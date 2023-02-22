«Не могу дотянуться»: Нелли Уварова намечтала себе прекрасную квартиру в Москве, но не смогла ей порадоваться

В новом интервью звезда сериала «Не родись красивой» (а с недавнего времени и сериала «Содержанки»), 42-летняя Нелли Уварова рассказала о своей жизни в Москве.
«Шаболовка и «Октябрьская» — первое место, которое я полюбила, изучила и люблю до сих пор — очень уютный и живой район, какой-то немегаполисный, в тот момент точно. Гуляли у Донского монастыря, в парке Горького, Нескучном саду, по набережным… Люблю там бывать, поэтому когда у меня началась самостоятельная жизнь без родителей, то первая наша с сестрой съемная квартира была в тех же краях, чуть-чуть в сторону — «Университет», улица Марии Ульяновой», - рассказала актриса журналу «Москвич».
«Я настолько полюбила эти места, что впоследствии, когда задумала купить квартиру и обосноваться где-то, ночами, когда освобождалась после работы, ездила на машине по тем улицам и мечтала о своем доме — смотрела по сторонам, параллельно шла стройка: я наблюдала, как растут этажи — первый, шестой, десятый — и вдруг поняла, что хочу жить именно в этом доме. Он достроился — я много и тяжело работала и исполнила свою мечту. Выращивала свою мечту и как будто бы сама строила этот дом, периодически к нему приезжая. И вот я живу в том доме, который себе намечтала. Все тот же район «Октябрьская» — «Шаболовская» — «Университет».
«Просторные улицы, здорово — там во все времена года бывает очень красиво. Как будто дышится иначе, чем во многих индустриальных районах, это место очень воздушное и зеленое. Покупая квартиру и обустраивая ее, я точно знала, что здесь буду кататься на велосипеде, здесь — на роликах, по этой набережной — гулять с коляской, когда у меня будут дети, а этими тихими протоптанными дорожками гулять, мечтать, проводить здесь время с любимым, наслаждаясь природой и тишиной».
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Однако, даже исполнив свою мечту, Нелли не смогла ею насладиться. Ритм жизни москвички помешал ей жить так, как хотелось.
«По факту оказалось, что из моей жизни очень быстро ушли велосипед, ролики, до прогулок по набережной совсем дело не дошло — не успевается: все рядом, все в доступности, кажется, чуть-чуть отойди от дома — и ты в красоте. Но, гуляя с коляской, параллельно приходится делать дела: непременно зайти в магазин, оплатить счет — совмещать приятное с полезным, потому что потом нужно ехать на работу», - продолжила Уварова.
«Воробьевы горы, Нескучный сад, набережные — они рядом, но я до них не могу дотянуться в том объеме и качестве, о котором мечтала. И это Москва — она живет так. Или я живу так в этом городе…»
Напомним, актриса приехала в российскую столицу в статусе беженки из Грузии. Но здесь она окончила ВГИК и в «нулевых» стала сниматься в кино. Сегодня Нелли счастлива во втором браке, у нее двое детей.