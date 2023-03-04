Кто с кем встречается: Лорак и Мороз представили новых возлюбленных

Даже пекущиеся о своей свободе знаменитости крайне редко записываются в монахи - отношения разной степени серьезности их поджидают, что называется, за каждым углом. Светские хроникеры не успевают отслеживать все свежеобразовавшиеся парочки: страсти вспыхивают то тут, то там, заставляя поклонников вновь и вновь думать: а вдруг именно этот роман закончится чем-то большим, чем пара выходов в свет? Несколько таких многообещающих романов начались совсем недавно.

Африканец из Барселоны

44-летняя певица Каролина Куек, хорошо всем известная под творческим псевдонимом Ани Лорак, встречается с 46-летним Исааком Виджраку. Теперь певица живет в Испании, часто бывает на Ибице, где мужчина работает, - он инструктор по йоге и очень дорогой массажист в престижных отелях и на дорогих курортах. Собственно, на Ибице парочка и познакомилась.

Исаак родился в Барселоне: мама - испанка, отец - из африканского государства Того. После учебы в актерской школе работал манекенщиком, в 2002 году победил в конкурсе «Мистер Испания», потом стал звездой реалити-шоу «Остров знаменитостей» (что-то в стиле «Последнего героя») и других проектов, снимался в кино и сериалах. После 35 лет мужчина круто изменил жизнь - выучился на массажиста и инструктора йоги. Кстати, Исаак вспомнил актерскую молодость и уже снялся в клипе Лорак.

Напомним, в Испанию певица переехала с дочерью, 11-летней Софией, которую родила в браке с Муратом Налчаджиоглу. С ним Каролина тоже познакомилась на отдыхе - в турецком отеле, где он работал менеджером. Пара развелась из-за измены Мурата. У нового жениха Лорак от прежнего брака есть дочь и сын.

А он играет на гармошке у прохожих на виду...