Снимался у Тарковского, победил рак, стал режиссером: как сложились карьера и личная жизнь Филиппа Янковского

Сын Олега Янковского и Людмилы Зориной Филипп сегодня востребован как киноактер. За последние годы на экраны, большие и маленькие, вышло множество проектов. Актер ведет достаточно закрытый образ жизни, но скрывать свой диагноз в какой-то момент не стал.

Филипп Янковский: детство, родители

Филипп Янковский родился в Саратове 10 октября 1968 года. Его родители – популярные советские актеры Олег Янковский и Людмила Зорина. Своих родителей с самого детства Филипп видел по телевизору. А дома у них часто собирались знаменитые коллеги.