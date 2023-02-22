«Заменят масленичные»: звезды поделились рецептами любимых блинов

Масленичная неделя в разгаре! Россияне пекут блины разных мастей, приправляя их вкусными начинками: со сметаной, со сгущенкой, с грибами, с рисом, с мясом, с курицей. В общем, на какие только варианты хватит фантазии.
А отмечают ли Масленицу наши известные женщины? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к Розе Сябитовой, Виталине Цымбалюк-Романовской и Анастасии Волочковой.
Роза Сябитова: «Люблю блины с красной икрой»
Любимая сваха передачи «Давай поженимся» призналась, что виды блинов, которые она подает на праздничный стол, зависят от количества свободного времени и настроения. А если оно хорошее, то будет пир на весь мир!
«Я пеку разные блины, в зависимости от ситуации, есть ли у меня время, чтобы порадовать близких или нет. Например, быстрые блины – это бездрожжевые, - отметила Роза Сябитова. - А если печь красивые блины с дырочками, то, конечно, делаю дрожжевое тесто. На это требуется больше времени! Так что все зависит от ситуации, настроения и возможностей».
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- А есть ли у вас какой-то фирменный рецепт от Розы Сябитовой?
- Не забывайте, что я татарка, и блины не наше национальное блюдо. Наша история – это, скорее, лепешки. А блины – это как дань уважения России, которая стала нашим домом. К тому же это и вкусно.
Но разные фишечки приготовления я узнаю от своих друзей, бабушки которых поделились с ними своими рецептами. Это не моя фишка.
- Какие блины вы больше всего любите?
- Я и мои дети любим блины с красной икрой. Черная дороже и считается большим деликатесом.
А так, обычно я ем блины со сметаной и сахаром. Многие вещи, пройдя проверку временем, так и остаются для нас всегда вкусными. Например, когда-то мы варили сгущенку не от лучшей жизни. Но до сих пор и я ее люблю, и мои дети. Сгущенка для меня даже лучше торта.
Так и блины, сметана и сахар – это как вкус детства. А вот если порадовать себя, то, конечно, ем блины с икрой. И побольше, не жалею ее.
Лучше один раз поесть как можно больше и вкусно, чтобы слюна шла, и глаз радовался. Я не люблю, когда немножечко. Если уж накладывать, то солидную порцию. Если уж накрывать, то чтобы стол ломился, и не было места, куда поставить еду. Я так люблю.
Анастасия Волочкова: «Не ем блины со школы»
Анастасия Волочкова призналась Teleprogramma.pro, что привыкла ломать стереотипы. И пока большинство россиян уплетает среднестатистические румяные блины, балерина рассказывает о тонюсеньких блинчиках-омлетиках. Но свой рассказ об этом лакомстве артистка начала с небольшого предисловия.
«Когда я в детстве хотела стать балериной, я пришла в балетное училище, не имея практически никаких физических данных. Но я активно развивала их каждый божий день не только в стенах учебного заведения, но и с тем педагогом, которого наняли родители. Я активно занималась, чтобы иметь стройное тело, - призналась артистка.
Придя в балетное училище, я заставила себя научиться не испытывать чувство голода. А на протяжении восьми лет моя мама готовила мне котлетки из овощей. В тот период я не ела ни курицу, ни рыбу, ни мясо – только овощные котлеты из свеколки, капусты, морковки, шпината, кабачков. Я маме не разрешала даже добавлять муку. Но она потихоньку все же добавляла по ложечке. А так, вместо муки это были перетертые отруби и яйцо. Вот так я и питалась восемь лет
И я не нарушаю дисциплину до сих пор. Да и сейчас я практически ничего не ем, разве что листья салата, яйца всмятку и овощные супы, которые готовит Лолочка (помощница Анастасии – прим. ред).
И когда вы мне звоните, чтобы спросить: «А что у вас на праздничном столе?», я всегда отвечаю, что праздничный стол у меня не отличается от обыденного. Обычно там можно увидеть салатные листья, вареную перепелку или курицу без соли. Иногда Лола мне готовит мое любимое блюдо – «шубу», но не на селедке, а именно без картошки. В его состав входят свекла, морковь, яблочко и немного сырой рыбки.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
- А как же быть с блинами?
- Что касается Масленицы, то я не ела блины со школьных времен. Также не ем мучное, сладкое, жареное, картошку. А по поводу блинов, я не фанат того, чтобы следовать каким-то установленным канонам. Я устанавливаю свои и ломаю стереотипы привычных мировоззрений.
Но, чтобы все-таки поддержать традиции, Лола делает блинчики по своему рецепту. Но их, вероятно, съедят гости. На днях ко мне приедет Танечка Тузова, мы готовим совместный проект «Балерины. Кукла в зазеркалье цирка».
Недавно Таня угостила меня пластмассовыми гамбургерами, а мы ее угостим тоненькими омлетами. Это будут такие блинчики, но без муки. Это омлетик, куда добавляются яйца, молоко, шпинат и немножко тертого сыра. Вот такие тонюсенькие блинчики в виде омлетика и заменят нам масленичные блины.
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Главное – с чем сочетать блины!»
А вот что ценит в главном символе Масленицы Виталина Цымбалюк-Романовская.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»
«Я крайне редко ем блины, но для меня главное, чтобы они были максимально тонкими и, конечно же, с чем их сочетать, - отметила пианистка. - Кроме классических блинов с икрой, я люблю с лососем и сыром «Филадельфия». Желаю всем вкусной недели!
А Teleprogramma.pro присоединяется к пожеланиям Виталины!