Скандальные подробности: 8 красавиц, которых раздел Леонид Гайдай

В своей последней картине Леонид Гайдай снял американку Келли Мак-Грилл в образе агента ЦРУ в довольно фривольном виде — она появляется на экране не только в открытом мини-платье, но и в соблазнительном раздельном купальнике, а еще — в прозрачном наряде восточной танцовщицы.

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Сегодня эти сцены кажутся нам довольно сдержанными — мы давно привыкли видеть на экране и не такое! Но для того времени, когда снимались картины Гайдая, кадры с раздетыми героинями были очень смелыми и рискованными. И сегодня мы смотрим на красивых «гайдаевских» девушек с удовольствием.