Сменила имя, крутила роман с женатым Нагиевым, поддела беременную Орлову: как Алла Довлатова живет сегодня

Диджей, телеведущая, актриса и многодетная мама - Алла Довлатова состоялась во многих сферах жизни. Она признается, что счастлива сегодня. Как сложилась карьера и личная жизнь звезды, как ее зовут на самом дела и за что она поддела беременную Ольгу Орлову - читайте в нашем материале.
Алла Довлатова: детство, родители, образование
Алла Довлатова родом из Ленинграда. Она появилась на свет 16 августа 1974 года, и родители нарекли ее Мариной, а фамилия, которую она носила с рождения, – Евстрахина. Ее отец Александр Евстрахин был хоккеистом, впоследствии возглавил Федерацию хоккея Санкт-Петербурга. Мать – Ирина Евстрахина, инженер.
Маленькая Алла Довлатова с мамой. Фото: соцсети
С детства Алла-Марина росла общительной и заводной. Умела найти общий язык со всеми. И к 15 годам определилась с будущей профессией – журналистика. Она испытала свои силы в молодежной редакции на одной из городских радиостанций, а в вузе – она поступила в Ленинградский госуниверситет, который окончила в 1996 году, – стала ведущей выпусков «Невская волна».
Однако, одной журналистикой Марина не захотела себя ограничивать, и параллельно поступила в 1993 году в театральный вуз на курс Игоря Владимирова. Кстати, в то время у Марины и появился псевдоним Алла. Фамилию писателя Довлатова девушка взяла, когда работала над дипломным спектаклем по его рассказу «Заповедник», а имя как у Пугачевой ей всегда нравилось.
Алла Довлатова: карьера
Работать радиоведущей Довлатова стала еще в студенчестве. Она вела программы W-E-studio и «Клуб Каупервудов» на станции «Новый Петербург». В 1994 году перешла на радио «Модерн».
Алла Довлатова в молодости, времен радио "Модерн". Фото: соцсети
В те же годы дебютировала на телевидении, став ведущей «Музыкального экзамена» на канале РТР в 1992 года. Затем появилось шоу «Полный модерн», а в 1996 году - «Отгадалочки от Аллочки» на региональном телевидении.
Алла Довлатова в 2002 году. Фото: соцсети
В 2002 году Довлатова переехала в Москву, чтобы работать на «Русском радио» в программе «Подсолнухи». Голос Аллы очень быстро полюбился слушателям и стал узнаваемым и любимым миллионами россиян. Однако, в 2008 году на смену ее передаче пришло шоу «Русские перцы», и Довлатова уволилась со скандалом с «Русского радио».
Журналистка ушла на радиостанцию «Маяк». В 2012 году перебралась на радио «Романтика», где проработала три года. В 2015 году она вновь вернулась на «Русское радио» в связи со сменой руководства на радиостанции и уходом шоу «Русские перцы» на другую волну. И по сей день Алла ведет здесь передачу «Вечернее шоу», на которую приглашает звезд театра, кино и эстрады.
Алла Довлатова в студии "Русского радио". Фото: соцсети
За эти годы в гостях у Довлатовой на эфире побывали многие знаменитости. Лариса Долина, Николай Басков, Марина Зудина, Николай Цискаридзе и многие-многие другие с удовольствием принимали приглашение на участие.
Алла Довлатова и Филипп Киркоров на "Вечернем шоу". Фото: соцсети
Телевидение Довлатова не оставляла. В 2006 году она стала ведущей нескольких проектов на Первом канале и ТНТ. Это «Доброе утро», «Дочки-матери» и «Золотой граммофон», «Cosmopolitan. Видеоверсия». В 2010-м к этому списку добавился комедийный проект «Девчата». А в 2014-м – «Женское счастье» на телеканале «Россия» вместе с Павлом Раковым.
Алла Довлатова в шоу "Женское счастье". Кадр из шоу
Алла Довлатова: кино
Построила Довлатова и кинокарьеру. В 1998 году она дебютировала в сериале «Улицы разбитых фонарей» в роли журналистки Аллы, в 2000-м появилась в одной из серий «Агента национальной безопасности», в следующем году – «Тайны следствия».
Исполнив роль подруги Марии Швецовой Альбины в «Тайнах следствия», Довлатова успешно зарекомендовала себя и снималась до четвертого сезона, затем появилась и в седьмом.
Алла Довлатова в сериале "Тайны следствия". Кадр из сериала
Снялась Довлатова и в популярнейшем в то время ситкоме «Моя прекрасная няня», сыграв жену Пробкина в 133 серии.
Также в кинобиографии Довлатовой такие проекты, как сериалы «Неравный брак», «Трое в Коми», «Тайны следствия. Прошлый век».
Алла Довлатова: личная жизнь
Довлатова в первый раз вышла замуж в 1995 году. Избранником блондинки стал Дмитрий Лютый, директор по съемкам питерского ТВ, куда пришла работать студентка Алла. Ей тогда было 19 лет, и она первой призналась ему в любви.
Позже, отрефлексировав эти отношения, журналистка подчеркивала, что у нее сработал материнский инстинкт – Дмитрий перенес тогда тяжелую операцию, нуждался в заботе и уходе, а она оказалась рядом.
На свадьбу паре родители Довлатовой подарили трехкомнатную квартиру в центре Петербурга. Дмитрий занялся бизнесом, открыл рекламное агентство, дела пошли в гору. Не хватало лишь детей. Алла пыталась забеременеть 4 года, но безуспешно. Лишь в 1999 году на свет родилась дочка Дарья.
Алла Довлатова с мужем Дмитрием Лютым и дочкой Дарьей. Фото: Global Look Press
Когда Алла с маленькой дочуркой переезжала в Москву, муж остался в Петербурге – бизнес не смог оставить. Брак у пары начался гостевой, они подолгу могли не видеться. Поползли слухи и о том, что у мужчины была в Петербурге любовница.
Но все размолвки остались позади, когда Алла забеременела. В 2004 году на свет родился сын Павел. После пополнения семья решила расширяться, начала строить дом в Подмосковье. Муж настаивал, чтобы жена отказалась от части проектов и больше времени проводила дома. Начались вновь ссоры и недопонимания, приведшие в итоге к разводу. В 2007 году Алла и Дмитрий расстались.
Алла Довлатова и Андрей Малахов. Фото: Global Look Press
Довлатовой на старте карьеры в Москве приписывали роман с Андреем Малаховым. Но они были коллегами. А вот к Дмитрию Нагиеву Алла испытывала настоящие чувства.
Он вроде был взаимен, но впоследствии вскрылось, что мужчина женат. И использовал, по словам Довлатовой, ее как ступеньку в карьере для работы на радио. Рассерженная и обманутая, Алла до сих пор не может простить ему такого отношения.
Алла Довлатова с сыном Павлом. Фото: соцсети
Вторым мужем телеведущей стал полковник полиции, сотрудник управления МВД России по борьбе с организованной преступностью Алексей Борода. Они познакомились через Филиппа Киркорова в 2007 году: певец попросил Аллу разрешения дать ее номер телефона влюбившемуся в ее голос поклоннику.
Так отношения и зародились. Затем последовала свадьба в Петербурге, а через год Алла родила дочку Александру. В 2017 году в семье вновь случилось пополнение – родилась дочка Мария.
Алла Довлатова с дочкой Машей. Фото: соцсети
Алла Довлатова: внешность, пластика
Телеведущая недавно рассекретила, что обращалась к пластическому хирургу для сохранения своей красоты. Как выяснилось, операций у Довлатовой было три.
Она сделала блефаропластику, липофилинг (пересадка жира с одного места на теле в другое) и бодибилдинг-липосакцию. Также знаменитость регулярно проходит сеансы аппаратных уходовых процедур. После всех манипуляций сегодня Довлатова при росте 164 см весит 56 кг.
Алла Довлатова в купальнике. Фото: соцсети
Кроме того, звезда использует достижения эстетической косметологии и поставила 100 нитей в лицо. Также поклонники отмечают, что у журналистки с годами губы стали только пухлее – подозревают, что увеличивала.
Алла Довлатова сегодня
Довлатова не отказывается от участия в различных шоу в качестве гостьи. За ее плечами и «Судьба человека» у Бориса Корчевникова, и «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой – передачи, при просмотре которых трудно порой сдержать слезы.
В 2022 году теледива побывала у Алены Жигаловой в ее шоу «Алена, блин!». И там ей пришлось оправдываться за скандал, разгоревшийся после ее слов в адрес беременной на тот момент Ольги Орловой.
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Дело в том, что Орлову много и сильно хейтили, обвиняя в обмане: якобы, звезда носит накладной живот, а ребенка ей вынашивает суррогатная мать. Довлатова вмешалась в травлю ведущей «Дома-2» и написала ей:
«Людям не нравится, когда их дурачат. Вот и все. Рожаешь сама — молодец! Рожает суррогатная мать, тоже хорошо! Главное, чтоб ребеночек родился здоровым! Обо все нужно говорить честно! Иначе не будет доверия у аудитории. И это справедливо!».
После этого поднялась волна возмущения, на защиту Орловой встали многие ее подруги, включая Ксению Бородину. Довлатовой пришлось объясниться дополнительно – мол, не имела цели обидеть или обвинить.
«Если она поделилась с аудиторией своим счастьем, у меня это не вызывает никаких сомнений! Надеюсь, что Оля меня не поняла превратно, как это сделали те, кто нас лично не знают», — написала радиоведущая.