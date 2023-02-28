Роман Третьяков: как стал звездой «Дома-2», с кем строил любовь на шоу и почему не рад заработанной на телепроекте славе

Следующей избранницей Третьякова на шоу стала блондинка Ольга Бузова. Отношения буксовали, поскольку девушка любила всеобщее внимание, принимала ухаживания других парней, скандалила с Романом. Тем не менее, их с Третьяковым пара оказалась одной из самых рейтинговых.

Впоследствии Роман написал книгу об их отношения - «Роман с Бузовой», которая стала бестселлером. Закрепило успех второе издание - «Роман с Бузовой. Любовь online», тоже ставшая популярной.

Только вот отношениям Третьякова и Бузовой не суждено было вылиться в нечто большее – в 2007 году они расстались. Роман обвинил Ольгу в глупости, признавался, что она его раздражает, и больше он находиться на проекте не собирается.

Вскоре реалити он действительно покинул. Правда, скрылось, что его уход не был таким добровольным, как показали по телевизору. В книге «Любовь за деньги. П….ц роману с Бузовой» Третьяков вскрыл подноготную отношений – строить любовь на камеру парам нужно было за деньги.

Спустя много лет Третьяков признавался, что слава от реалити-шоу для него – скорее, в тягость, чем в помощь. И пришлось ему после проекта трудно.

«Люди не задумываются о том, что очень быстрый способ получения славы так же быстро закончится. Примеров успешных медийных людей, вышедших из проекта, единицы. Не знаю, почему меня до сих пор вспоминают, наверное, потому, что бывшая барышня в фаворе. Я бы предостерег тех, кто идет на проект: ребята, не надо, лучше пойдите поучитесь в институте. Полезней будет», - советовал Третьяков в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Роман Третьяков: жизнь после «Дома-2»

Когда проект остался в прошлом, Третьяков пытался строить карьеру телеведущего. Но шлейф реалити-шоу за ним тянулся долго и мешал, популярность таяла, а достойной работы не предвиделось. Из интересных предложений того периода был лишь эпизод в сериале «Счастливы вместе», где Роман сыграл самого себя.