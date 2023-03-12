Ирина Понаровская: «Я отсудила пенсию. И здорова без таблеток!»

Вдень рождения у самой стильной певицы позднего СССР большой сольный концерт. Ирина Витальевна часто появляется в музыкальных телешоу - держит себя в хорошей творческой и физической форме. А о личном Понаровская рассказала в книге откровений «Честно говоря». Мы выбрали интересные фрагменты.
О победе в суде и пластике
«Да, представьте себе, отсудила пенсию, и на минуточку - это 240 тысяч за десять лет недоплаты. Я получала минималку после сорока с лишним лет работы на сцене и всяких международных наград. И после того, как получила звание заслуженной, меня целый год мурыжили и не начисляли положенные 30 тысяч в месяц (надбавка за звание. - Авт.).
А здесь какая-то тетя Мотя непонятного возраста пишет со скрытого аккаунта: «Ну, конечно, ей больше всех нужны деньги, не хватает на пластические операции». А сколько стоят мои платья, которыми они любуются и всю жизнь любовались, им же не приходит в голову. Читаю все это, но меня вообще не трогает. Будь я на их месте, а они на моем, публичными людьми, возможно, мне бы тоже пришлось их себе придумать. «Хватит делать пластические операции!» - не дает покоя эта тема еще одной даме.
И это она говорит мне, которая за всю жизнь сделала только две пластики: несколько лет назад в Америке блефаропластику (омоложение кожи вокруг глаз. - Авт.), а прошлым пандемийным летом небольшую подтяжку нижней трети лица в Петербурге. Я столько операций пережила по здоровью, что мне только под нож ложиться и жир где-то высасывать. Нет уж, я лучше поголодаю и сама похудею, чем оперативные методы»!»
О лечебном голодании
Фото: соцсети
«Все началось с того, что в 25 лет врачи сказали, что у меня никогда не будет детей. Вместо того чтобы отчаиваться, я твердо решила, что это не про меня. У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя тюбаж - очищение печени. Кстати, трое суток вообще не считается голоданием, это всего лишь разгрузка.
Она тоже хороша, но лечебный процесс начинается только с четвертых суток: сначала очищаются все внутренние органы, затем начинается забирание белка из жировых клеток и так далее. Это очень серьезная вещь, это все надо изучать и любить. А любить можно только по результату. Когда человек его видит и чувствует, то сразу все понимает…
После того как похоронила маму, давление подскакивало до 200, потому что четыре года ухаживала за ней и все это время забывала о себе, не следила за самочувствием. Хотелось помогать растить внуков, а сил не было ни на что. Но и в этих случаях помогли голодание и моя система питания. 30 суток ничего не есть - вода и все!
Это, конечно, тяжело, ничего не могу сказать. Вот сейчас у меня закончился 15-дневный курс, и я была в активе. Да, ходила тихо, медленно, но тем не менее была не только в адеквате, а даже с более обостренными мыслями и реакциями. В эту мою систему много лет никто не верил, надо мной смеялись и крутили у виска, а я, перенеся девять операций только на почки, сейчас абсолютно здоровый человек. Есть только одна проблема - с позвоночником, но это наследственное, от мамы.
А что касается внутренних органов - вот только сейчас прошла очередное обследование - у меня здоровые печень и кишечник, идеальное количество холестерина. А я ведь не принимаю таблеток - вообще никаких. Только голодание, правильное питание, ходьба и умеренный спорт. У меня были проблемы с тазобедренными суставами, но я их расходила».
О сыне и бывшем муже
Самые близкие и дорогие: сын Понаровской Энтони с женой и детьми. Фото: соцсети
«Счастье в том, что у меня есть сын, с которым мы бесконечно близки… Я счастлива, что он мне дан, что он у меня есть, потому что при всех моих болячках, при всех экспериментах, которые себе устраивала, чтобы быть красивой, то, что он появился, - настоящее чудо…
Сын с невесткой уже 14 лет вместе (у певицы внук и внучка. - Авт.), а ведь были моменты, когда оба с разных телефонов они мне звонили и просили приехать, потому что у них были разногласия. Я приехала, семья возобновилась…
Сын категорически не хочет общаться с отцом (экс-муж Понаровской певец Вейланд Родд. - Авт.), причем еще с 4-летнего возраста. В какой-то период, когда Энтони был еще маленьким, мне пришлось лишить Вейланда общения, поскольку он украл у меня сына, хотя, когда мы развелись, ребенок на воспитание был присужден судом мне.
Я затронула этот вопрос сразу, потому что знала, что у него есть какие-то притязания на сына. Он хотел сделать мне больно, а это был отличный способ - это обычная же история в таких случаях. К тому же Энтони рассказывал, что папа там «с какими-то чужими тетями». Вот я временно через гороно и лишила его общения.
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И сын мне сказал на это буквально следующее: «Спасибо, что ты не отвозишь меня к папе»… Но я ему объяснила, что это все-таки его отец и другого нет, поэтому как только он решит с ним встретиться, он может это сделать. Но никогда такого желания у сына не было и нет до сих пор. Ни одного раза в жизни он не спросил меня, а можно ли ему как-то с отцом повидаться.
Я даже сама намекала на это, на что Энтони сказал, что хоть и был тогда маленьким, но до сих пор помнит, как я плакала. Жаль, конечно, отец есть отец. Я виновата в том, что выбрала ему такого отца, да, но я несу за это свою ответственность: заменяла сыну и отца, и мать…
Кстати, у Вейланда не отнять много хороших настоящих мужских качеств, и он был очень заботливый, как и сын сейчас. Но… у мужа была одна безграничная беда: он имел все, что двигается, а если не двигается, то он подкидывал ногой и тоже это имел. Это патология. Все мои браки рассыпались по этой же причине».
Ее лучшие песни
- «Рябиновые бусы»
- «Ты мой бог»
- «Знаю: любил»
- «Я больше не хочу»
- «Женщина всегда права»