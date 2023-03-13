Все «в шоке» от звезды: как Сергей Зверев крутил романы и почему рассорился с приемным сыном

Сергей Зверев родился 19 июля 1963 года в Сибири, в небольшом поселке поблизости от Иркутска. Мама работала технологом на мясокомбинате. А отец был железнодорожным слесарем. Он часто забирал маленького Сережу из детского сада и катал на мотоцикле, и это были самые радостные дни в жизни мальчика.

А потом на этом же мотоцикле отец и разбился. Сергей и его старший брат Саша остались с мамой. Став взрослым, он не раз благодарил маму за строгое воспитание и за то, что она научила его упорным трудом добиваться цели. Вскоре мама вышла замуж, и отчим перевез семью в Казахстан.

Сергей Зверев: парикмахер и стилист

