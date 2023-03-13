Все «в шоке» от звезды: как Сергей Зверев крутил романы и почему рассорился с приемным сыном

Сергей Зверев — самый знаменитый стилист России. Он привык эпатажно одеваться и вести себя, а самым его известным выражением стало: «Звезда в шоке!»
Сергей Зверев: детство
Сергей Зверев в детстве. Фото: соцсети
Сергей Зверев родился 19 июля 1963 года в Сибири, в небольшом поселке поблизости от Иркутска. Мама работала технологом на мясокомбинате. А отец был железнодорожным слесарем. Он часто забирал маленького Сережу из детского сада и катал на мотоцикле, и это были самые радостные дни в жизни мальчика.
А потом на этом же мотоцикле отец и разбился. Сергей и его старший брат Саша остались с мамой. Став взрослым, он не раз благодарил маму за строгое воспитание и за то, что она научила его упорным трудом добиваться цели. Вскоре мама вышла замуж, и отчим перевез семью в Казахстан.
Сергей Зверев: парикмахер и стилист
Сергей Зверев в армии. Фото: соцсети
Сергей старательно учился, потом служил в армии, был даже секретарем комсомольской организации… Однако в мечтах он видел себя за парикмахерским креслом — интереснее всего ему было придумывать прически. И начал осуществлять свою мечту, поступив в ПТУ и обучаясь сразу трем профессиям, в том числе — парикмахерскому искусству.
Сергей участвовал в конкурсах, и однажды его мастерство заметила Долорес Кондрашова — тренер советской сборной парикмахеров. И не только мастерство.
Долорес Кондрашова. Фото: wikipedia.org. Авторство: Берберов Иван. Собственная работа
Обаятельный молодой парикмахер понравился Долорес, между ними вспыхнул роман, и Кондрашова помогла парню из Усть-Каменогорска перебраться в Москву. С ее помощью у Сергея появились знаменитые клиентки.
Одной из первых стала ведущая Татьяна Веденеева, за ней последовали другие звезды... Вскоре Зверев уже стриг и причесывал Лайму Вайкуле, Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко — первых дам Советского Союза.
Сергей Зверев: авария и пластические операции
Сергей Зверев до и после пластики. Фото: соцсети
Его карьера резко пошла вверх, имя Зверева стало известно всей стране. А в середине 90-х с ним случилась беда: он попал в страшную аварию. Позднее стилист вспоминал, что его лицо тогда превратилось в кровавое «месиво». Пришлось делать пластическую операцию, чтобы спасти лицо. Для начала хирурги сделали ему ринопластику.
Потом Сергей Зверев снова обратился к пластике — решил скорректировать губы, подбородок и скулы. Лицо стилиста изменилось до неузнаваемости. Но на его карьере это отразилось, скорее, положительно. Именно в 90-х годах он трижды побеждал на чемпионатах мира и Европы по парикмахерскому искусству.
Сергей Зверев: музыка, кино, ТВ
Сергей Зверев и Алла Пугачева. Фото: Фото: Global Look Press
Зверев стал личным стилистом Пугачевой, и она помогла ему войти в мир музыки. В 2006 году он спел песню «Алла», потом в его репертуаре появились другие композиции, вышел альбом «Ради тебя».
Во второй альбом — «Звезда в шоке!» — вошли уже 22 песни в исполнении Зверева. Самый знаменитый стилист страны пел вместе с Еленой Галицыной, Дианой Шараповой, Dj Nil… В 2017-м он появился в программе Станислава Костюшкина — «Очень караочен», где исполнил свои хиты.
Энергии Зверева хватало на все: он снялся в фильме «Папараца», в сериалах «Клуб», «СашаТаня», «Новогодние сваты». Кроме того, Сергей Зверев сыграл в спектакле «Бюро счастья», который поставила Людмила Гурченко.
Сергей Зверев: доходы
Сергей Зверев любит носить корону. Фото: Global Look Press
В 2021 году, согласно поданной Зверевым декларации, на его банковском счету скопилась сумма в 300 тысяч рублей. Известно, что у него имеются две квартиры в Москве — их площадь составляет 55 и 95 квадратных метра.
Не так давно Сергей Зверев заявил, что ищет спонсоров — он решил создавать дизайнерские коллекции и уже готов представить множество эскизов. Стилист даже сам мог бы демонстрировать наряды на подиуме — его данные (75 кг при росте 187 см) вполне позволяют это делать. Он признался, что из-за закрытия салонов находится на грани разорения.
Сергей Зверев: личная жизнь
Сергей Зверев и Ирина Понаровская. Фото: соцсети
Сергей с юности привык тщательно следить за собой — он всегда выглядит безупречно, появляется на публике с идеальной укладкой, не пренебрегает макияжем.
Сергей Зверев и Саша Project. Фото: кадр из клипа «Говорила мама»
У Сергея были романы с самыми яркими звездами — Ириной Понаровской, Натальей Ветлицкой, Ириной Билык, экс-солисткой «Блестящих» Юлианной Лукашевой, певицей Сашей Project (Александрой Гинзбург)… Четыре раза он был официально женат.
Сергей Зверев: приемный сын
Сергей Зверев с сыном Сергеем Зверевым-младшим. Фото: Global Look Press
Только вот ни в одном из браков у него не родились дети. Зато он усыновил мальчика. Сергей Зверев-младший долгое время был уверен, что он — родной сын, пока однажды не узнал правду. К тому времени отношения между отцом и сыном разладились.
Сергей-младший не захотел продолжать дело отца — решил стать ди-джеем, что очень не понравилось стилисту. Потом сын женился против воли отца. Вскоре развелся, женился во второй раз – снова не получив одобрения Зверева-старшего…
Узнав о том, что он приемный, Сергей принялся искать своих настоящих родителей. Он участвовал в многих ток-шоу, на которые приходили люди, заявлявшие, что Сергей — их родной сын, однако экспертиза ни разу не подтвердила их родства. Наконец, биологическая мать Сергея Зверева-младшего отыскалась: ею оказалась Виктория Парфенова из Иркутска.
Что же касается усыновившего его Зверева-старшего, то сейчас он общается с сыном только через своих администраторов. Сын же не раз повторял в эфире ток-шоу, что хотел бы помириться, но при этом не забывал намекнуть, что ему не помешала бы материальная поддержка.
Сергей Зверев сейчас
Сергей Зверев в очередной короне. Фото: Global Look Press
В последнее время Звереву пришлось закрыть часть своих московских салонов – сам он объяснял это повысившейся стоимостью аренды. К тому, что из России ушли многие иностранные бренды, стилист отнесся довольно спокойно: по его мнению, в нашей стране хватает собственных талантов, которые нужно развивать.
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Сергей Анатольевич активно участвует в жизни отечественного шоу-бизнеса — например, «отметился» в модельном проекте Mariway, был членом жюри показа Moscow fashion show. А еще звездный стилист появился на экране в документальном фильме «Королевы красоты. Проклятие короны».
Кроме того, он часто дает интервью, в которых рассказывает о своей дружбе с Аллой Пугачевой, не жалея пикантных подробностей. Словом, его жизнь по-прежнему бьет ключом!