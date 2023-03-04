Как живут сейчас наследники Валерия Золотухина и чем занимаются

Не так давно в российский прокат вышла драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, в которой одну из главных ролей сыграла 24-летняя Мария Золотухина - внучка народного артиста РСФСР Валерия Золотухина и заслуженной артистки России Нины Шацкой. Картина вызвала большой резонанс, критики приняли ее по-разному, но работу Марии оценили положительно. Естественно, зрителям захотелось побольше узнать о молодой талантливой артистке. Сегодня мы решили рассказать о Марии, а также о других наследниках Валерия Золотухина.
Любимая ученица Райкина
Мария окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина и теперь работает в его театре «Сатирикон». Минувшим летом вышел спектакль «Гроза» в постановке Константина Аркадьевича. У Маши там главная роль - Катерины. Неудивительно, что Райкин пришел на премьеру «Праведника», чтобы поддержать любимую ученицу.
Роль в фильме Сергея Урсуляка - дебют Маши в кино. Режиссер увидел Золотухину в дипломном спектакле театральной школы, где она играла Елизавету в трагедии Шиллера «Мария Стюарт». И сразу же пригласил в свой фильм.
Маша, которой 8 мая исполнится 25 лет, пришла на свою первую кинопремьеру не одна - ее поддерживали родители, братья и сестры. Об этой большой семье стоит рассказать поподробнее.
Слева от Валерия Золотухина его вторая жена Тамара, справа - его средний сын Сергей. Также на фото старший сын Денис (в очках, на руках у него его сын Алексей), жена Дениса Алла, их дочери Маша (самая маленькая), Таня и Ольга (крайняя справа). Фото: семейный архив Золотухиных
Когда-то, обучаясь на первом курсе духовной семинарии, сын Валерия Золотухина и Нины Шацкой Денис познакомился с Аллой, девушкой из простой семьи, которая работала в столовой учебного заведения. Влюбился в нее и решил жениться, чем вызвал негодование у своих знаменитых родителей.
Его решение поначалу приняли в штыки, но жизнь показала, что выбор был идеальный. Сейчас 53-летний Денис Валерьевич служит священником в подмосковном приходе, у них с матушкой Аллой шестеро детей.
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Старшая дочь Ольга тоже посвятила себя Богу - девушка служит регентом в Покровском женском монастыре. Средняя, Татьяна, решила стать юристом. Сын Алексей - будущий врач-педиатр. Никон после школы пошел служить в армию, недавно демобилизовался и собирается в этом году поступать в институт. Маша, как мы уже знаем, - успешная актриса. Ну а младшая дочь еще учится в школе.
«Бабушке сообщили только после поступления»
- Семья у нас дружная, мы радуемся успеху каждого, - рассказала нам Алла Золотухина. - В подростковом возрасте Маша училась в художественной школе. У нее были планы продолжить образование в этом направлении, но в приоритете все-таки был театральный вуз. И она поступила на бюджетное отделение в Школу сценических искусств Константина Райкина.
С кем готовилась к поступлению? Самостоятельно. И вместе с отцом - с Денисом (когда-то он учился во ВГИКе на режиссерском факультете, но потом ушел в семинарию. - Ред.). Готовиться к поступлению под руководством своей бабушки Маша стеснялась. Нине Сергеевне мы сообщили, только когда она поступила (напомним, Нина Шацкая скончалась в мае 2021 года. - Ред.). Ну а дальше ее наставниками стали педагоги школы и, конечно, Константин Райкин, а теперь и Сергей Урсуляк. Всем мы очень благодарны...
Младший сын Золотухина Иван (на фото с матерью Ириной Линдт) тоже мечтает об актерской карьере. Фото: соцсети
Напомним, что, помимо брака с Ниной Шацкой, в жизни Валерия Золотухина было еще два серьезных союза - брак со скрипачкой Тамарой Гусевой и незарегистрированные отношения с актрисой Ириной Линдт. Тамара Гусева родила актеру сына Сергея, который стал музыкантом и в 2007 году покончил с собой. В союзе с Ириной Линдт родился сын Иван - ему сейчас 18, и он хочет стать актером.
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