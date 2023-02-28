О чем молчит звезда фильмов «для взрослых» Елена Беркова: пятеро мужей и тайна, которая открылась на «Доме-2»

Правда, позднее выяснилось, что для модели она слишком миниатюрна: при росте 158 см Елена весила 47 кг. Поняв, что мечта не сбудется, девушка поначалу расстроилась. Но потом у нее появился знакомый норвежский фотограф. Он объяснил: с ее внешностью можно заработать гораздо больше, чем зарабатывают фотомодели. И подсказал путь: сниматься в фильмах для взрослых.

Некоторое время Беркова работала в веб-студии, потом ее начали приглашать сниматься в американские фильмы для взрослых. Скоро у Елены появилась своя армия поклонников, которые сравнивали ее с такой же смелой, не боящейся скандалов западной актрисой – Сашей Грей. Беркова успела сняться в 15 фильмах с грифом «18+».

Профессия Елены не сразу стала известна ее родным. Когда же они узнали, чем занимается девушка, мечтавшая стать балериной, разразился скандал. От нее отвернулись многие, в том числе – родная сестра.

Это не могло пройти для Елены бесследно: ей пришлось пройти курс лечения в психиатрической клинике. Справиться со стрессом девушке помогли мама и отец: они, как могли, поддерживали Лену.

Елена Беркова: «Дом-2»

