Что ждет россиян в весенний ретроградный Меркурий

С 21 апреля по 15 мая у нас снова появится возможность свалить всю вину на неудачи на ретроградный Меркурий. Опоздали ли вы на важную встречу, прошли мимо своей судьбы или попались на удочку аферистов? Во всем виноват он – ретро-Меркурий родимый.
А если серьезно, то предупрежден - значит вооружен. О том, какие действительно опасности и возможности таит весенний ретроградный Меркурий Teleprogramma.pro рассказала астролог Анна Савельева.
«Сам по себе ретро-Меркурий не опасен, как о нем привыкли думать и винить его во всех бедах. Я очень люблю этот период, так как в это время можно завершить все то, что долго тянется, - поясняет Анна.
- Например, что-то починить, сделать ремонт, исправить ошибки как в отношениях, так и на бумажных носителях. Например, если вы допустили ошибку при регистрации фирмы или квартиры, ретроградный Меркурий позволит максимально легко и быстро это сделать».
По словам Анны, в этот период, особенно на убывающую Луну, можно похудеть и увидеть быстрый результат, при условии, что вы начали тренироваться заранее. Ведь затевать что-то новое в такое время не самая лучшая затея. Все идеи, которые пришли в этот период, обречены на провал, а реализация важного дела может затянуться.
Во время ретроградного Меркурия люди делают много ошибок в документах, машины, купленные в такие дни, ломаются или же возникают какие-то скрытые проблемы.
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Анна Савельева. Фото: личный архив
«А так как в апреле-мае ретро - Меркурий находится в соединении с Ураном и еще в тельце (Венера), то тут может возникнуть мимолетное желание сделать что-то лишнее, например, отправить мошенникам деньги, - объясняет Анна. - Ведь Венера отвечает не только за красоту, а еще и за накопления, и за финансы. И тут вас могут подстерегать большие непредвиденные и необдуманные траты».
По словам Анны, существуют люди с иммунитетом на ретроградный Меркурий. Это те личности, у кого он есть в натальной карте, те, кто родился с ретро - Меркурием. Они всю жизнь с ним живут и уже научились управлять этой энергией.
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