«Заменят масленичные»: звезды поделились рецептами любимых блинов

- А есть ли у вас какой-то фирменный рецепт от Розы Сябитовой?

- Не забывайте, что я татарка, и блины не наше национальное блюдо. Наша история – это, скорее, лепешки. А блины – это как дань уважения России, которая стала нашим домом. К тому же это и вкусно.

Но разные фишечки приготовления я узнаю от своих друзей, бабушки которых поделились с ними своими рецептами. Это не моя фишка.

- Какие блины вы больше всего любите?

- Я и мои дети любим блины с красной икрой. Черная дороже и считается большим деликатесом.

А так, обычно я ем блины со сметаной и сахаром. Многие вещи, пройдя проверку временем, так и остаются для нас всегда вкусными. Например, когда-то мы варили сгущенку не от лучшей жизни. Но до сих пор и я ее люблю, и мои дети. Сгущенка для меня даже лучше торта.

Так и блины, сметана и сахар – это как вкус детства. А вот если порадовать себя, то, конечно, ем блины с икрой. И побольше, не жалею ее.

Лучше один раз поесть как можно больше и вкусно, чтобы слюна шла, и глаз радовался. Я не люблю, когда немножечко. Если уж накладывать, то солидную порцию. Если уж накрывать, то чтобы стол ломился, и не было места, куда поставить еду. Я так люблю.