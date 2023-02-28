О чем молчит звезда фильмов «для взрослых» Елена Беркова: пятеро мужей и тайна, которая открылась на «Доме-2»

Елена Беркова – знаменитая актриса «фильмов для взрослых». Из-за скандального прошлого ей пришлось покинуть «Дом-2». А вот недостатка в мужчинах у нее никогда не было.
Елена Беркова: детство и юность
Елена Беркова в юности с родителями. Фото: соцсети
Елена Беркова родилась в Мурманске 11 марта 1985 года. Впрочем, вскоре после ее рождения семья переехала в украинский город Николаев. Несмотря на то, что мама работала учительницей, Лена училась неважно.
Зато была душой компании: сверстники охотно дружили с веселой общительной девочкой. Родители надеялись, что она сделает спортивную карьеру – дочка демонстрировала успехи в художественной гимнастике. Но у Лены была другая мечта: стать балериной или моделью.
Елена Беркова: жизнь до «Дома-2», фильмы для взрослых
Один из «горячих» снимков Берковой. Фото: Global Look Press
Правда, позднее выяснилось, что для модели она слишком миниатюрна: при росте 158 см Елена весила 47 кг. Поняв, что мечта не сбудется, девушка поначалу расстроилась. Но потом у нее появился знакомый норвежский фотограф. Он объяснил: с ее внешностью можно заработать гораздо больше, чем зарабатывают фотомодели. И подсказал путь: сниматься в фильмах для взрослых.
Некоторое время Беркова работала в веб-студии, потом ее начали приглашать сниматься в американские фильмы для взрослых. Скоро у Елены появилась своя армия поклонников, которые сравнивали ее с такой же смелой, не боящейся скандалов западной актрисой – Сашей Грей. Беркова успела сняться в 15 фильмах с грифом «18+».
Профессия Елены не сразу стала известна ее родным. Когда же они узнали, чем занимается девушка, мечтавшая стать балериной, разразился скандал. От нее отвернулись многие, в том числе – родная сестра.
Это не могло пройти для Елены бесследно: ей пришлось пройти курс лечения в психиатрической клинике. Справиться со стрессом девушке помогли мама и отец: они, как могли, поддерживали Лену.
Елена Беркова: «Дом-2»
Елена Беркова и Роман Третьяков. Фото: кадр из реалити-шоу «Дом-2»
По-настоящему известной Елена стала после своего участия в реалити-шоу «Дом-2». Правда, там она провела всего несколько месяцев, но запомнилась зрителям своим вызывающим поведением. Кроме того, много шуму наделала история любви Елены Берковой и Романа Третьякова.
Но, узнав о ее прошлом, связанном с фильмами для взрослых, руководство программы отстранило девушку от дальнейшего участия. И все же «Дом-2» стал для нее «взлетной полосой» - о ней узнала вся страна. Спустя некоторое время зрителям было представлено эротическое видео «Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой».
Елена Беркова: ТВ, шоу, бизнес, музыка
Елена Беркова - актриса. Фото: кадр из фильма «Что творят мужчины-2»
Беркова снималась не только в фильмах для взрослых: у нее есть роли и в обычных проектах. Например – «Бандитский Петербург. Фильм 7. Передел». Появилась звезда «Дома-2» и в картине «Что творят мужчины – 2».
А еще Беркова попробовала себя в роли режиссера – сняла короткометражный фильм «3 минуты», который призван привлечь внимание общественности к проблеме насилия над женщинами и сложности реабилитации после пережитого.
В 2016 году на экраны вышел фильм «Свет и тень маяка», в котором снялась Елена. Потом последовали другие проекты с ее участием – сериал «Бицуха», криминальная комедия «Все или ничего».
Елена Беркова на сцене. Фото: соцсети
Кроме того, Беркова участвовала в отборочном туре на конкурс «Евровидение». Правда, отборочным туром все и закончилось, но главное было сделано: Елену стали приглашать сниматься в музыкальные клипы. Позднее она участвовала в постановках «Нашего театрального проекта», однако контракт с ней продлевать отказались: причиной послужило не только скандальное прошлое Берковой, но и систематические нарушения дисциплины.
На телевидении звезда была ведущей канала OЭRTV, потом вела радиопередачу «Бесспорно». Так же Беркова назвала и свою книгу, которая была опубликована в 2007 году и сразу стала бестселлером: Елена рассказала на ее страницах о своей карьере и о закулисье «Дома-2».
Ее голос можно было услышать в эфире радиостанции «Мегаполис FM», а увидеть привлекательную актрису поклонники смогли на церемонии вручения премий «Серебряная калоша» и нескольких телеканалов. Кроме того, Беркова принимала участие в передачах «Камеди Клаб», «Званый ужин», «Деньги или позор».
Елена Беркова: доход
Елена Беркова ди-джей. Фото: соцсети
В последние годы основу доходов Елены Берковой составляют интернет-проекты. По сведениям СМИ, одна только реклама в соцсетях может приносить ей около 400 тысяч рублей в месяц. Звезду фильмов для взрослых часто приглашают вести корпоративы и другие торжества.
За каждое такое мероприятие ей платят 120 тысяч рублей, а в новогодние праздники ценник увеличивается в 2-3 раза. Что касается ее участия в «горячих» фильмах, то, по некоторым данным, ей платили от 3 до 5 тысяч долларов за каждую съемку.
Елена Беркова: личная жизнь
Актриса фильмов для взрослых несколько раз пыталась построить семью, но все отношения заканчивались довольно быстро. Впервые она вышла замуж еще в 16 лет – за мужчину по имени Альберт, армянина по национальности. Они открыли совместный бизнес – брачное агентство. Но вести тихую семейную жизнь Елене быстро надоело. Последовал развод.
Владимир Химченко (справа). Фото: соцсети
Следующим мужем эпатажной брюнетки стал бизнесмен Владимир Химченко. Между супругами была внушительная разница в возрасте – 26 лет. Но через два года, в 2007-м, они расстались. Елена утверждала, что подвергалась со стороны супруга домашнему насилию и страдала от его ревности.
Елена Беркова и Иван Бельков. Фото: Global Look Press
Выйдя замуж за своего очередного избранника – стриптизера Ивана Белькова – Елена вместе с ним создала шоу «Первая брачная ночь», получившееся весьма скандальным. У супругов родился сын, которого назвали Евгением. Но и это не остановило пару от развода.
Елена Беркова и Владимир Савро. Фото: соцсети
А потом в жизни Берковой произошла почти детективная история. У нее начался новый роман. Мужчина, которого звали Владимир Савро, сделал ей предложение в прямом эфире. Она согласилась. Влюбленные отправились в Крым – снимать клип. И там Владимир исчез. Версий было две: либо он утонул в море, либо его убили.
Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: Global Look Press
Слухов о романах Берковой ходило множество. В 2015 году заговорили о новом избраннике звезды – им оказался актер Андрей Стоянов. Они поженились летом 2017-го, а уже в следующем году развелись.
Не так давно стало известно о смерти Андрея – предположительно, причиной стала острая сердечная недостаточность, вызванная передозировкой наркотиков. У актера осталась дочь о первого брака.
Елена Беркова и Александр Путинцев. Фото: Global Look Press
Надолго в одиночестве Беркова на осталась. Рядом с ней стали замечать миллиардера Александра Путинцева, пара объявила о помолвке, Елена призналась своим подписчикам, что беременна. Но вскоре произошел болезненный разрыв, в результате стресса у Елены случился выкидыш.
Елена Беркова: горячие фото, внешность, пластика, тату
Елена Беркова в откровенной фотосессии. Фото: Global Look Press
Елена признавалась, что в 2013 году обратилась к пластическим хирургам: вмешательство специалистов помогло ей выглядеть моложе. Кроме того, звезда эротических видео решила сделать свои губы более объемными.
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Через два года Беркова сделала маммопластику. Не обошло ее стороной и увлечение татуировками: некоторые из них находятся на плече и животе, остальные скрыты под одеждой.
Елена Беркова сейчас
Елена Беркова в откровенной фотосессии. Фото: Global Look Press
В 2022 году Беркова приняла участие в состязаниях поп-MMA: в этом проекте на поединки выходили известные личности со скандальной репутацией.
Бои Елены неизменно приносили ей победу: зрители отмечали ее мастерство, хладнокровие и умение полностью контролировать соперниц. По всей видимости, и сегодня 37-летняя актриса, певица и ди-джей находится в отличной форме и готова к новым впечатлениям.