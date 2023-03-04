Какие коты живут дома у Корчевникова, Сябитовой и других звезд

Жизнь артиста - это постоянные перепады эмоций, с которыми надо как-то справляться. Ну а кто поможет лучше, чем кошка или кот, терапевтический эффект от общения с которыми общеизвестен? Не зря многие популярные персоны обзавелись обаятельными кисами.

Анастасия Волочкова называет свой особнячок дворцом, а своего Ричарда - придворным котом. Котик у балерины породистый, приехал к ней из питомника британских шиншилл. Настя любит, когда после изматывающих выступлений Риччи зализывает раны на ее ногах.