Скрывать мужчин и не бояться эпизодов: в чем рецепт успеха звезды сериала «Кухня» Елены Подкаминской

Елена Подкаминская обрела огромную популярность с появлением на экранах сериала «Кухня». Сегодня популярная актриса с успехом совмещает многодетное материнство и карьеру в кино и театре.
Елена Подкаминская: детство, родители, образование
Актриса Елена Подкаминская родилась в Москве 10 апреля 1979 года. Ее семья была связана с искусством: отец Илья Подкаминский – основатель студии «Радуга» в городе Щербинка, позднее возглавил администрацию поселения Роговское. Мать Светлана Евгеньевна – дирижер ансамбля «Орфей», а также музыкальный руководитель основанного мужем учреждения.
Маленькая Елена Подкаминская с мамой. Фото: соцсети
Елена окончила студию «Радуга», получив в нем начальное актерское образование. И с успехом поступила в Щукинское училище, где обучалась на курсе Александра Ширвиндта. В 2001 году, получив диплом, стала работать в Театре сатиры.
Елена Подкаминская (слева) в молодости с подругой. Фото: соцсети
Елена Подкаминская: театр
В Театре сатиры актриса сыграла в нескольких спектаклях: «Слишком женатый таксист», «Хомо эректус», «Таланты и поклонники», «Средства от наследства», «Распутник», «Кабала святош», Собака на сене». Также Подкаминская появилась на подмостках театра им.Вахтангова, где в 2016 году исполнила моноспектакль «Неосторожная актриса».
Елена Подкаминская в пьесе "Распутник". Фото: Global Look Press
Елена Подкаминская: кино
Вместе с театральной Подкаминская начала строить кинокарьеру. Первой ролью на экране стала горничная в фильме «Неудача Пуаро» - это сериал 2002 года. В том же году Елена появилась в фильме «Джокер», сыграв Лидочку.
Елена Подкаминская в фильме "Несколько простых желаний". Кадр из фильма
В 2004 году актриса снялась в сериале «Ландыш серебристый». Затем было несколько проектов, которые больше повлияли на опыт актрисы, чем на ее популярность - Елена не отказывалась от маленьких ролей и эпизодов. А вот наиболее заметными стали проекты «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, где Елена исполнила роль секретарши, комедии «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины».
Елена Подкаминская и Марк Богатырев в сериале "Кухня". Кадр из сериала
Счастливым билетом для Подкаминской стал сериал «Кухня», прославивший ее по-настоящему. На СТС сериал вышел в 2012 году и вызвал шквал восторгов от телезрителей. Его продлили на несколько сезонов, а героиня Подкаминской, Виктория Сергеевна, директор ресторана, сделала ее знаменитой и узнаваемой на улицах.
Елена Подкаминская в фильме "Кухня в Париже". Кадр из фильма
«Кухня» с СТС переместилась на большой экран в 2014 году – был снят полнометражный фильм «Кухня в Париже». После него Подкаминская снималась в кулинарном сериале до 2016 года. Еще один большой проект – «ИП Пирогова» - в 2018 году удвоил славу актрисы. В нем она сыграла бизнес-леди из кондитерской сферы Веру Пирогову. Комедия полюбилась зрителям и поклонникам творчества Подкаминской и получила продолжение.
Елена Подкаминская в сериале "ИП Пирогова". Кадр из сериала
В 2021 году на экраны вышел еще один успешный проект – «Жена олигарха», в котором Подкаминская исполнила главную роль. Злоключения героини, лишивсейся сладкой жизни в Лондоне и начавшей все с чистого листа в российской глубинке зрители с удовольствием смотрели несколько сезонов, до 2023 года.
Также Подкаминская снялась в сериалах «Последний аксель» (2021), «Манюня» (2021), «Ева, рожай!» (2022), «На выдохе» (2022).
Елена Подкаминская в сериале "Ева, рожай". Кадр из сериала
Елена Подкаминская: другие проекты
Актриса принимала участие в шоу «Танцы со звездами», на паркет она вышла осенью 2013 года. Пару ей составил танцор Андрей Карпов. По итогам сезона их дуэт занял первое место.
Елена Подкаминская и Петр Чернышев в шоу "Ледниковый период"
В 2014 году Подкаминская стала участницей шоу «Ледниковый период». На лед она выходила вместе с фигуристом Петром Чернышевым. Из пара взяла приз зрительских симпатий.
В 2015 году актриса снялась в клипе Эмина Агаларова «Забыть тебя».
Елена Подкаминская: личная жизнь
Свою личную жизнь актриса оберегает от публики и старается не афишировать. Она была замужем дважды. Первым мужем Елены был бизнесмен Александр Пляцевой. Они поженились в 2009 году, через год у них появилась дочка Полина. Но брак распался в 2015 году.
Елена Подкаминская с дочкой Полиной. Фото: соцсети
Во время съемок «Кухни» в 2014 году поползли слухи о романе Подкаминской с коллегой по сериалу Марком Богатыревым, который играл роль возлюбленного ее героини. Сам актер признавался в одном из интервью, что был влюблен в Елену. Но были ли у них отношения, так и осталось тайной, потому что уточнять подробности мужчина не стал.
Марк Богарев. Фото: Global Look Press
В 2017 году Подкаминская рассекретила свою вторую беременность. Актриса не афишировала личное, сначала об ее интересном положении стали догадываться подписчики, позже, когда скрывать фигуру стало сложно, Елена подтвердила слухи. А вот про отца ребенка актриса не проронила ни слова.
Елена Подкаминская с дочкой Евой. Фото: соцсети
В августе 2017 года Подкаминская стала мамой второй раз. У нее были домашние роды, на свет появилась дочка Ева. Позже стало известно, что актриса вышла замуж, избранником звезды и отцом малышки стал Денис Гущин. Свадьба была тайной, прошла в кругу близких.
Елена Подкаминская с сыном Сашей. Фото: соцсети
Многодетной мамой Подкаминская стала в феврале 2020 года. На свет появился сын Александр, на тот момент актрисе было 40 лет. Знаменитость довольно быстро вернулась в прежние объемы и сейчас при росте 170 см весит 62 кг. А поклонники просто в восторге от фигуры актрисы - в свои 43 года она обладает формами на зависть и часто балует фолловеров кадрами в бикини. Кстати, на пике популярности «Кухни» ее горячие фото украсили страницы мужского журнала Maxim.
Елена Подкаминская сегодня
В настоящее время Подкаминская совмещает материнство и съемки. В 2023 году на экраны выходит сериал «Мы» с участием Елены. Также в картине задействованы Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Егор Корешков.