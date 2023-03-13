Проклятие «Анжелики»: почему прекрасная Мишель Мерсье была несчастна в любви и с какой бедой борется сегодня

Актриса много работала, чтобы обеспечить себя и не бояться будущего. Но ее снова обобрали: новый муж, автогонщик Клод Бурило, воспользовался отъездом Мишель, чтобы водить в их дом женщин. Она пришла в ярость, узнав об этом. А потом выяснилось, что муж еще и воровал: выгнав Бурило, Мишель обнаружила, что он успел вынести почти все ценности.

Бурный роман разгорелся между Мишель и влиятельным политиком Анри Рено. Но и новый возлюбленный вскоре принялся изменять красавице актрисе — и они расстались. А вот брак с бизнесменом Адрианом Янко оказался удачным. Мишель чувствовала себя счастливой рядом с избранником и его двумя сыновьями — она привязалась к мальчикам как к родным. Их мама давно умерла, и они тоже полюбили мачеху.

Но счастье длилось недолго. Адриану диагностировали рак, и вскоре он умер, а Мишель осталась ни с чем: брак был гражданским, и по закону ей не полагалось ничего. Мало того — родственники Адриана запретили ей видеться с мальчиками, и эта разлука подкосила ее: ведь она очень любила приемных сыновей.

Брошенная принцем

Мишель Мерсье с головой погрузилась в работу. Но все последующие фильмы и спектакли с ее участием стали провальными. Зато «Анжелику» зрители продолжали любить и смотреть.

«Я ни о чем не жалею. Я все равно люблю свою Анжелику и очень ей благодарна», — повторяла актриса.

А потом к ней снова пришла любовь: на этот раз — к итальянскому принцу. Он сделал ей предложение, увез в Италию, но перед самым венчанием бросил без объяснения причин. После этого Мишель поклялась больше не влюбляться: слишком больно потом… Она решила оставаться одной — так проще.

Бедность и болезнь

