Ирина Безрукова: «У меня могли быть дети от Сергея»

В марте будет восемь лет с тех пор, как ушел из жизни единственный сын актрисы Ирины Безруковой. Андрей Ливанов умер молодым - парню было всего 25 лет. «Телепрограмма» рассказывает пронзительную историю Ирины Безруковой, полную боли и горя.

«Я встала на колени и попросила прощения»

«Мой любимый ребенок, надежный и верный друг, и мудрый учитель... Люблю, благодарю и буду стараться достойно «играть свою роль» - столько, сколько мне отведено в этом жизненном «спектакле», - так теперь подписывает фото сына 57-летняя Ирина Безрукова. Андрей был для матери еще и лучшим другом. Незадолго до его смерти Ирина рассталась со вторым мужем Сергеем Безруковым, потому мать и сын жили вдвоем.

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В начале 2015 года Безрукова по приглашению сына улетела отдыхать во Вьетнам. Ради путешествия она не поехала на кинофестиваль Эмира Кустурицы в Сербию: «Подумала, что еще съезжу, фестивали будут…» В один из дней отпуска сын пригласил Ирину на ужин в самый дорогой ресторан в окрестностях: «У нас были настолько нежные отношения, что нас принимали за пару».

Актриса советовалась с сыном, нужно ли ей делать пластику, ведь годы летят. Андрей убеждал маму: «Любят не за внешность!» Сын пообещал тогда, что будет любить маму до самой глубокой ее старости. Безрукова теперь вспоминает каждую деталь последнего ужина с сыном. Когда Ирина решила расплатиться за дорогие угощения, оказалось, что Андрей уже оплатил счет: «Хотя зарплата у него была маленькая - 28 тысяч рублей примерно». Андрей Ливанов работал в Губернском театре старшим администратором.

Когда они вернулись в Москву, Ирина улетела на гастроли в Иркутск. Актриса еще на отдыхе подхватила какую-то инфекцию, а Андрей приболел уже дома. Когда сын полдня не отвечал на звонки, встревоженная мать позвонила в театр. Но Андрея на работе не было. Подруга Безруковой по ее просьбе пошла к нему домой и долго жала на звонок - безрезультатно. Ирина приняла решение ломать дверь.

Когда спасатели спустились с крыши на тросах и проникли в квартиру через окно (бронированная дверь не поддавалась), Андрей уже был мертв. Безруковой страшную весть сообщила по телефону подруга: «Она сказала: «Андрюши больше нет». Я не поняла, что она сказала. Я не понимала этих слов».

Ирина рассказала о причине смерти сына: «Невероятно странный несчастный случай. Он поскользнулся на влажной плитке и ударился виском о дверной косяк. У него вмятина была в области виска и щеки». Она вылетела в Москву: «Дома я пошла по квартире. Прихожу в спальню, там лежит подушечка Андрюхина, на покрывале промятое место, где он лежал. На тумбочке разряженный телефон и градусник - и там температура 37 и 2. Я потом легла там, укрылась и просто лежала. И чувствовала запах его волос на подушке».

Смерть сына примирила Ирину с первым мужем - Игорь Ливанов был обижен на жену из-за того, что она ушла от него к Сергею Безрукову. Узнав о смерти сына, Игорь приехал к Ирине. Она попросила у него прощения, винила себя: «Не уберегла мальчика…»