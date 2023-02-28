Пригожин о Носкове: «Я вложил в него больше $3 миллионов — моего имени даже нет в «Википедии», что я был его продюсером!»

В новом интервью известный продюсер Иосиф Пригожин поднял свою старую больную тему о неблагодарности артистов, которых он раскручивал.

«Когда артист становится знаменитым или богатым, с ним приходится знакомиться заново. Я не знаю, что в их головах происходит, но туман наступает очень быстро, и они забывают корни. Это как забыть родителей, забыть близких, — заявил 53-летний бизнесмен в шоу «Злые языки». — По молодости, когда ты дышишь жизнью артиста — это одно. Во всех артистов, с которыми работал, я вкладывал время, жизнь и душу. И деньги».

Пригожин отметил, что успешные певцы легко кидают продюсера, и того не защищает ни контракт, ни закон. Однажды Иосиф даже придумал схему: брать на имя звезды кредит, и пусть артист сам несет финансовую ответственность за свою раскрутку.

А после он объявил, что сейчас скажет нечто, чего не говорил еще ни в одном интервью. И это откровение касается Николая Носкова.

«Я вложил больше трех миллионов долларов в Николая Носкова. Моего имени даже нет в «Википедии», что я был у него продюсером! Клипы снимал, песни записывал — это я все оплачивал! Он остался должен, свалил на Тибет, потом случилось с ним несчастье, я не стал на это обращать внимание. Понимаете, да? Но, тем не менее, сам факт остается фактом», — возмутился Пригожин.

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