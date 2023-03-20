Скандальные подробности: 8 красавиц, которых раздел Леонид Гайдай

О Леониде Гайдае, 100 лет со дня рождения которого поклонники отпраздновали в этом году, рассказывали как о скромном и даже стеснительном человеке, примерном семьянине. Его вдова — Нина Гребешкова — повторяла, что муж осмеливался только любоваться красивыми женщинами на расстоянии. Зато в своих фильмах великий режиссер порой позволял себе рискованные провокации.
Наталья Селезнева — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 г.
Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
По сюжету «хорошая девочка Лида» и Шурик так увлекаются конспектом, что не осознают — где они и кто с ними рядом. Даже когда Лида снимает в душной комнате платье и остается в купальнике, Шурик, вместо того чтобы залюбоваться точеной фигуркой, продолжает упорно изучать науку.
Наталья Варлей — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 г.
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Недотепа Шурик и здесь теряет роскошный шанс сблизиться с полураздетой девушкой. Спортсменка, комсомолка и просто красавица Нина после «купания» в горной реке непринужденно раздевается, оставаясь в купальнике, и развешивает вещи для просушки. Но это не производит (по крайней мере, так это выглядит) никакого впечатления на Шурика. Их отношения остаются чисто товарищескими. Комсомольскими!
Светлана Светличная — «Бриллиантовая рука», 1968 г.
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
И в этой комедии девушка раздевается перед не очень-то благодарной аудиторией: примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков не в состоянии оценить выдающиеся формы Анны Сергеевны, шикарной блондинки в неглиже. Он смущается, стесняется, паникует… Не помогают расслабиться даже бокал вина и жаркое танго. «Лопух», как сказал Лелик!
Рита Полстер — «За спичками», 1979 г.
Фото: кадр из фильма «За спичками»
В фильме «За спичками» герои Евгения Леонова и финской актрисы Риты Полстер вместе парятся в бане. Разумеется — без одежды, лишь слегка прикрывшись полотенцами. Правда, в советском прокате эти сцены порядочно обрезали…
Светлана Аманова — «Спортлото-82», 1982 г.
Фото: кадр из фильма «Спортлото-82»
Несмотря на всю привлекательность Светланы Амановой, особых эмоций сцена в купальнике не вызывает: лето, пляж, в чем же ей еще ходить? Да и купальник у нее очень уж скромный — закрытый, целомудренный.
Луиза Мосендз — «Спортлото-82», 1982 г.
Фото: кадр из фильма «Спортлото-82»
Правда, в фильме «Спортлото-82» есть еще одна девушка в купальнике — на этот раз в достаточно откровенном: в нем щеголяет Луиза Мосендз, по сюжету — явно любовница своего шефа, директора турбазы.
Ирина Феофанова — «Частный детектив, или Операция «Кооперация», 1989 г.
Фото: кадр из фильма «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
Этот фильм снимался уже в разгар перестройки, когда многое из вчерашнего «нельзя» стало «можно». Так что здесь героиня Ирины Феофановой предстает перед зрителями практически обнаженной.
Келли Мак-Грилл — «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», 1992 г.
Фото: кадр из фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
В своей последней картине Леонид Гайдай снял американку Келли Мак-Грилл в образе агента ЦРУ в довольно фривольном виде — она появляется на экране не только в открытом мини-платье, но и в соблазнительном раздельном купальнике, а еще — в прозрачном наряде восточной танцовщицы.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Сегодня эти сцены кажутся нам довольно сдержанными — мы давно привыкли видеть на экране и не такое! Но для того времени, когда снимались картины Гайдая, кадры с раздетыми героинями были очень смелыми и рискованными. И сегодня мы смотрим на красивых «гайдаевских» девушек с удовольствием.