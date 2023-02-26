Ирина Безрукова: «У меня могли быть дети от Сергея»

В марте будет восемь лет с тех пор, как ушел из жизни единственный сын актрисы Ирины Безруковой. Андрей Ливанов умер молодым - парню было всего 25 лет. «Телепрограмма» рассказывает пронзительную историю Ирины Безруковой, полную боли и горя.
«Я встала на колени и попросила прощения»
«Мой любимый ребенок, надежный и верный друг, и мудрый учитель... Люблю, благодарю и буду стараться достойно «играть свою роль» - столько, сколько мне отведено в этом жизненном «спектакле», - так теперь подписывает фото сына 57-летняя Ирина Безрукова. Андрей был для матери еще и лучшим другом. Незадолго до его смерти Ирина рассталась со вторым мужем Сергеем Безруковым, потому мать и сын жили вдвоем.
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В начале 2015 года Безрукова по приглашению сына улетела отдыхать во Вьетнам. Ради путешествия она не поехала на кинофестиваль Эмира Кустурицы в Сербию: «Подумала, что еще съезжу, фестивали будут…» В один из дней отпуска сын пригласил Ирину на ужин в самый дорогой ресторан в окрестностях: «У нас были настолько нежные отношения, что нас принимали за пару».
Актриса советовалась с сыном, нужно ли ей делать пластику, ведь годы летят. Андрей убеждал маму: «Любят не за внешность!» Сын пообещал тогда, что будет любить маму до самой глубокой ее старости. Безрукова теперь вспоминает каждую деталь последнего ужина с сыном. Когда Ирина решила расплатиться за дорогие угощения, оказалось, что Андрей уже оплатил счет: «Хотя зарплата у него была маленькая - 28 тысяч рублей примерно». Андрей Ливанов работал в Губернском театре старшим администратором.
Когда они вернулись в Москву, Ирина улетела на гастроли в Иркутск. Актриса еще на отдыхе подхватила какую-то инфекцию, а Андрей приболел уже дома. Когда сын полдня не отвечал на звонки, встревоженная мать позвонила в театр. Но Андрея на работе не было. Подруга Безруковой по ее просьбе пошла к нему домой и долго жала на звонок - безрезультатно. Ирина приняла решение ломать дверь.
Когда спасатели спустились с крыши на тросах и проникли в квартиру через окно (бронированная дверь не поддавалась), Андрей уже был мертв. Безруковой страшную весть сообщила по телефону подруга: «Она сказала: «Андрюши больше нет». Я не поняла, что она сказала. Я не понимала этих слов».
Ирина рассказала о причине смерти сына: «Невероятно странный несчастный случай. Он поскользнулся на влажной плитке и ударился виском о дверной косяк. У него вмятина была в области виска и щеки». Она вылетела в Москву: «Дома я пошла по квартире. Прихожу в спальню, там лежит подушечка Андрюхина, на покрывале промятое место, где он лежал. На тумбочке разряженный телефон и градусник - и там температура 37 и 2. Я потом легла там, укрылась и просто лежала. И чувствовала запах его волос на подушке».
Смерть сына примирила Ирину с первым мужем - Игорь Ливанов был обижен на жену из-за того, что она ушла от него к Сергею Безрукову. Узнав о смерти сына, Игорь приехал к Ирине. Она попросила у него прощения, винила себя: «Не уберегла мальчика…»
С первым мужем Игорем Ливановым и сыном (1995). Фото: личный архив
Долгое время рядом с ней были подруга и сестра - заставляли хотя бы иногда есть, вставать с постели. Постепенно Ирина взяла себя в руки и продолжила жить, даже решилась сделать ремонт в квартире. Оставила себе часть самых дорогих сердцу вещей сына. На ее окне и теперь цветет орхидея - ее когда-то подарил маме Андрей.
«Летала на ЭКО в Германию»
У Игоря Ливанова двое детей, у Сергея Безрукова - пятеро. А Ирина Безрукова осталась одна. В программе «Секрет на миллион» (НТВ) она впервые рассказала, почему за 15 лет брака с Безруковым так и не родила.
«У меня могло быть еще двое детей от Сергея Безрукова, - призналась Ирина. - Мы ничего не предпринимали, чтобы дети не появлялись. Предполагалось, что это легко произойдет, поскольку у меня была легкая первая беременность». Но прошло четыре года, а забеременеть не получалось. Ирина отправилась к врачам: «Ничего не нашли. И Сергей обследовался - абсолютно здоров. Стала думать, что я какая-то не такая, неполноценная, что ли. Когда ты каждый месяц узнаешь, что опять не беременна, приходит опустошение. Сергей был занят работой, ему было не так много лет, чтобы переживать, и он говорил: «Все будет классно».
После развода Ирина и Сергей сумели сохранить добрые отношения. Фото: Persona Stars
Поняв, что зачать естественным путем не получается, в 2012 году Безруковы поехали делать ЭКО в немецкую клинику. Чтобы сохранить конфиденциальность, записались под чужой фамилией - Кузнецов и Кузнецова. Актрисе было уже 47 лет. После протокола ЭКО у нее взяли три яйцеклетки. Их оплодотворили и подсадили Ирине два эмбриона, один заморозив про запас. Она улетела домой счастливая, ей казалось, что беременность протекает хорошо. Но женщине не повезло: «Они не прижились. Случился выкидыш на раннем сроке. Я потеряла кусок будущего».
Ирина не сдавалась и хотела сделать процедуру еще раз. Но в скором времени в этом уже не было смысла. Сначала от нее ушел к другой женщине муж, потом не стало сына.
...«Пришло мне время всех простить», - говорит она сейчас. Безрукова не собирается вычеркивать из памяти счастливый период жизни со вторым мужем. Она продолжила работать в театре, которым руководит Безруков, - там работает много близких людей, которые протянули ей руку помощи в сложный момент.
Ирине не повезло с ЭКО, но она желает удачи другим женщинам: «Я очень хотела стать мамой. У меня не получилось. Миллионы женщин по всей стране тоже этого хотят. И я верю, что у них должно получиться. Пусть у них получится!»