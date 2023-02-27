Как Александр Яценко стал кинозвездой, покорил Елену Лядову, принимал роды у жены, но ушел к другой

Яркий и харизматичный актер Александр Яценко сегодня нарасхват. Его карьера - это череда успешных проектов, за свой творческий путь он не раз номинировался на премию «Золотой орел». Личная жизнь у него оказалась не менее насыщенной. Подробности - в нашем материале.

Александр Яценко: детство, родители

Александр Яценко родом из Волгограда. На свет он появился 22 мая 1977 года в семье капитана корабля и «интеллигентки», как сам актер представляет всем свою маму. Именно мать привила сыну любовь к искусству, в результате мальчик увлекся театром и с детства участвовал в спектаклях.

Спектакль «Буратино» принес школьнику Саше большой успех, и он понял, что хочет заниматься актерством профессионально. Сразу после школы Яценко пробовал поступить в местную студию «Экспериментальный театр», но не прошел отбор. Поэтому поехал поступать в Тамбовский институт искусств, где стал студентом режиссерского факультета.