10 скандальных откровений Татьяны Васильевой: враги, любовники и странные поступки эпатажной актрисы

Кажется, в жизни известной актрисы Татьяны Васильевой не осталось никаких тайн: она охотно делится с публикой даже самыми сомнительными эпизодами из своей биографии.
Первой сделала предложение любимому
Анатолий Васильев. Фото: Global Look Press
Девичья фамилия актрисы – Ицыкович. Татьяна всегда считала ее неблагозвучной. Возможно, отчасти из-за этого она поспешила с предложением пожениться, когда влюбилась в актера Анатолия Васильева: ей хотелось не только соединиться с любимым, но и сменить фамилию.
Изменяла мужу с главным режиссером
Играя в Театре сатиры, Татьяна быстро стала одной из прим: главный режиссер Валентин Плучек не скупился на главные роли для молодой актрисы. Позднее Татьяна Васильева признавалась: у нее был длительный роман с Плучеком, причем уже после того, как она стала женой Анатолия Васильева.
Роман с Михаилом Державиным
Михаил Державин. Фото: Global Look Press
На репетициях спектакля «Обыкновенное чудо» Татьяна обратила внимание на своего партнера – Михаила Державина. И скоро между ними разгорелся роман.
«Об этом все знали в театре. Ну а как не влюбиться в красивого партнера, который так рьяно ухаживал? У него были глаза цвета незабудок. Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, он меня водил по гостям в такие дома, в которых я бы сама по себе не оказалась. Меня все воспринимали как «походную жену» в отсутствие настоящей, на что я не обижалась», - признавалась актриса в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Ушла к Георгию Мартиросяну
Георгий Мартиросян. Фото: Global Look Press
В браке с Васильевым Татьяна родила сына Филиппа. Когда она после небольшого перерыва, связанного с беременностью и родами, снова вышла на сцену, ее настигла бурная страсть: она влюбилась в актера Георгия Мартиросяна. Играя любовные сцены, они не могли скрыть искры, которые так и летели от них, - это замечали даже зрители, сидящие в задних рядах. Когда роман стало невозможно скрывать, она ушла от Васильева к Мартиросяну, взяв маленького сына.
Роман с женатым бизнесменом
Не так давно Татьяна Васильева рассказала еще об одном мужчине, с которым у нее были нежные отношения во время ее брака: о женатом бизнесмене Арифе Алекперове. По ее словам, именно Ариф преподнес ей первое в ее жизни бриллиантовое кольцо.
«Я могла попросить о чем угодно, мы могли сколько угодно проводить вместе времени, но только не брак. Было немного обидно. Я бы вышла за него», - признавалась Татьяна Григорьевна.
Услышав эти откровения, бывший муж Васильевой, Георгий Мартиросян, был возмущен:
«Это уже проституция, любовь за деньги. Какие должны быть этические нормы у женщины, чтобы выносить такое после стольких лет брака?»
Уволили за пьянство
Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press
Когда Татьяну Васильеву уволили из Театра имени Маяковского, это стало неожиданностью для зрителей. Сама актриса долго молчала о причинах увольнения, и лишь недавно призналась, что причиной стали «нарушения дисциплины», в том числе – злоупотребление спиртным. Она не скрывает, что почти ежедневно позволяла себе 100-150 г алкоголя.
Ссора с Садальским
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press
Станислав Садальский нередко высказывается о своих коллегах, порой – в довольно резкой форме. Однажды актер прокомментировал семейную ситуацию Васильевой, подчеркнув, что она содержит детей и внуков.
«Садальский для меня нерукопожатный человек. Он мог бы стать хорошим артистом, но его засосала эта странная интернет-деятельность в соцсетях, все эти сплетни. Он может говорить обо мне всякое. Но не надо трогать моих детей. За своих детей я порву», - последовал ответ Васильевой.
Ссора с Прокловой
После громкого признания Елены Прокловой о том, что в юности она подвергалась домогательствам взрослого актера и режиссера (в котором все без труда узнали Олега Табакова) Татьяна Васильева упрекнула коллегу: мол, нехорошо спустя столько лет бросать тень на честное имя артиста.
«Если и говорить, то со знаком плюс, что он обратил на нее внимание, хотел жениться на ней, ее устроил в лучшую театральную школу. Она покорно это все исполняла и через сто лет решила рассказать во всех подробностях. Я это называю моральным развратом», - сказала Татьяна Григорьевна в интервью.
Елена Проклова не стала оскорблять ее в ответ, лишь назвала Васильеву «оригинальной женщиной и актрисой», добавив, что у нее «нетрадиционное» мнение.
Конфликт с Шифриным
Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press
Татьяна Васильева и Ефим Шифрин дружили много лет, но потом между ними пробежала черная кошка. По словам актрисы, они с Шифриным придумали спектакль, некоторое время его играли, но потом юморист все бросил и уехал на заработки. Позднее Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова, назвал Татьяну Григорьевну «нерукопожатной» и призвал Ефима Шифрина отказаться от спектакля, поставленного совместно с Васильевой.
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Смелые фото
Многим не нравятся смелые и даже дерзкие фотографии, которые выкладывает Васильева: мол, в ее возрасте неприлично щеголять в открытых купальниках. Сама актриса объясняет подобное эпатажное поведение отсутствием всяческих комплексов.