Проклятие «Анжелики»: почему прекрасная Мишель Мерсье была несчастна в любви и с какой бедой борется сегодня

Прекрасная Мишель Мерсье в образе «маркизы ангелов» Анжелики будоражила воображение миллионов мужчин во всем мире. Ее золотые локоны и бездонные глаза сводили с ума, а какую фигуру прелестная француженка демонстрировала в откровенных кадрах! С такой внешностью женщина просто обязана быть счастливой и любимой. Но получилось иначе.
Нелюбимая дочка
Ее настоящее имя — Жослин Ивонн Рене Мерсье. Будущая «Анжелика» родилась в Ницце — и сразу стала нелюбимым ребенком. Родители мечтали о сыне — чтобы было кому передать фармацевтический бизнес. Интересно, что младшую дочку, Мишель, мама и папа полюбили всем сердцем: она была тихой и ласковой, в отличие от шумной и взбалмошной Жослин. Только вот маленькая Мишель вскоре умерла. Родители очень горевали, а к Жослин стали относиться еще хуже — будто она была виновата в смерти сестры.
Гвозди в пуантах
Мишель Мерсье в юности. Фото: кадр из фильма «Поворот дверной ручки», 1957 г.
Девочка любыми путями старалась доказать родителям: она хорошая, ее надо любить! Старательно училась, занималась в балетной студии — ей очень нравилось танцевать. Однажды Жослин оказалась на операционном столе — пришлось срочно вырезать аппендикс.
Но, не дожидаясь, когда заживут швы, она сбежала из больницы, чтобы не пропустить свое выступление. Балетные байки иногда оказываются правдивыми: в пуанты Жослин кто-то насыпал острых гвоздей. Но она станцевала блестяще, и лишь оказавшись за кулисами, потеряла сознание.
Взяла имя умершей сестры
Никакого восхищения, впрочем, балетными успехами дочери родители не проявляли. Жослин чувствовала себя в родном доме все неуютнее, и в 16 лет уехала в Париж — чтобы стать известной балериной. Встреча с Чарли Чаплином изменила ее планы: он убедил красивую яркую брюнетку попробовать себя в качестве актрисы.
Девушка прислушалась к советам мэтра. Она окончила актерские курсы и начала сниматься в кино. Режиссеры настояли на смене имени — «Жослин» звучало не слишком по-актерски. И она стала называть себя Мишель — в память о покойной сестре. А потом грянула «Анжелика»!
«Анжелика» и ее проклятие
Фото: кадр из фильма «Анжелика и султан», 1968 г.
Это был настоящий прорыв — приключения отважной красавицы по роману Анн и Сержа Голон сняли ярко, не жалея красок. Шедевром эти пять фильмов об Анжелике вряд ли можно назвать, но зрители были в восторге, неизменно заполняя кинозалы до отказа.
И, конечно, большинство из них приходило полюбоваться роскошной золотоволосой Мишель (для нее создали искусный парик) в главной роли. Анжелика сделала Мишель мировой звездой. Но она же помешала реализовать талант в полной мере: Мишель Мерсье так и осталась актрисой одной роли, хотя потом играла множество других персонажей.
«Режиссеры перестали видеть во мне кого-либо еще, кроме нее. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода «проклятие», — вспоминала с горечью актриса.
Мужья и любовники — боль, измены, воровство
Фото: кадр из фильма «Анжелика и султан», 1968 г.
Прекрасной Мишель пришлось испытать немало разочарований в любви. Ее первым мужчиной стал актер Джани Эспозито, прославившийся после фильма «Отверженные». Поначалу он был нежным и романтичным, но, увлекшись мистицизмом, быстро забыл о возлюбленной. Не в силах терпеть странные выходки Джани, Мишель ушла от него.
Снова почувствовать вкус к жизни ей помог режиссер Андре Смагги. После недолгого романа они поженились. И первое время жили прекрасно — везде ездили вместе, Андре брал жену с собой на съемки, они почти не расставались. Но потом начались разногласия и недопонимание. Роль Анжелики в исполнении жены Андре называл «бездарной», а сам фильм – глупым.
Но главной причиной расставания стало психическое заболевание Андре: он становился все агрессивнее, пока его не определили в клинику. Развод сделал Мишель нищей: все имущество и все деньги остались у бывшего мужа.
Фото: кадр из фильма «Анжелика и султан», 1968 г.
Актриса много работала, чтобы обеспечить себя и не бояться будущего. Но ее снова обобрали: новый муж, автогонщик Клод Бурило, воспользовался отъездом Мишель, чтобы водить в их дом женщин. Она пришла в ярость, узнав об этом. А потом выяснилось, что муж еще и воровал: выгнав Бурило, Мишель обнаружила, что он успел вынести почти все ценности.
Бурный роман разгорелся между Мишель и влиятельным политиком Анри Рено. Но и новый возлюбленный вскоре принялся изменять красавице актрисе — и они расстались. А вот брак с бизнесменом Адрианом Янко оказался удачным. Мишель чувствовала себя счастливой рядом с избранником и его двумя сыновьями — она привязалась к мальчикам как к родным. Их мама давно умерла, и они тоже полюбили мачеху.
Но счастье длилось недолго. Адриану диагностировали рак, и вскоре он умер, а Мишель осталась ни с чем: брак был гражданским, и по закону ей не полагалось ничего. Мало того — родственники Адриана запретили ей видеться с мальчиками, и эта разлука подкосила ее: ведь она очень любила приемных сыновей.
Брошенная принцем
Мишель Мерсье с головой погрузилась в работу. Но все последующие фильмы и спектакли с ее участием стали провальными. Зато «Анжелику» зрители продолжали любить и смотреть.
«Я ни о чем не жалею. Я все равно люблю свою Анжелику и очень ей благодарна», — повторяла актриса.
А потом к ней снова пришла любовь: на этот раз — к итальянскому принцу. Он сделал ей предложение, увез в Италию, но перед самым венчанием бросил без объяснения причин. После этого Мишель поклялась больше не влюбляться: слишком больно потом… Она решила оставаться одной — так проще.
Бедность и болезнь
Актриса Мишель Мерсье и телеведущий Дмитрий Крылов на фестивале Российского искусства в Каннах. Фото: Global Look Press, автор: Наталья Логинова
Многие думали — она миллионерша. Но никаких особых доходов съемки Мишель не приносили, даже гонорар за пять фильмов про Анжелику был очень скромным. Контракт был составлен таким хитрым образом, что последующий бурный успех «Анжелики» абсолютно не отразился на ее кошельке.
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Чтобы как-то выжить, ей пришлось продать легендарные костюмы своей героини, принадлежавшие ей. Но и этого судьбе было мало: она послала невероятной красавице еще одно испытание — онкологическое заболевание. И на этот раз Мишель Мерсье проявила огромное мужество и стойкость. Она твердо решила: будет бороться за свою жизнь. И борется — с помощью врачей.
А еще она позволила себе прожить оставшиеся дни и годы так, как ей хочется. В свои 84 года она по-прежнему обаятельна и красива. Она умеет получать удовольствие от жизни, наша Анжелика.