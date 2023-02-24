Влепила звонкую «пощечину» Хюррем, попав в гарем султана: как годы спустя выглядит Фирузе хатун из сериала

Джансу Дере прославилась благодаря роли персиянки Фирузе хатун. Поклонники Мерьем Узерли буквально возненавидели этот персонаж, чего, собственно, и добивались сценаристы. Ведь Фирузе влюбила в себя султана Сулеймана, добившись того, что он сделал ее своей фавориткой. Для Хюррем султан это стало большим ударом.

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После съемок в «Великолепном веке» на Джансу Дере посыпались предложения от режиссеров и продюсеров. Она снималась в сериалах «Мама», «Неверный». У актрисы есть свои фанаты, которые не перестают восхищаться ее красотой, стройностью и утонченностью. В свои 42 года Джансу Дере выглядит значительно моложе. Ей не дашь и больше 35.