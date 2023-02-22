«Не могу дотянуться»: Нелли Уварова намечтала себе прекрасную квартиру в Москве, но не смогла ей порадоваться

В новом интервью звезда сериала «Не родись красивой» (а с недавнего времени и сериала «Содержанки»), 42-летняя Нелли Уварова рассказала о своей жизни в Москве.

«Шаболовка и «Октябрьская» — первое место, которое я полюбила, изучила и люблю до сих пор — очень уютный и живой район, какой-то немегаполисный, в тот момент точно. Гуляли у Донского монастыря, в парке Горького, Нескучном саду, по набережным… Люблю там бывать, поэтому когда у меня началась самостоятельная жизнь без родителей, то первая наша с сестрой съемная квартира была в тех же краях, чуть-чуть в сторону — «Университет», улица Марии Ульяновой», - рассказала актриса журналу «Москвич».

«Я настолько полюбила эти места, что впоследствии, когда задумала купить квартиру и обосноваться где-то, ночами, когда освобождалась после работы, ездила на машине по тем улицам и мечтала о своем доме — смотрела по сторонам, параллельно шла стройка: я наблюдала, как растут этажи — первый, шестой, десятый — и вдруг поняла, что хочу жить именно в этом доме. Он достроился — я много и тяжело работала и исполнила свою мечту. Выращивала свою мечту и как будто бы сама строила этот дом, периодически к нему приезжая. И вот я живу в том доме, который себе намечтала. Все тот же район «Октябрьская» — «Шаболовская» — «Университет».

«Просторные улицы, здорово — там во все времена года бывает очень красиво. Как будто дышится иначе, чем во многих индустриальных районах, это место очень воздушное и зеленое. Покупая квартиру и обустраивая ее, я точно знала, что здесь буду кататься на велосипеде, здесь — на роликах, по этой набережной — гулять с коляской, когда у меня будут дети, а этими тихими протоптанными дорожками гулять, мечтать, проводить здесь время с любимым, наслаждаясь природой и тишиной».