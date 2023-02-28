10 скандальных откровений Татьяны Васильевой: враги, любовники и странные поступки эпатажной актрисы

В браке с Васильевым Татьяна родила сына Филиппа. Когда она после небольшого перерыва, связанного с беременностью и родами, снова вышла на сцену, ее настигла бурная страсть: она влюбилась в актера Георгия Мартиросяна. Играя любовные сцены, они не могли скрыть искры, которые так и летели от них, - это замечали даже зрители, сидящие в задних рядах. Когда роман стало невозможно скрывать, она ушла от Васильева к Мартиросяну, взяв маленького сына.

Роман с женатым бизнесменом

Не так давно Татьяна Васильева рассказала еще об одном мужчине, с которым у нее были нежные отношения во время ее брака: о женатом бизнесмене Арифе Алекперове. По ее словам, именно Ариф преподнес ей первое в ее жизни бриллиантовое кольцо.

«Я могла попросить о чем угодно, мы могли сколько угодно проводить вместе времени, но только не брак. Было немного обидно. Я бы вышла за него», - признавалась Татьяна Григорьевна.

Услышав эти откровения, бывший муж Васильевой, Георгий Мартиросян, был возмущен:

«Это уже проституция, любовь за деньги. Какие должны быть этические нормы у женщины, чтобы выносить такое после стольких лет брака?»

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