К каким врачам обращаются звезды и сколько за это платят

Роды
В частной клинике Москвы: 1 млн руб.
Ведущая «Дома-2» 45-летняя Ольга Орлова рожала на родине. Певица и телеведущая второй раз стала мамой, дочь назвала Анной. Орловой делали плановое кесарево сечение по медпоказаниям. Женщина выбрала одну из самых престижных программ родов стоимостью 1 млн рублей.
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Фото: mamadete.ru
За эти деньги у Орловой были индивидуальный доктор и бригада врачей, отдельный родзал, шикарная плата, полное обследование малышки и мамы после родов, индивидуальный пост медсестры для новорожденной, шестиразовое питание и другие услуги. Через неделю после родов Орлова с дочкой была дома.
Есть и категории попроще - цена стартует от 200 тысяч.
В Дубае: 1,5 млн руб.
Фото: соцсети
32-летняя певица Ханна и гендиректор музыкального лейбла Пашу стали родителями во второй раз. За дочкой полетели в Дубай. Дорожка нашим шоу-бизнесом протоптанная: в ОАЭ рожала Нюша.
Фото: соцсети
Ведение беременности и роды на «высшем уровне» там стоят от $20 тысяч (1,5 млн руб.). Помимо медицинских услуг маме положены роскошная палата и вкусная еда. Роды в ОАЭ не дают никаких привилегий новорожденному типа тамошнего гражданства. «Просто хочу, чтобы эти волшебные месяцы прошли в тепле, нерабочей обстановке. В Москве я бы до последнего летала на концерты и ездила на съемки, занималась проектами, а тут я в отпуске. Рожу, восстановлю силы и вернусь домой», - объясняла Ханна.
В Канаде: 500 тыс. руб.
Фото: соцсети
Регина Тодоренко только на прошлой неделе публично призналась, что родила второго сына в Канаде. Логично предположить, что это из-за автоматического канадского гражданства, но Регина уверяет, что причина в другом: «Я родила в Канаде, так как там легальны домашние роды».
Схватки телеведущая переживала в съемном доме. Рядом с Региной были муж Влад Топалов и 3-летний сын Михаил. Во время схваток Тодоренко слушала «гипнотические аффирмации». Но рожать все же поехала в клинику. Сына назвали Мирославом.
В Канаде работают агентства, которые организуют комфортное пребывание рожениц и их семей в стране - помогают получить визы, заранее арендуют жилье, автомобиль, заключают договор с клиникой, ведут юридическое сопровождение и оформление всех документов.
ЛЕЧЕНИЕ
Обследование в Израиле: 300 тыс. руб.
Алла Пугачева с дочкой Лизой в Израиле. Фото: соцсети
Певица обустроилась в доме брата своего мужа. В последние годы серьезные операции она делала на родине (к примеру, стентирование сосудов сердца), а обследовалась чаще в Израиле. Звезды выбирают заграницу для получения медуслуг, в том числе для того, чтобы информация об этом не просочилась в соцсети и СМИ. Когда-то Пугачевой в Израиле подобрали таблетки от диабета, благодаря которым она похудела. Теперь каждую весну она проходит полное обследование. В элитной частной клинике это стоит около 300 тыс. руб.
Операция по замене сустава в Австрии: 4 млн руб.
Юрий Антонов после операции ходит без палочки, а еще недавно очень страдал в больнице. Фото: Владимир Веленгурин/КП
77-летний Юрий Антонов лечил ногу в Вене в частной клинике. Музыкант подвернул конечность так неудачно, что случился разрыв мениска, начались сильные боли и проблемы с коленом.
«Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов», - сообщил артист в разгар пандемии. В клинике ему понравилось: «Очень круто здесь, хороший персонал, вежливый, замечательный». Операция стоила €50 тысяч. Однако через некоторое время после операции у Антонова опять начались серьезные боли, он проходил реабилитационные процедуры.
А в конце прошлого года снова полетел в Вену, так как устал от боли. По словам композитора, доктора четких прогнозов не дают: «Когда придет время, тогда нога и перестанет болеть». Поэтому Юрий Михайлович недавно слетал в Дубай на консультацию к китайскому знахарю и получил совет делать компрессы из трав. Сейчас артисту стало полегче.
Инклюзивный центр в Израиле: 15 тыс. руб. в месяц
Евгений Кулаков с сыном Ильей. Фото: соцсети
42-летний актер Евгений Кулаков (программист из сериала «След») три года назад уже уезжал в Израиль, но вернулся. Теперь уехал опять. Все из-за 18-летнего сына Ильи с особенностями развития. Кулаков переехал с женой Ольгой Бужор, дочкой и сыном, так как в Израиле у него живет теща.
«Мы работаем и с ДЦП, и с аутизмом Ильи, - рассказывал актер. - Нам необходимо сделать из него самостоятельного человека. Илья уже многое делает сам: недавно научился надевать кроссовок, а для него это довольно сложно. Наша задача - научить его коммуникации. В Израиле, когда мы с Ильей выезжаем гулять на улицу, происходит что-то невероятное: прохожие говорят, какой сын молодец, улыбаются. Мы этому рады». Однако операции ребенку семья делала недавно в Москве.
Пока Кулаков ищет работу, Илью устроили на занятия в инклюзивный центр. Центры полукоммерческие - они сочетают в себе и диагностику, и школу, и колледж, и даже ресторан, спортзал и парикмахерскую, где работают люди с особенностями.