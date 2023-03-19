Архивные фото Екатерины Стриженовой - не узнаете

В чем уникальность этой женщины? В ослепительной улыбке, в сокрушительном обаянии? Безусловно, внешность Стриженовой - ее визитная карточка, но дело, конечно же, не только в форме, но и в содержании. Талантливая актриса и телеведущая, она невероятно органична в любых жанрах. В ее фильмографии есть и лихие боевики, и озорные комедии, и серьезные драмы.

В списке ее телевизионных работ имеются проекты как сугубо развлекательные, так и общественно-политические. И ни разу Стриженова не провалилась, не оказалась человеком, занимающим чужое место в эфире или на киноэкране. 20 марта Екатерина отмечает 55-летие - самое время вспомнить основные этапы ее яркой биографии.