Как Александр Яценко стал кинозвездой, покорил Елену Лядову, принимал роды у жены, но ушел к другой

Яркий и харизматичный актер Александр Яценко сегодня нарасхват. Его карьера - это череда успешных проектов, за свой творческий путь он не раз номинировался на премию «Золотой орел». Личная жизнь у него оказалась не менее насыщенной. Подробности - в нашем материале.
Александр Яценко: детство, родители
Александр Яценко родом из Волгограда. На свет он появился 22 мая 1977 года в семье капитана корабля и «интеллигентки», как сам актер представляет всем свою маму. Именно мать привила сыну любовь к искусству, в результате мальчик увлекся театром и с детства участвовал в спектаклях.
Спектакль «Буратино» принес школьнику Саше большой успех, и он понял, что хочет заниматься актерством профессионально. Сразу после школы Яценко пробовал поступить в местную студию «Экспериментальный театр», но не прошел отбор. Поэтому поехал поступать в Тамбовский институт искусств, где стал студентом режиссерского факультета.
Александр Яценко в молодости. Фото: Global Look Press
Только пока учился Яценко, факультет преобразовали в педагогический, и он выпустился с дипломом преподавателя. И куда с ним идти, не представлял. Поэтому направился в Москву, стал вольнослушателем в ГИТИС у Марка Захарова, где потом стал учиться полноправно с 2000 по 2004 годы. Только незадолго до окончания учебы его отчислили за драку.
Александр Яценко: кино
Сниматься в кино Яценко стал студентом в Москве. В 2003 году ему досталась главная роль в драме «Шик» Бахтиера Худойназарова. Его герой носил кличку «Штырь», причем, к тому же сам актер как раз ростом 183 см с весом 70 кг.
Александр Яценко в фильме "Шик". Кадр из фильма
А вот всеобщее внимание публики и режиссеров Яценко привлек после входа «Солдатского декамерона» в 2006 году на большие экраны. Причем, молодого актера даже наградили призом кинофестиваля «Московская премьера».
В том же году Яценко стал звездой фильма «Мне не больно» режиссера Алексея Балабанова с Ренатой Литвиновой в главной роли. На кинофестивале «Кинотавр» они удостоились премий за лучшие актерские работы.
Александр Яценко с Ренатой Литвиновой в фильме "Мне не больно". Кадр из фильма
Сотрудничество с режиссером Борисом Хлебниковым для Александра Яценко стало продуктивным и ярким в карьере. В 2006 году он снялся в его мелодраме «Свободное плавание» в роли представителя «потерянного поколения» Лени, в 2013-м – в драме «Долгая счастливая жизнь», за съемки в которой получил целый букет наград на премиях «Виват, кино России!», «Созвездие» и «Край света».
Александр Яценко в фильме "Аритмия". Кадр из фильма
А в 2017 году появился в главной роли фельдшера «скорой помощи» в «Аритмии», за которую тоже получил немало почестей: за лучшую мужскую роль ему достались призы на «Кинотавре», на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, а также вручена «Ника» и номинация на «Золотого орла».
Александр Яценко в сериале "Оттепель". Кадр из сериала
Кстати, на премию «Золотой орел» Яценко был номинирован неоднократно. В 2015 году за сериал «Оттепель» актер был представлен к награде, в следующем году снялся в многосерийном фильме «Екатерина» в роли Петра III и тоже попал в шорт-лист претендентов на статуэтку. Но драгоценная «птичка» все пока до него не долетит.
Александр Яценко в сериале "Екатерина". Кадр из сериала
В 2016 году копилке наград Яценко появилась «Ника» - за мелодраму «Инсайт». Это была лучшая мужская роль, по мнению жюри, - актер сыграл слепого, и с ролью он справился блестяще.
В 2017 году зрители видели Яценко в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения», «Доктор Рихтер», «Отличница», «Хождение по мукам». Еще одна яркая многосерийная картина в фильмографии Яценко – лента «Ненастье» про воевавших в Афганистане. Роль принесла Александру номинацию на премию «Золотой орел».
Александр Яценко в фильме "Ненастье". Кадр из фильма
В 2019 году Яценко снялся в первом сезоне нашумевшего сериала «Эпидемия», в 2020-м – в сериале «Грозный» и фильме «Стрельцов» про футбольного тренера, за работу в котором актер снова был номинирован на «Золотого орла» как исполнитель роли второго плана. В 2021-м снялся в сериале «Ургюм-река», фильме «Оторви и выброси», в 2022-м – трех проектах: сериалах «Смерть манекенщицы» и «Черная весна», фильме «День слепого Валентина».
Александр Яценко: театр
В театре Яценко служил недолго. В 2004 году он пополнил труппу «Театра Олега Табакова», где выходил на сцену в составе спектаклей «Когда я умирала», «Рассказ о счастливой Москве».
Александр Яценко в спектакле «Рассказ о счастливой Москве». Фото: Global Look Press
Также за карьеру Яценко сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина и Театром им. М.А. Булгакова.
Александр Яценко: личная жизнь
На съемках «Солдатского декамерона» Яценко познакомился с Еленой Лядовой. Между ними завязался роман, переросший в продолжительный гражданский брак на 8 лет. Но до ЗАГСа пара так и не дошла. Лядова ушла к Вдовиченкову, но, по слухам, это именно Яценко увлекся другой.
Елена Лядова и Александр Яценко. Кадр из фильма «Солдатский декамерон»
После разрыва с Лядовой актер недолго был в одиночестве. Он увлекся гримером Мариной Рожковой, и вскоре они сыграли свадьбу. В 2015 году у них родился сын Мирослав. Примечательно, что муж сам принимал роды, все происходило дома.
Александр Яценко и Марина Рожкова. Фото: Global Look Press
Только вот брак это не укрепило. Пара тайно оформила развод, когда сынишке было 2 годика. История получилась достаточно щепетильная: Яценко бросил жену и ушел к беременной любовнице. Ею оказалась студентка ГИТИСа Ксения Иванова. Она младше звезды на 9 лет и в 2018 году подарила избраннику сына Арсения. Свадьбу сыграли тихую и скромную еще до родов.
Александр Яценко с Ксенией Ивановой и сыновьями Арсением и Александром. Фото: Global Look Press
Еще один ребенок у пары родился следом, в 2019 году, его назвали Александром, в честь отца. Так что Яценко – многодетный пара трех мальчишек.
Александр Яценко сегодня
2023 год для Яценко стал насыщенным и многоплановым. На экраны, как большие, так и маленькие, вышло сразу несколько проектов с его участием: сериалы «Я «любила» мужа», «Фишер», «Шаляпин», фильмы «Праведник», «Воланд».
Александр Яценко в сериале "Шаляпин". Фото: канал «Россия 1»