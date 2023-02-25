К каким врачам обращаются звезды и сколько за это платят

Регина Тодоренко только на прошлой неделе публично призналась, что родила второго сына в Канаде. Логично предположить, что это из-за автоматического канадского гражданства, но Регина уверяет, что причина в другом: «Я родила в Канаде, так как там легальны домашние роды».

Схватки телеведущая переживала в съемном доме. Рядом с Региной были муж Влад Топалов и 3-летний сын Михаил. Во время схваток Тодоренко слушала «гипнотические аффирмации». Но рожать все же поехала в клинику. Сына назвали Мирославом.

В Канаде работают агентства, которые организуют комфортное пребывание рожениц и их семей в стране - помогают получить визы, заранее арендуют жилье, автомобиль, заключают договор с клиникой, ведут юридическое сопровождение и оформление всех документов.

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