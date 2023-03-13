Скрывать мужчин и не бояться эпизодов: в чем рецепт успеха звезды сериала «Кухня» Елены Подкаминской

В 2014 году Подкаминская стала участницей шоу «Ледниковый период». На лед она выходила вместе с фигуристом Петром Чернышевым. Из пара взяла приз зрительских симпатий.

В 2015 году актриса снялась в клипе Эмина Агаларова «Забыть тебя».

Елена Подкаминская: личная жизнь

Свою личную жизнь актриса оберегает от публики и старается не афишировать. Она была замужем дважды. Первым мужем Елены был бизнесмен Александр Пляцевой. Они поженились в 2009 году, через год у них появилась дочка Полина. Но брак распался в 2015 году.