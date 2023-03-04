Кто с кем встречается: Лорак и Мороз представили новых возлюбленных

Даже пекущиеся о своей свободе знаменитости крайне редко записываются в монахи - отношения разной степени серьезности их поджидают, что называется, за каждым углом. Светские хроникеры не успевают отслеживать все свежеобразовавшиеся парочки: страсти вспыхивают то тут, то там, заставляя поклонников вновь и вновь думать: а вдруг именно этот роман закончится чем-то большим, чем пара выходов в свет? Несколько таких многообещающих романов начались совсем недавно.
Африканец из Барселоны
44-летняя певица Каролина Куек, хорошо всем известная под творческим псевдонимом Ани Лорак, встречается с 46-летним Исааком Виджраку. Теперь певица живет в Испании, часто бывает на Ибице, где мужчина работает, - он инструктор по йоге и очень дорогой массажист в престижных отелях и на дорогих курортах. Собственно, на Ибице парочка и познакомилась.
Исаак родился в Барселоне: мама - испанка, отец - из африканского государства Того. После учебы в актерской школе работал манекенщиком, в 2002 году победил в конкурсе «Мистер Испания», потом стал звездой реалити-шоу «Остров знаменитостей» (что-то в стиле «Последнего героя») и других проектов, снимался в кино и сериалах. После 35 лет мужчина круто изменил жизнь - выучился на массажиста и инструктора йоги. Кстати, Исаак вспомнил актерскую молодость и уже снялся в клипе Лорак.
Напомним, в Испанию певица переехала с дочерью, 11-летней Софией, которую родила в браке с Муратом Налчаджиоглу. С ним Каролина тоже познакомилась на отдыхе - в турецком отеле, где он работал менеджером. Пара развелась из-за измены Мурата. У нового жениха Лорак от прежнего брака есть дочь и сын.
А он играет на гармошке у прохожих на виду...
Дарья оценила таланты Петра. И не только музыкальные... Фото: онлайн-кинотеатр START
39-летняя актриса Дарья Мороз теперь 8 Марта отмечает не только женский праздник, но и день рождения бойфренда - известному гармонисту (точнее, аккордеонисту) Петру Дранге в этот день исполнится 39 лет. Пара вместе почти полгода, но объявили Петр и Дарья об этом на днях - появились вместе на премьере нового сезона сериала «Содержанки» и обнимались, не стесняясь прессы.
Оказалось, что роман у парочки - служебный. Петр Дранга принял участие в создании музыкального спектакля «Фрида»: стал автором идеи, написал музыку, сам выходил на сцену. Премьера состоялась в прошлом году в Театре наций. Сначала Дранга играл в постановке с Мариной Александровой.
С осени 2022-го в спектакле начала играть Мороз. Интересно, что в конце минувшего года Дарья каталась в «Ледником периоде» под музыку Дранги из «Фриды». На тот момент никто не придал значения этому факту, но сейчас уже понятно, что Дарья таким образом сделала комплимент любимому.
Как и сама Дарья, отец которой - режиссер Юрий Мороз, а мать - актриса Марина Левтова, Петр родился в творческой семье. Его отец Юрий Дранга - народный артист России, профессор Гнесинки. Неудивительно, что Петр с малых лет занимался музыкой: «Лет в 15 я решил что-то интересное сделать с аккордеоном, найти свой стиль. Мне удалось, и меня стали воспринимать именно с этим инструментом. Но это не отняло у меня возможности дирижировать, сочинять музыку к кино, спектаклям, создавать что-то еще».
Сейчас Дранга дает концерты с собственным оркестром, продюсирует спектакли, пишет музыку. Петр отнюдь не беден: у него есть несколько квартир в столице. О наличии у Дранги бывших жен и детей история умалчивает, а вот Дарья воспитывает 12-летнюю дочь Анну, рожденную в браке с Константином Богомоловым.
Заокеанский роман
Фитнес-тренер для Брэда Питта
Брэд - об Инес: «Смотрите, какая она у меня красотка!». Фото: Global Look Press, соцсети
59-летний Брэд Питт и его новая подруга, 29-летняя Инес де Рамон, крутят роман уже четыре месяца. На прошлой неделе стало известно, что Питт познакомил ее с «большинством своих детей».
В браке с Анджелиной Джоли у него появились трое приемных наследников - Мэддокс, Пакс и Захара - и трое общих - Шайло, Нокс и Вивьен; все дети носят фамилию Джоли-Питт. Говорят, пара настроена на серьезные отношения. В отношениях с Инес отсутствует драматический накал, который сопровождал жизнь Брэда с Анджелиной, и для него сейчас это крайне важно.
Инес, которая сама к творчеству отношения не имеет, не понаслышке знает о том, что такое брак с человеком из артистической среды: девушка была замужем за актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. Они поженились в 2019 году, летом прошлого года расстались, а буквально на днях Уэсли официально подал на развод. Что касается образования, то Рамон получила степень бакалавра в Женевском университете по специальности бизнес-администрирования.
Потом отучилась на тренера по комплексному питанию и здоровому образу жизни. Сейчас работает главой оптового отдела ювелирной компании, клиентами которой являются знаменитости. Также Инес - фитнес-тренер известных персон. Девушка разрабатывала программу питания и комплекс упражнений для Бреда - так благодаря стремлению к ЗОЖ они и познакомились.
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