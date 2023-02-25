Почему Ибрагим-паша люто ненавидел Хюррем султан, хотя сам привел ее в гарем

Ибрагим-паша стал самым важным персонажем сериала «Великолепный век». Без него сценаристы не смогли бы придумать столько интриг. Примечательно, что Великий визирь питал особую ненависть к Хюррем султан. И это при том, что он сам купил ее на невольничьем рынке и привел в гарем султана Сулеймана.

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Далее дело в свое руки взяла Валиде. Она отобрала славянку среди других наложниц, пожелав, чтобы та получила образование - научилась читать, писать и музицировать. Попасть в покои султана было не так просто: фаворитка падишаха должна была обладать покладистым нравом, и если того захотел бы повелитель, поддержать беседу.

Хюррем султан оказалась именно такой: она покорила султана Сулеймана своим умом, прозорливостью, вдумчивостью. С ней он обсуждал политические вопросы, дела государства, что вполне естественно больно задевало Ибрагима-пашу. Он чувствовал себя преданным. Делить султана с другими Великий визирь не желал. К тому же, он понимал, что чем ближе славянская фаворитка становится к повелителю, тем шире становится пропасть между ним и султаном. Именно поэтому он поддерживал Махидевран султан и ее сына - шехзаде Мустафу.