Флоранс заметили на Ибице. Они шли на пляж, взявшись за руки. Говорят, что у Кларка есть дом на этом испанском острове - там он и проводит время с вдовой Хворостовского. Родня Дмитрия женщину не осуждает.
- Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди, - считает брат певца Александр Зархин. - Тогда она никому не была бы интересна - ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности, нужна яркая, живая, красивая Флоранс.
При этом Флоранс не перестает помнить о Дмитрии: руководит благотворительным фондом мужа и организовывает мероприятия в память о Хворостовском.
Юлия Абдулова (47 лет)
Фото: Михаил Фролов/КП
В начале этого года исполнилось 15 лет со дня смерти Александра Абдулова. Народный артист РСФСР скончался на 55-м году жизни, причиной смерти стала онкология.
Лечение в израильской клинике лишь ненадолго отсрочило конец - сердце актера перестало биться 3 января 2008 года. После этого события внимание публики оказалось прикованным к молодой вдове артиста Юлии Абдуловой (Мешиной), на которой он женился за два года до смерти.
Сначала обсуждали громкий раздел имущества, в ходе которого вдова должна была якобы передать родственникам 800 тысяч долларов за квартиру в Москве и дачу во Внукове. Потом пресса приписывала Юлии отношения с предпринимателем Алексеем Орловым, давним другом Абдулова, и телевизионщиком Юрием Подольским.
А в 2023 году все чаще вдову стали замечать в компании персонального водителя по имени Юрий - и на годовщине гибели мужа, и в других местах Юлия появляется только с ним. Работает бывшая супруга артиста в компании, которая занимается медицинским сервисом и консультациями. А тем временем дочь Александра Абдулова и Юлии Женя учится в школе - ей 15 лет.
Марина Влади (84 года)
Фото: Global Look Press
Владимир Высоцкий и Марина Влади, безусловно, были одной из самых ярких пар Советского Союза. Единство противоположностей: брюнет и блондинка, харизматичный балагур с Таганки и тихая женственная француженка. За их романом наблюдала вся страна.
Но в 1980 году безудержный полет Высоцкого прервался, и Влади осталась одна. После смерти Владимира Семеновича актриса снова вышла замуж (в четвертый раз) и прожила 23 года с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом, скончавшимся в 2003-м. В кино Влади теперь не снимается, зато много пишет: выпустила мемуары, эссе, несколько романов.
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Сын Высоцкого Никита признавался, что с Мариной не общается:
«Она жила в другом мире и многого из того, что происходило здесь, с нами, не могла понять. Но когда меня спрашивают, какую книгу прочитать про Высоцкого, я называю среди прочих книгу Марины. Да, мы из-за нее поругались, да, там много несправедливости, касающейся моего деда, моей мамы, моего брата. Но по отношению к отцу это честная книга...»