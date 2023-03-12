Ирина Понаровская: «Я отсудила пенсию. И здорова без таблеток!»

«Все началось с того, что в 25 лет врачи сказали, что у меня никогда не будет детей. Вместо того чтобы отчаиваться, я твердо решила, что это не про меня. У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя тюбаж - очищение печени. Кстати, трое суток вообще не считается голоданием, это всего лишь разгрузка.

Она тоже хороша, но лечебный процесс начинается только с четвертых суток: сначала очищаются все внутренние органы, затем начинается забирание белка из жировых клеток и так далее. Это очень серьезная вещь, это все надо изучать и любить. А любить можно только по результату. Когда человек его видит и чувствует, то сразу все понимает…

После того как похоронила маму, давление подскакивало до 200, потому что четыре года ухаживала за ней и все это время забывала о себе, не следила за самочувствием. Хотелось помогать растить внуков, а сил не было ни на что. Но и в этих случаях помогли голодание и моя система питания. 30 суток ничего не есть - вода и все!

Это, конечно, тяжело, ничего не могу сказать. Вот сейчас у меня закончился 15-дневный курс, и я была в активе. Да, ходила тихо, медленно, но тем не менее была не только в адеквате, а даже с более обостренными мыслями и реакциями. В эту мою систему много лет никто не верил, надо мной смеялись и крутили у виска, а я, перенеся девять операций только на почки, сейчас абсолютно здоровый человек. Есть только одна проблема - с позвоночником, но это наследственное, от мамы.

А что касается внутренних органов - вот только сейчас прошла очередное обследование - у меня здоровые печень и кишечник, идеальное количество холестерина. А я ведь не принимаю таблеток - вообще никаких. Только голодание, правильное питание, ходьба и умеренный спорт. У меня были проблемы с тазобедренными суставами, но я их расходила».

О сыне и бывшем муже