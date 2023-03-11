Знаменитые мужчины, отметившие пополнение в семействе далеко не в первый раз

Такая большая семья, что никто особо и не заметит. А если серьезно, то не каждый мужчина готов взять на себя такую ответственность. «Телепрограмма» представляет знаменитостей, которым жены в очередной раз подарили счастье отцовства.
Джуд Лоу (50 лет)
Звезда «Молодого папы» и «Фантастических тварей» стал отцом в седьмой раз.
Официальных объявлений не было, событие сильно секретили (первенец у пары появился еще три года назад, а имя и пол его до сих пор не раскрыты!), но британского актера папарацци все же сняли в лондонском аэропорту Хитроу вместе с супругой Филиппой Коэн. Семья везла коляску, где лежал новорожденный младенец.
С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему двоих сыновей и дочь. В 2009-м у актера родилась дочь в отношениях с моделью Самантой Бёрк, в 2015-м - дочь от певицы Кэтрин Хардинг.
Эдуард Бояков (58 лет)
Детей много не бывает, считает режиссер (с тремя из четверых в текущем браке). Фото: соцсети
Худрук «Нового театра» Эдуард Бояков стал отцом в шестой раз.
Радостное событие произошло в январе, но рассказал об этом постановщик совсем недавно.
- Я безмерно счастлив, что в моей жизни есть жена, - отметил Эдуард. - Мы живем в венчаном браке. Нашему ребенку сейчас исполняется 40 дней. Завтра крестины. Это нечеловеческое счастье, к которому приводит не какой-то расчет.
Как и Джуд Лоу, объявлять имя ребенка и пол режиссер не стал. Матерью ребенка стала вторая супруга театрального педагога, которую зовут Людмила. Бояков познакомился с ней в 2011 году. Помимо новорожденного малыша у пары еще трое детей: дочь Анна и сыновья Захар и Савва. Кроме того, у режиссера есть две взрослые дочери от первого брака.
Марк Энтони (54 года)
У Энтони шестеро детей от предыдущих жен. Фото: соцсети
Американский певец и звезда фильма «Гнев» станет отцом в седьмой раз совсем скоро.
Бывший муж Дженнифер Лопес теперь счастлив в браке с вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная - 2021» Надей Феррейра.
«Лучший подарок ко Дню святого Валентина! - написал артист в соцсетях. - Спасибо Богу за это огромное благословение в нашей жизни».
А с нынешней супругой это их первый ребенок. Фото: соцсети
Для Феррейры этот ребенок будет первым, для Энтони - седьмым. У исполнителя уже есть шестеро детей от предыдущих отношений: близнецы Эмме и Макс - от Дженнифер Лопес, дочь Ариана и сын Чейз - от Дебби Росадо, Кристиан и Райан - от Дайанары Торрес.
Райан Рейнольдс (46 лет)
Фото: Global Look Press
Один из главных красавчиков Голливуда и звезда франшизы «Дэдпул» стал отцом в четвертый раз.
Мир узнал об этом из публикации в соцсетях жены Рейнольдса - актрисы Блейк Лайвли. Она поделилась фотографией с супругом и его матерью, Тэмми Рейнольдс. «Puppy Bowl Sunday 2023. Была занята», - подписала публикацию знаменитость, обыграв название известного шоу-матча Супербоул, финала Национальной футбольной лиги США.
Это старое фото - вшестером они пока фотографам не попадались. Фото: Legion-Media
В кадре актриса в черной майке и джинсах стоит между мужем и свекровью во время просмотра Суперкубка в гостиной и весело улыбается. Исходя из того, что еще недавно жена Рейнольдса была беременна, все сделали очевидный вывод - актриса родила. У пары, сыгравшей свадьбу в 2012 году, уже есть общие дети: дочери Джеймс, Инес и Бетти.
Сарик Андреасян (38 лет)
Сарик поддерживал Лизу в роддоме. Фото: соцсети
Режиссер трэш-комедий и драм с Дмитрием Нагиевым стал отцом в третий раз.
Кинематографист опубликовал фотографии со своей супругой, актрисой Лизой Моряк, а также с новорожденной дочерью, имя которой предпочел не раскрывать.
Старшие сыновья рады сестренке. Фото: соцсети
От предыдущего брака с моделью Аленой Тимченко у Сарика есть двое детей: сыновья Мартин и Марк.
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- Моя девочка родила девочку! - радостно сообщил многодетный отец. - 19 февраля, в 18.12, стоя в коридоре у палаты, я услышал аплодисменты и ура! Рожала Лиза, а всплакнул и вспотел в ожидании я. У нас все прекрасно! Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода.