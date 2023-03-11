Знаменитые мужчины, отметившие пополнение в семействе далеко не в первый раз

Такая большая семья, что никто особо и не заметит. А если серьезно, то не каждый мужчина готов взять на себя такую ответственность. «Телепрограмма» представляет знаменитостей, которым жены в очередной раз подарили счастье отцовства.

Джуд Лоу (50 лет)

Звезда «Молодого папы» и «Фантастических тварей» стал отцом в седьмой раз.

Официальных объявлений не было, событие сильно секретили (первенец у пары появился еще три года назад, а имя и пол его до сих пор не раскрыты!), но британского актера папарацци все же сняли в лондонском аэропорту Хитроу вместе с супругой Филиппой Коэн. Семья везла коляску, где лежал новорожденный младенец.

С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему двоих сыновей и дочь. В 2009-м у актера родилась дочь в отношениях с моделью Самантой Бёрк, в 2015-м - дочь от певицы Кэтрин Хардинг.

Эдуард Бояков (58 лет)