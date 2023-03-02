Пирсинг, дайвинг, мечта о кока-коле: 10 фактов о Романе Костомарове, которых вы не знали

Внимательные зрители давно заметили пирсинг Костомарова: у него проколото ухо и вдета серьга. На этот шаг он когда-то пошел, чтобы быть похожим на своего кумира — фигуриста Сергея Пономаренко, который стал олимпийским чемпионом в 1992 году в паре с Мариной Климовой. В то время пирсинг у мужчины выглядел эпатажно и дерзко, это было не принято, и Романа восхищали не только успехи Сергея на льду, но и его смелость.

Факт 4. Не пробовал кока-колу до 12 лет

Когда-то все мальчишки Советского Союза мечтали хоть раз попробовать заморский напиток — таинственную кока-колу. Роман тоже мечтал. Но удалось ему это только в 12 лет — благодаря фигурному катанию: в составе юношеской сборной он посетил Чехословакию. Там кока-кола продавалась свободно, и ребята отвели душу!

Факт 5. Был отличником

Напряженные тренировки не мешали способному парню отлично учиться в школе. Его даже включали в состав школьной делегации для встречи с правительством на Красной площади. Это событие запомнилось Костомарову на всю жизнь, а Красная площадь с тех пор стала его любимым местом в Москве.

Факт 6. У него есть младший брат

И не просто брат, а почти точная копия Романа — они очень похожи, хотя и не близнецы — Денис младше. С тех пор как Роман попал в больницу, Денис почти постоянно находится рядом с ним — как и жена Оксана Домнина.

Факт 7. Костомарова дисквалифицировали за пьяную выходку на соревнованиях

Как признавался фигурист, его первый взрослый турнир в Австрии когда-то обернулся для него скандальной дисквалификацией. В паре с Катей Давыдовой Роман занял третье место: это была большая удача, и ее нужно было отметить! Вместе с другом Вахтангом Мурванидзе они крепко выпили и вернулись на каток.

«Сорвали зачем-то пожарный огнетушитель со стены на трибуне, начали поливать друг друга... Потом уехали в гостиницу продолжать праздник. По телику показывали какой-то боевик, вот и мы намотали на руки полотенца, начали крушить все вокруг. Порезались, стены кровью перепачкали, а после этого поперлись на заправку купить чего-нибудь выпить. По дороге нападали на прохожих из-за кустов...» — вспоминал Костомаров позднее в интервью изданию Spletnik.ru.

За этот всплеск эмоций пришлось дорого заплатить: Романа и Катю вычеркнули из списка участников соревнований, а Федерации фигурного катания РФ пришел внушительный счет из австрийской гостиницы.

Факт 8. Скитался по чердакам

