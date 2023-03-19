Архивные фото Екатерины Стриженовой - не узнаете

В чем уникальность этой женщины? В ослепительной улыбке, в сокрушительном обаянии? Безусловно, внешность Стриженовой - ее визитная карточка, но дело, конечно же, не только в форме, но и в содержании. Талантливая актриса и телеведущая, она невероятно органична в любых жанрах. В ее фильмографии есть и лихие боевики, и озорные комедии, и серьезные драмы.
В списке ее телевизионных работ имеются проекты как сугубо развлекательные, так и общественно-политические. И ни разу Стриженова не провалилась, не оказалась человеком, занимающим чужое место в эфире или на киноэкране. 20 марта Екатерина отмечает 55-летие - самое время вспомнить основные этапы ее яркой биографии.
Фото: соцсети
Катю всегда тянуло на сцену и на экран, поэтому неудивительно, что она уже в пять лет начала появляться в детских телепередачах - «АБВГДейке», «Будильнике», «Веселых нотках», танцевать в ансамбле «Калинка», играть в спектаклях. Всем, кто видел эту девочку, было ясно, что ее ждет большое артистическое будущее.
Фото: кадр из фильма
Дебютом на киноэкране для юной актрисы стала подростковая драма «Лидер» (1984), где 16-летняя Катя сыграла школьницу Таню, влюбленную в главного героя Бориса Шестакова. Благодаря этому фильму девушка действительно полюбила, но не сыгравшего Шестакова Алексея Волкова, а Александра Стриженова, исполнителя роли Олега Хохлова (по сути, основного отрицательного персонажа).
Фото: кадр из фильма
С тех пор Катя и Саша не расставались.
Фото: кадр из фильма
В кино Екатерине доставались самые разные роли, но особенно хороша она была в костюмных постановках - например, в роли возлюбленной д’Артаньяна Мадлен («Мушкетеры 20 лет спустя»,
Фото: кадр из фильма
или элегантной Жанны де Сен-Люк де Бриссак («Графиня де Монсоро» - в кадре с сыгравшим ее супруга Дмитрием Марьяновым).
Фото: Persona Stars
В 2014-м Стриженова изрядно удивила публику, став соведущей общественно-политического телепроекта «Время покажет». Отныне никакой «развлекухи» - только серьезная аналитика! К работе Екатерина относится соответствующим образом - крайне серьезно. Два года назад она даже сломала руку прямо в студии после неудачного падения, но, как только восстановилась, сразу же вернулась в эфир. Недавно в рамках проекта «Время покажет» у Стриженовой появилась собственная передача - «Самое время», в которой она общается с гостями на актуальные темы.
Фото: Первый канал
В статусе популярной телеведущей Екатерина утвердилась в конце 90-х, когда стала лицом программы «Доброе утро» на первой кнопке. Кстати, в течение восьми лет партнером Стриженовой был ее супруг Александр.
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
В свои вполне еще юные годы Екатерина уже бабушка - внука Петю ей подарила старшая дочь Настя,
Фото: соцсети
10 лет назад вышедшая замуж за бизнесмена Петра Грищенко (фото слева). Младшая дочь Саша пока не замужем, но, как знать, вдруг и она вскоре захочет порадовать маму парочкой внуков?
Фото: Persona Stars
Естественно, пройти мимо сверхпопулярного проекта «Ледниковый период» звезда не могла. Стриженова приняла участие во втором сезоне шоу, проходившем в 2008 - 2009 годах. В паре с чемпионом мира по фигурному катанию Алексеем Тихоновым Катя выступила достойно, попала в финальный этап, но пробиться на пьедестал, увы, не сумела - возможно, помешала травма ребер, полученная на одной из тренировок.
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