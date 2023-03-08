Снимался у Тарковского, победил рак, стал режиссером: как сложились карьера и личная жизнь Филиппа Янковского

Сын Олега Янковского и Людмилы Зориной Филипп сегодня востребован как киноактер. За последние годы на экраны, большие и маленькие, вышло множество проектов. Актер ведет достаточно закрытый образ жизни, но скрывать свой диагноз в какой-то момент не стал.
Филипп Янковский: детство, родители
Филипп Янковский родился в Саратове 10 октября 1968 года. Его родители – популярные советские актеры Олег Янковский и Людмила Зорина. Своих родителей с самого детства Филипп видел по телевизору. А дома у них часто собирались знаменитые коллеги.
Олег Янковский и Людмила Зорина. Фото: Global Look Press
Мама с папой много времени посвящали работе, поэтому часто брали маленького Филиппа с собой. Неудивительно, что он рано начал сниматься. Дебютом стала картина «Зеркало» Андрея Тарковского, где 5-летний Филипп сыграл мальчика Алексея. И быстро решил, что станет актером, как родители.
Маленький Филипп Янковский в фильме "Зеркало". Фото: Global Look Press
После школы Янковский-младший нисколько не колеблясь, отправился в Школу-студию МХАТ. Он легко преодолел вступительные испытания и был зачислен на курс Олега Табакова. Мэтр стал вторым отцом Филиппу, у них сложились очень крепкие и доверительные отношения, Олег Павлович поддержал его в получении режиссерского образования - параллельно Янковский начал получать его во ВГИКе.
Филипп Янковский и Олег Табаков. Фото: Global Look Press
Также Табаков был рядом, когда в 2009 году ушел из жизни Олег Янковский. Трагедия постигла не только семью легендарного актера, но и всех поклонников талантливого деятеля. Янковский-младший очень тяжело пережил утрату. В 2016 году он снял документальный фильм в честь отца.
Филипп Янковский: кино
Сниматься в кино Филипп Янковский начал с первого курса вуза, в 1986 году. И стартовал сразу с главной роли – в ленте «Сентиментальное путешествие на картошку» сыграл первокурсника. В 90-е снимался не так много, это были ленты «Афганский излом», «Зона Любэ», «Иван Тургенев», «День полнолуния». Больше внимания Филипп уделял съемкам клипов – их он снял тогда порядка полусотни и даже в 1997 году был номинирован на премию «Овация» как лучший режиссер музыкального видео.
Филипп Янковский в молодости в фильме "Бременские музыканты". Кадр из фильма
Однако популярность к Янковскому-младшему пришла в 2000 году благодаря картине «Бременские музыканты. Он сыграл Трубадура. Кстати, Олег Янковский сыграл вместе с сыном, воплотив на экране отца героя, Трубадура-старшего.
Затем занялся производством фильмов. В качестве режиссера Янковский-младший дебютировал в 2002 году с картиной «В движении», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Открытие года». Затем были «Статский советник» (2005), «Меченосец», (2006), «Каменная башка» (2008).
Возвращение Янковского как актера в кино состоялось в 2011 году. Он снялся в фильме «Распутин» с Жераром Депардье, сыграв князя Юсупова. После чего ежегодно радовал поклонников своими появлениями в различных проектах: в 2012 году – «Любовь с акцентом», в 2013 – сериалах «Три мушкетера» и «Гетеры майора Соколова», в 2014 – «Охотники за головами» и «Чудотворец».
Филипп Янковский в сериале "Гетеры майора Соколова". Кадр из сериала
В 2016 году Янковский снялся в многосерийной драме о шестидесятниках «Таинственная страсть», через два года появился в исторической ленте «Свидетели», в 2019-м – в сериале «Секта».
В 2021 году Янковский исполнил роль главного персонажа в сериале «Иван Денисович», за которую получил премию «Золотой орел» в соответствующей номинации. Также сыграл С-4711 в экранизации антиутопии «Мы». Успех актеру принесли и такие проекты, как сериал «Контейнер», продленный на несколько сезонов, а также «Карамора» Данилы Козловского.
Филипп Янковский на премии "Золотой орел". Фото: Global Look Press
В 2022 году нашумевшим стал сериал «Монастырь» с участием Янковского. Дело в том, что шестисерийный проект стал дебютным для блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, и внимание миллионов ее поклонников было пристальным. Отзывы после первых серий были восторженными, но по окончании сериала посыпалась критика – больше к идее сериала, нежели чем к актерской игре.
Филипп Янковский с Анастасией Ивлеевой в сериале "Монастырь". Кадр из сериала
В 2023 году Филипп Янковский задействован в двух проектах – драме «Самая большая Луна» и сериале «Царская прививка».
Филипп Янковский: театр
Янковский-младший имеет театральный опыт. Он сыграл в МХТ им. А.Чехова постановке Константина Богомолова «Карамазовы», а также в пьесе Dreamworks режиссера Виктора Рыжакова.
Филипп Янковский в пьесе Dreamworks. Фото: Global Look Press
Филипп Янковский: личная жизнь
В личной жизни Филипп Янковский обрел счастье с актрисой Оксаной Фандерой. Они поженились в 1990 году, а осенью уже родился первенец Иван.
Филипп Янковский и Оксана Фандера. Фото: Global Look Press
Через пять лет они стали родителями снова, на этот раз родилась дочка Елизавета. Дети пошли по стопам родителей и стали актерами. А в 2021 году Иван сам стал отцом – в браке с Дианой Пожарской родился сын Олег, названный в честь прославленного пращура Янковских.
Филипп Янковский с детьми Иваном и Елизаветой. Фото: соцсети
Филипп Янковский: здоровье
Янковский смог победить онкологию. В 2014 году ему диагностировали фолликулярную лимфому третьей стадии. В СМИ тогда сообщали, что он перенес семь курсов химиотерапии. Он очень похудел, осунулся, стал буквально неузнаваем. Сам актер хранил молчание, о заболевании знали тогда лишь родные. Лечился Янковский в Израиле.
В 2016 году, когда все осталось позади, Янковский нарушил молчание и сообщил, что полностью излечился. Сейчас при росте 180 см его вес составляет около 78 кг.
Филипп Янковский сегодня
Актер предпочитает вести закрытую от посторонних жизнь, новости о нем поклонники узнают через микроблоги жены или детей. Актер востребован в профессии и активно снимается в новых кинопроектах.