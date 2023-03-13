Сменила имя, крутила роман с женатым Нагиевым, поддела беременную Орлову: как Алла Довлатова живет сегодня

С детства Алла-Марина росла общительной и заводной. Умела найти общий язык со всеми. И к 15 годам определилась с будущей профессией – журналистика. Она испытала свои силы в молодежной редакции на одной из городских радиостанций, а в вузе – она поступила в Ленинградский госуниверситет, который окончила в 1996 году, – стала ведущей выпусков «Невская волна».

Однако, одной журналистикой Марина не захотела себя ограничивать, и параллельно поступила в 1993 году в театральный вуз на курс Игоря Владимирова. Кстати, в то время у Марины и появился псевдоним Алла. Фамилию писателя Довлатова девушка взяла, когда работала над дипломным спектаклем по его рассказу «Заповедник», а имя как у Пугачевой ей всегда нравилось.

Алла Довлатова: карьера

Работать радиоведущей Довлатова стала еще в студенчестве. Она вела программы W-E-studio и «Клуб Каупервудов» на станции «Новый Петербург». В 1994 году перешла на радио «Модерн».