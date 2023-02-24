Ядовитые злыдни! Эти три имени носят самые вредные женщины - сварливость у них в крови

Названы три женских имени, обладательницы которых слывут самым отвратительным нравом. Помимо того, что они отъявленные интриганки, они еще сварливы и беспринципны.

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Лариса слывет своей прижимистостью. Из этой особы не выдавишь и копейку. С возрастом она становится еще более скупой и вредной. Мужу тяжело уживаться рядом с Ларисой. Зачастую, она встречает старость в одиночестве. Стремясь подчинить себе родню: детей и внуков.

Вечно распускает грязные сплетни болтушка Карина. Она не только вспыльчивая, но и истеричная особа. Своих домочадцев обычно держит в кулаке, подавляя любой бунт на «корабле». Себя Карина считает правой во всем, чужого мнения не приемлет.