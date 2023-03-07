Что ждет россиян в весенний ретроградный Меркурий

С 21 апреля по 15 мая у нас снова появится возможность свалить всю вину на неудачи на ретроградный Меркурий. Опоздали ли вы на важную встречу, прошли мимо своей судьбы или попались на удочку аферистов? Во всем виноват он – ретро-Меркурий родимый.

А если серьезно, то предупрежден - значит вооружен. О том, какие действительно опасности и возможности таит весенний ретроградный Меркурий Teleprogramma.pro рассказала астролог Анна Савельева.