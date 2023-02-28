Роман Третьяков: как стал звездой «Дома-2», с кем строил любовь на шоу и почему не рад заработанной на телепроекте славе

Роман Третьяков прославился благодаря реалити-шоу «Дом-2», где отметился двумя громкими отношениями. Сейчас он плотно занят своей карьерой и о личной жизни не думает. Как сложилась его карьера после скандального телепроекта и что он о нем думает - читайте далее.
Роман Третьяков: детство, родители, КВН
Роман Третьяков родился в семье военного 8 июня 1980 года в Таганроге. Его детство прошло в городке Арамиль под Екатеринбургом, куда отца отправили по службе. Мальчик, глядя на военные гарнизоны и частые переезды, понял, что не хотел бы идти по отцовским стопам. Он решил стать знаменитым и обязательно попасть на телевидение.
Роман Третьяков в детстве. Фото: соцсети
После школы Роман поступил в радиотехнический вуз Таганрога, и здесь студент начал играть в КВН – собрал команду единомышленников, выступал на фестивалях и даже попал «в телевизор». Но желаемой славы это ему не принесло, поэтому юноша решил двигаться в другом направлении.
Роман Третьяков в команде КВН. Фото: соцсети
Роман Третьяков: «Дом-2»
Когда был объявлен кастинг на новый телепроект «Дом-2», Третьяков оказался в числе первых претендентов на его участие. Он прошел региональный отбор и отправился в Москву. Невысокого роста юноша (164 см при весе 701 кг) смог покорить продюсеров своей рассудительностью, харизмой и чувством юмора. И очень быстро полюбился телезрителям.
Роман Третьяков в молодости. Фото: соцсети
Затейник Третьяков мог быстро создать на проекте заварушку, организовать скандал или подраться. Его рукопашную со Степаном Менщиковым, Сереем Палычем или Андреем Чуевым зрители смотрели завороженно. Также Роман инициировал различные мероприятия, писал сценарии и был душой компании.
Роман Третьяков на шоу «Дом-2». Кадр из шоу
Строить любовь Третьяков начал с Еленой Берковой. Красавица с идеальной фигурой ответила ему взаимностью, пара даже организовала понарошку свадебную церемонию. Но идиллия разбилась о темное прошлое Лены – вскрылось, что она – актриса фильмов для взрослых, из-за этого продюсеры попросили Беркову покинуть шоу.
Роман Третьяков и Елена Беркова. Кадр из шоу "Дом-2"
Третьяков не стал заступаться за избранницу, тогда казалось, что ни один мускул на его лице не дрогнул, когда все провожали Беркову за периметр. Но напоследок признался ей, что с ней ему было очень хорошо, но простить ложь он не сможет.
Впоследствии Роман рассказывал, что его родители хорошо относились к бывшей девушке с сомнительной репутацией, даже когда все вскрылось, не поменяли своего мнения о ней. Но Роман решил забыть эту историю.
Роман Третьяков и Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Следующей избранницей Третьякова на шоу стала блондинка Ольга Бузова. Отношения буксовали, поскольку девушка любила всеобщее внимание, принимала ухаживания других парней, скандалила с Романом. Тем не менее, их с Третьяковым пара оказалась одной из самых рейтинговых.
Впоследствии Роман написал книгу об их отношения - «Роман с Бузовой», которая стала бестселлером. Закрепило успех второе издание - «Роман с Бузовой. Любовь online», тоже ставшая популярной.
Только вот отношениям Третьякова и Бузовой не суждено было вылиться в нечто большее – в 2007 году они расстались. Роман обвинил Ольгу в глупости, признавался, что она его раздражает, и больше он находиться на проекте не собирается.
Вскоре реалити он действительно покинул. Правда, скрылось, что его уход не был таким добровольным, как показали по телевизору. В книге «Любовь за деньги. П….ц роману с Бузовой» Третьяков вскрыл подноготную отношений – строить любовь на камеру парам нужно было за деньги.
Спустя много лет Третьяков признавался, что слава от реалити-шоу для него – скорее, в тягость, чем в помощь. И пришлось ему после проекта трудно.
«Люди не задумываются о том, что очень быстрый способ получения славы так же быстро закончится. Примеров успешных медийных людей, вышедших из проекта, единицы. Не знаю, почему меня до сих пор вспоминают, наверное, потому, что бывшая барышня в фаворе. Я бы предостерег тех, кто идет на проект: ребята, не надо, лучше пойдите поучитесь в институте. Полезней будет», - советовал Третьяков в интервью сайту Teleprogramma.pro.
Роман Третьяков: жизнь после «Дома-2»
Когда проект остался в прошлом, Третьяков пытался строить карьеру телеведущего. Но шлейф реалити-шоу за ним тянулся долго и мешал, популярность таяла, а достойной работы не предвиделось. Из интересных предложений того периода был лишь эпизод в сериале «Счастливы вместе», где Роман сыграл самого себя.
Роман Третьяков выступает со своим стендапом. Фото: соцсети
После этого Третьяков стал работать шоуменом, вести свадьбы и корпоративы. В 2013 году устроился на телеканал «Перец», правда, продолжительного сотрудничества здесь у звезды не сложилось.
Затем поработал на «Че», где снимал шоу «Я могу круче» о самых разных экстремальных подвигах. Также шоумен принимал участие в разработке концепции сериала «Фитнес» на СТС, и когда понял, что ему не хватает профессиональных навыков, обучился в Останкино, а также окончил журфак МГУ.
Роман Третьяков окончил МГУ. Фото: соцсети
Во время учебы Третьяков выступал с импровизацией от лица древнегреческого оратора. Ему понравилось, и он стал развиваться в этом направлении. И в 2016 году отправился на стендап-фестиваль в Москве, где смог удивить организаторов мероприятия своим выступлением и попал в число 80 лучших участников. И именно они попали в проект «Открытый микрофон», который затем вошел в эфир телеканала ТНТ.
Роман Третьяков на шоу Stand Up. Фото: соцсети
Третьяков выступал в проекте Stand Up, где его оценивали мэтр стендап-формата страны Руслан Белый, Юлия Ахмедова и Слава Комиссаренко. Экс-звезда «Дома-2» шутил на темы своего участия в телестройке, шутил над отношениями с Бузовой, вспоминал свои студенческие будни.
«Стендап - это высокая степень ответственности, наверное, самый сложный жанр. Он требует много работы, написания текстов, из которых нужно убрать все лишнее. Ты постоянно должен находиться в поиске. Что-то подмечать. Сложно найти удачную тему. Например, меня бесят вопросы о «Доме-2», меня раздражают люди, которые их задают. Одни и те же на протяжении 15 лет. Я говорю об этом в стендапе, говорю о проекте, о Бузовой - люди над этим смеются», - рассказывал о своем опыте стендапера Третьяков.
Роман Третьяков: личная жизнь
Через год после «Дома-2» Роман Третьяков познакомился в самолете со своей будущей женой – моделью Светланой Соколовой. Они поженились в 2008 году, а на следующий год впервые стали родителями – у пары родился сын Никита. Но уже в 2011 году пара подала на развод. Причиной, по которой семья распалась, стали обвинения Светланы в адрес Романа – по ее словам, Третьяков настоящий домашний тиран.
Роман Третьяков и Светлана Сорокина. Фото: Global Look Press
Ради сына бывшие сохранили дружеское общение. Сам Третьяков старается не впускать посторонних в личное пространство и, по слухам, сейчас свободен.
Роман Третьяков сегодня
В 2019 году Третьяков был гостем в ток-шоу «Секрет на миллион» И признавался Лере Кудрявцевой, что с Ольгой Бузовой у него все было по-настоящему. Но сейчас за ней и ее творчеством он не следит.