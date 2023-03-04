Как живут сейчас наследники Валерия Золотухина и чем занимаются

Не так давно в российский прокат вышла драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, в которой одну из главных ролей сыграла 24-летняя Мария Золотухина - внучка народного артиста РСФСР Валерия Золотухина и заслуженной артистки России Нины Шацкой. Картина вызвала большой резонанс, критики приняли ее по-разному, но работу Марии оценили положительно. Естественно, зрителям захотелось побольше узнать о молодой талантливой артистке. Сегодня мы решили рассказать о Марии, а также о других наследниках Валерия Золотухина.

Любимая ученица Райкина

Мария окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина и теперь работает в его театре «Сатирикон». Минувшим летом вышел спектакль «Гроза» в постановке Константина Аркадьевича. У Маши там главная роль - Катерины. Неудивительно, что Райкин пришел на премьеру «Праведника», чтобы поддержать любимую ученицу.

Роль в фильме Сергея Урсуляка - дебют Маши в кино. Режиссер увидел Золотухину в дипломном спектакле театральной школы, где она играла Елизавету в трагедии Шиллера «Мария Стюарт». И сразу же пригласил в свой фильм.

Маша, которой 8 мая исполнится 25 лет, пришла на свою первую кинопремьеру не одна - ее поддерживали родители, братья и сестры. Об этой большой семье стоит рассказать поподробнее.