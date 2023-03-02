Пирсинг, дайвинг, мечта о кока-коле: 10 фактов о Романе Костомарове, которых вы не знали

Роман Костомаров — не идеальная картинка, а живой человек: со своими слабостями и ошибками. Тeleprogramma.pro собрала малоизвестные факты о знаменитом фигуристе: многие из них вас удивят!
Факт 1. Ему не нравилось фигурное катание
Роман с детства был спортивным мальчиком, но о том, чтобы «рассекать» на льду, да еще в паре с девчонкой, он даже не задумывался. Ему больше нравились плавание и гимнастика. Но из этого ничего не вышло: 9-летнему Костомарову объяснили, что в его возрасте уже поздно начинать карьеру гимнаста, а в секцию плавания просто не взяли. Для фигурного катания, строго говоря, он тоже был уже «староват». Но парня взяла под свою опеку тренер Лидия Караваева — она была знакомой родителей Ромы. Его первой партнершей на льду стала дочь Караваевой — Катя. Знакомым мальчишкам Роман не признавался, чем занимается — стеснялся. Говорил, что на каток ходит, чтобы заниматься хоккеем. Потом — что он фигурист-одиночник.
Факт 2. Его семья не имеет отношения к спорту
Многие прославленные фигуристы с рождения росли в спортивной атмосфере. Но не Роман Костомаров. Его родители были далеки от спорта: отец работал электриком, а мама — поваром.
Факт 3. Проколол ухо в честь кумира
Марина Климова и Сергей Пономаренко. Фото: Global Look Press
Внимательные зрители давно заметили пирсинг Костомарова: у него проколото ухо и вдета серьга. На этот шаг он когда-то пошел, чтобы быть похожим на своего кумира — фигуриста Сергея Пономаренко, который стал олимпийским чемпионом в 1992 году в паре с Мариной Климовой. В то время пирсинг у мужчины выглядел эпатажно и дерзко, это было не принято, и Романа восхищали не только успехи Сергея на льду, но и его смелость.
Факт 4. Не пробовал кока-колу до 12 лет
Когда-то все мальчишки Советского Союза мечтали хоть раз попробовать заморский напиток — таинственную кока-колу. Роман тоже мечтал. Но удалось ему это только в 12 лет — благодаря фигурному катанию: в составе юношеской сборной он посетил Чехословакию. Там кока-кола продавалась свободно, и ребята отвели душу!
Факт 5. Был отличником
Напряженные тренировки не мешали способному парню отлично учиться в школе. Его даже включали в состав школьной делегации для встречи с правительством на Красной площади. Это событие запомнилось Костомарову на всю жизнь, а Красная площадь с тех пор стала его любимым местом в Москве.
Факт 6. У него есть младший брат
И не просто брат, а почти точная копия Романа — они очень похожи, хотя и не близнецы — Денис младше. С тех пор как Роман попал в больницу, Денис почти постоянно находится рядом с ним — как и жена Оксана Домнина.
Факт 7. Костомарова дисквалифицировали за пьяную выходку на соревнованиях
Как признавался фигурист, его первый взрослый турнир в Австрии когда-то обернулся для него скандальной дисквалификацией. В паре с Катей Давыдовой Роман занял третье место: это была большая удача, и ее нужно было отметить! Вместе с другом Вахтангом Мурванидзе они крепко выпили и вернулись на каток.
«Сорвали зачем-то пожарный огнетушитель со стены на трибуне, начали поливать друг друга... Потом уехали в гостиницу продолжать праздник. По телику показывали какой-то боевик, вот и мы намотали на руки полотенца, начали крушить все вокруг. Порезались, стены кровью перепачкали, а после этого поперлись на заправку купить чего-нибудь выпить. По дороге нападали на прохожих из-за кустов...» — вспоминал Костомаров позднее в интервью изданию Spletnik.ru.
За этот всплеск эмоций пришлось дорого заплатить: Романа и Катю вычеркнули из списка участников соревнований, а Федерации фигурного катания РФ пришел внушительный счет из австрийской гостиницы.
Факт 8. Скитался по чердакам
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press
В 21 год, уехав в Америку, чтобы тренироваться с Татьяной Навкой в команде Натальи Линичук, Костомаров оказался в сложной ситуации. Денег на то, чтобы снимать жилье, у него не было. Он ночевал то у друзей, то на каких-то чердаках, спал на надувном матрасе, а питался в университетской столовой, изредка позволяя себе булку из «Макдональдса».
Факт 9. Сделал татуировку от отчаяния
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press
В 2013 году, устав ждать предложения руки и сердца от любимого, Оксана Домнина ушла от Романа. Это произвело на фигуриста мощное впечатление: он даже сделал тату на руке — набил текст Love — crucifixion («любовь — распятие»). Потом у влюбленных все наладилось, они помирились, стали мужем и женой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Факт 10. Увлекается дайвингом
Одно из главных увлечений Романа Костомарова — дайвинг: ему всегда нравилось опускаться в морские глубины и наблюдать за подводным миром. Сейчас все близкие фигуриста и поклонники волнуются за его состояние и от всей души желают ему скорейшего выздоровления. Тeleprogramma.pro присоединяется ко всем добрым пожеланиям!