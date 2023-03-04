Какие коты живут дома у Корчевникова, Сябитовой и других звезд

Жизнь артиста - это постоянные перепады эмоций, с которыми надо как-то справляться. Ну а кто поможет лучше, чем кошка или кот, терапевтический эффект от общения с которыми общеизвестен? Не зря многие популярные персоны обзавелись обаятельными кисами.
Анастасия Волочкова называет свой особнячок дворцом, а своего Ричарда - придворным котом. Котик у балерины породистый, приехал к ней из питомника британских шиншилл. Настя любит, когда после изматывающих выступлений Риччи зализывает раны на ее ногах.
Фото: соцсети
Анна Ардова с детства мечтала стать кошатницей, но из-за аллергии на шерсть домашних животных не могла осуществить мечту. Но выход нашелся: у актрисы поселилась парочка сфинксов - это кошки бесшерстной породы. Канадского черепахового сфинкса Ардовой подарили после получения премии ТЭФИ за скетчком «Одна за всех».
Неудивительно, что Анна так кошку и назвала - ТЭФИ. Потом у артистки появился донской сфинкс Оскар. Ардова обожает своих питомцев: «Эти кошки добрые, умные, ласковые, им холодно, поэтому они часто рядом с человеком. На ощупь - как горячая замша!»
Фото: соцсети
Роза Сябитова живет в частном доме, где у нее три собаки и два кота - оба рыжие! На фото красуется Борис: он любит спать на хозяйке, а иногда и вот так, на столе. Борю принесла в дом дочь свахи: у котенка с рождения вместо хвоста был обрубок, поэтому он оказался на улице - там его и подобрали.
За кадром остался рыжик Вася - много лет назад один из женихов принес его котенком на шоу «Давай поженимся!» в подарок невесте, а та подарок не приняла. Растерянный жених подошел после съемок к Розе: «Можно его вам подарить - вы с ним так хорошо общались». Сябитова пожалела котенка и забрала домой.
Фото: соцсети
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин свою кошку называют ласково - Люсечка. Говорят, трехцветная кошка в доме - к удаче, а у Люси как раз такой окрас. Рыбин признается: «С появлением кошки ни одна дверь в доме не закрывается - ей надо везде ходить, иначе она будет кричать».
Люся действительно в доме хозяйничает. Кстати, с недавних пор у нее появились две крошки-подружки - Санта и Ася. Дело в том, что ближайшие соседи Рыбина и Сенчуковой приютили у себя беременную кошку, и она родила 6 котят. Пристроить удалось всех: пара малышек достались Наталье и Виктору.
Фото: соцсети
Борис Корчевников живет со своим четвероногим другом Степкой уже два года. Телеведущий рассказывал о том, как «усыновил» кота: «Этого сибиряка нашли у метро «Планерная» в коробке, обмотанной скотчем, очистили от поселившихся в ушках паразитов, вернули к жизни. Взял к себе». Кстати, Борис пристроил в добрые руки сестру Степана, которая была с ним в той самой коробке.
Фото: соцсети
Лера Кудрявцева обожает своего шотландца Фофу. Это аккуратный и тактичный кот, он никогда не будит хозяев - ждет, пока выспятся. Телеведущая говорит: «Мы с мужем прозвали его «челокот», потому что Фофа все понимает. Я ему что-то говорю, а он мяукает в ответ. Стоит открыть входную дверь, а он уже сидит у порога и ждет. А как забавно по утрам пьет воду из-под крана!»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».